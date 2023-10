El campeón Hauser/Pommer triunfa en Nürburgring

Gary Hauser (31/LUX) y Markus Pommer (32/Untereisesheim, ambos Racing Experience) son los grandes dominadores de la temporada 2023 en la Copa de Alemania de Prototipos. La pareja Duqueine ya se había hecho con el título de pilotos en el último fin de semana de carreras en Assen. Espoleados por ello, Hauser/Pommer también ganaron la carrera del sábado en Nürburgring. Es ya su cuarta victoria del año. En una carrera emocionante y espectacular, el segundo puesto fue para el piloto del Ligier JS P320 Nigel Moore (31/GBR, Aust Motorsport), que compitió en solitario. El podio lo completaron sus compañeros de marca Jan Marschalkowski (20/Inning am Ammersee) y Guilherme de Oliveira (18/PRT, ambos MRS GT-Racing).

Markus Pommer había comenzado inicialmente la carrera desde la pole position. Sin embargo, el antiguo piloto del ADAC GT Masters frenó un poco tarde en la primera curva, por lo que Felipe Laser (34/Leipzig) en el Ligier de Frikadelli Racing se puso en cabeza. El hombre de la primera vuelta, sin embargo, fue sin duda el piloto de Aust Moore, que fue capaz de pasar de la undécima posición de la parrilla a la cuarta y, de este modo, se colocó detrás de su compañero de marca Guilherme de Oliveira, del MRS GT-Racing.

Laser y Pommer lucharon por el liderato en el transcurso posterior de la carrera, pero al final Laser pudo conseguir una pequeña ventaja antes de las paradas obligatorias en boxes. De Oliveira y Moore tampoco intercambiaron posiciones en la primera parte de la carrera. Sin embargo, Moore completó su parada lo antes posible, lo que finalmente le situó por delante del compañero de equipo de De Oliveira, Jan Marschalkowski. El liderato de la segunda parte de la carrera fue entonces inicialmente para el compañero de Lasers, Klaus Abbelen (63/Barweiler). Sin embargo, el héroe local fue incapaz de seguir el ritmo de la cabeza de carrera y acabó undécimo. Sin embargo, puede estar contento por el triunfo en la clasificación del Trofeo.

En cabeza, el camino estaba despejado para Gary Hauser, que había tomado el relevo de Markus Pommer en el Racing Experience-Duqueine y que finalmente también logró la victoria. Detrás de él, Moore y un protegido de la Fundación Deportiva ADAC, Marschalkowski, que una vez más estaba en gran forma, libraron un atractivo duelo en la pista, que también entusiasmó a los numerosos espectadores presentes. Al final, sin embargo, Marschalkowski no pudo superar al británico. Debido a una penalización por cruzar una línea blanca, de Oliveira/Marschalkowski recibieron una penalización de cinco segundos, pero el tercer puesto se mantuvo. El dúo también ganó la clasificación Junior.

La cuarta plaza fue para Oscar Tunjo (27/COL) y Julien Apothéloz (22/CHE, ambos Van Ommen Racing by DataLab) en otro Duqueine por delante de sus colegas de marca Gustavo Kyrila (29/BRA) y Nico Göhler (20/Grasleben, ambos BWT Mücke Motorsport). El piloto de Duqueine Xavier Lloveras (23/ESP, Mühlner Motorsport) terminó sexto tras una penalización de drive-through. Séptimos fueron Valentino Catalano (17/Westheim) y Robin Rogalski (23/POL, ambos DKR Engineering-Duqueine). Sebastian von Gartzen (30/Butzbach) y Maximilian Hackländer (33/Rüthen, ambos Konrad Motorsport) completaron los ocho primeros con el Ginetta G61-LT-P3.

Markus Pommer - Ganador por experiencia en carreras

"Ha sido un fin de semana perfecto hasta ahora. En la salida me cegó un poco el sol al principio, vi mal los semáforos y por eso no salí bien. En la primera curva he querido frenar lo más tarde posible para que nadie me golpeara la parte trasera. Pero así perdí el liderato. Luego iba bastante rápido, pero los frenos se recalentaron un poco porque iba detrás. Así que decidí quitarle un poco de ritmo para guardar los neumáticos para Gary. Ha terminado la carrera muy bien. Estamos muy contentos con la victoria".

Gary Hauser - Ganador por Racing Experience

"Pude adelantar rápidamente a Klaus Abbelen, que se abrió paso bastante. Después de eso, me limité a bajar el ritmo, sabiendo que es muy difícil adelantar aquí en Nürburgring. Sabía que si no cometía ningún error, nadie me adelantaría. Pero hoy no celebraremos la victoria, porque mañana es la segunda carrera en Nürburgring, y seguro que el despertador sonará antes de las siete. Lo celebraremos el domingo por la noche".

Nigel Moore - Segundo puesto para Aust Motorsport

"Tenemos un nuevo ingeniero este fin de semana, así que en ese sentido el resultado es obviamente genial. La salida ha sido increíble, he remontado siete posiciones. Después sólo quería llevar el coche a casa. También ataqué brevemente al Duqueine que tenía delante en la segunda sección, pero no quise correr riesgos porque no estamos en la lucha por el título. Ha sido una carrera magnífica. El equipo ha hecho un trabajo sensacional".