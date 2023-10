Vittoria: KTM X-BOW GT2 con una prima di successo negli Stati Uniti

Una pole position, un podio e, per finire, una vittoria: la prima apparizione della KTM X-BOW GT2 nel motorsport americano non poteva andare meglio. Sullo storico Indianapolis Motor Speedway, tra tutti i luoghi, Kevin Woods e Chicago Performance hanno assicurato una prima gara di successo per il veicolo sul suolo americano. Il team clienti KTM ha sbaragliato la concorrenza nella classe GT2 del GT America, a cui partecipava per la prima volta.

"Nella prima gara abbiamo già dimostrato di essere competitivi", ha dichiarato Kevin Woods, che ha riservato diverse sorprese a Indianapolis. Una di queste è stata la pole position, che gli ha permesso di ottenere la migliore posizione di partenza tra le vetture GT2 in gara. "Abbiamo fatto grandi progressi durante il fine settimana e abbiamo apportato altre modifiche per la seconda gara. Queste modifiche hanno dato i loro frutti e ci hanno permesso di lottare per il gradino più alto del podio", ha dichiarato Woods.

Nella gara stessa, l'americano ha dimostrato molto tatto. È stato in grado di evitare una collisione nelle prime fasi, gettando così le basi per la vittoria. Nei giri successivi ha gestito il suo vantaggio e ha staccato nettamente gli inseguitori.

Per la gioia del suo team manager Al Uscinski, Woods ha affrontato i 40 minuti di gara in modo impeccabile e alla fine ha tagliato il traguardo da vincitore. "Questo è stato un fine settimana indescrivibile e la meritata ricompensa per tutte le settimane di duro lavoro e gli elaborati preparativi in officina", ha dichiarato Uscinski, che ha un lungo e proficuo rapporto con KTM.

"Il motorsport americano è una piattaforma importante per la KTM X-BOW. La prima gara della KTM X-BOW GT2 negli Stati Uniti è stata di conseguenza significativa", ha riassunto Michael Wölfling, amministratore delegato di KTM Sportcar GmbH. Con la pole position, il giro più veloce in gara e la vittoria, il team Chicago Performance ha messo un vero e proprio punto esclamativo e ha rappresentato il marchio nel miglior modo possibile". Al Uscinski, Kevin Woods e tutto l'equipaggio meritano un grande ringraziamento per il loro impegno".

Ma il successo in pista non era l'unica cosa che contava per KTM. "Il settore GT2 si sta sviluppando in modo molto positivo e siamo orgogliosi di avere al nostro fianco partner forti per il futuro. Ci auguriamo che altri team clienti seguano l'esempio di Chicago Performance e che si vedano ancora più veicoli KTM sulle piste", afferma Wölfling.

La categoria GT2 ha festeggiato il suo debutto nel motorsport internazionale nel 2021. Oltre alla Fanatec GT2 European Series, i veicoli di questa categoria possono partecipare a un numero sempre maggiore di gare.