Vitória: KTM X-BOW GT2 com estreia bem sucedida nos EUA

Em Indianápolis, o KTM X-BOW GT2 celebrou a sua estreia nos EUA no GT America. Com uma pole position, um lugar no pódio e uma vitória, Kevin Woods e a Chicago Performance conseguiram provar a sua qualidade.

Uma pole position, um lugar no pódio e, para completar, uma vitória - a primeira aparição do KTM X-BOW GT2 no desporto automóvel americano não poderia ter corrido melhor. No histórico Indianapolis Motor Speedway, entre todos os locais, Kevin Woods e a Chicago Performance garantiram uma estreia de sucesso do veículo em solo americano. A equipa cliente da KTM venceu a concorrência na classe GT2 do GT America, que participou pela primeira vez.

"Na primeira corrida já provámos que somos competitivos", disse Kevin Woods, que causou várias surpresas em Indianápolis. Uma delas foi a pole position, que lhe deu a melhor posição de partida de qualquer carro GT2 no campo. "Fizemos grandes progressos ao longo do fim de semana e fizemos mais algumas alterações para a segunda corrida. Estas valeram a pena e permitiram-nos lutar pelo degrau mais alto do pódio," disse Woods.

Na corrida em si, o americano mostrou muito tato. Conseguiu evitar uma colisão na fase inicial e, assim, lançar as bases para a vitória. Nas voltas seguintes, geriu a sua liderança e afastou-se claramente dos seus perseguidores.

Para grande satisfação do seu chefe de equipa, Al Uscinski, Woods percorreu os 40 minutos de corrida sem falhas e acabou por cruzar a linha de chegada como vencedor. "Este foi um fim de semana indescritível e a merecida recompensa por todas as semanas de trabalho árduo e preparações elaboradas na oficina," disse Uscinski, que tem uma longa e bem sucedida relação com a KTM.

"O desporto motorizado americano é uma plataforma importante para a KTM X-BOW. A estreia do KTM X-BOW GT2 nos EUA foi muito significativa", resumiu Michael Wölfling, Diretor Geral da KTM Sportcar GmbH. "Com a pole position, a volta mais rápida da corrida e a vitória, a equipa Chicago Performance colocou um verdadeiro ponto de exclamação e representou a marca da melhor forma possível. Al Uscinski, Kevin Woods e toda a equipa merecem um grande agradecimento pelos seus esforços."

Mas o sucesso na pista não era a única coisa que importava para a KTM. "O sector GT2 está a desenvolver-se de forma muito positiva e estamos orgulhosos por termos parceiros fortes do nosso lado para o futuro. Esperamos que mais equipas clientes sigam o exemplo da Chicago Performance e que vejamos ainda mais veículos KTM nas pistas," diz Wölfling.

A categoria GT2 celebrou a sua estreia no desporto motorizado internacional em 2021. Para além da Fanatec GT2 European Series, os veículos desta categoria são elegíveis para começar em cada vez mais séries de corridas.