Les champions Hauser/Pommer triomphent au Nürburgring

Gary Hauser et Markus Pommer étaient déjà assurés d'être champions lors du week-end de course final de la Prototype Cup Germany sur le Nürburgring. Les pilotes de Racing Experience se sont également imposés dans l'Eifel.

Gary Hauser (31/LUX) et Markus Pommer (32/Untereisesheim, tous deux de Racing Experience) sont les grands dominateurs de la saison 2023 de la Prototype Cup Germany. Le couple de Duqueine avait déjà remporté le titre de pilote lors du dernier week-end de course à Assen. Encouragés par cette victoire, Hauser/Pommer ont également remporté la course du samedi sur le Nürburgring. Il s'agit déjà de leur quatrième victoire de l'année. Au cours d'une course passionnante et spectaculaire, la deuxième place est revenue au pilote de Ligier JS P320 Nigel Moore (31/GBR, Aust Motorsport), qui était seul en lice. Le podium a été complété par ses collègues de marque Jan Marschalkowski (20/Inning am Ammersee) et Guilherme de Oliveira (18/PRT, tous deux de MRS GT-Racing).

Markus Pommer avait d'abord commencé la course en pole position. Mais dans le premier virage, l'ancien pilote de l'ADAC GT Masters a freiné un peu tard, si bien que Felipe Laser (34/Leipzig) a pris la tête dans la Ligier de Frikadelli Racing. Mais l'homme du premier tour était certainement le pilote Aust Moore, qui a pu passer de la onzième à la quatrième position sur la grille de départ et ainsi se placer derrière son collègue de marque Guilherme de Oliveira de MRS GT-Racing.

Laser et Pommer se sont battus pour la tête de la course, mais Laser a finalement réussi à prendre un peu d'avance avant les arrêts au stand obligatoires. De Oliveira et Moore n'ont pas non plus échangé leurs positions dans la première partie de la course. Moore a cependant effectué son arrêt le plus tôt possible, ce qui lui a permis de devancer son coéquipier Jan Marschalkowski. Dans la deuxième moitié de la course, c'est le partenaire de Laser, Klaus Abbelen (63/Barweiler), qui a pris la tête. Le matador local n'a cependant pas réussi à suivre le rythme ultime du peloton de tête et a finalement terminé la course en onzième position. Il a toutefois pu se réjouir de son triomphe dans le classement du Trophy.

En tête du peloton, la voie était donc libre pour Gary Hauser, qui avait repris la Duqueine Racing Experience de Markus Pommer et qui a finalement remporté la victoire. Derrière lui, Moore et Marschalkowski, pilote de promotion de l'ADAC Stiftung Sport, se sont livrés à un duel attrayant sur la piste, qui a également enthousiasmé les nombreux spectateurs présents sur place. Finalement, Marschalkowski n'a pas réussi à dépasser le Britannique. En raison d'une pénalité pour avoir franchi une ligne blanche, de Oliveira/Marschalkowski ont écopé d'une pénalité de cinq secondes, mais ont conservé leur troisième place. Le duo a également remporté le classement junior.

La quatrième place est revenue à Oscar Tunjo (27/COL) et Julien Apothéloz (22/CHE, tous deux du Van Ommen Racing by DataLab) dans une autre Duqueine, devant leurs collègues de marque Gustavo Kyrila (29/BRA) et Nico Göhler (20/Grasleben, tous deux du BWT Mücke Motorsport). Le pilote Duqueine Xavier Lloveras (23/ESP, Mühlner Motorsport) s'est classé sixième après une pénalité de passage. Valentino Catalano (17/Westheim) et Robin Rogalski (23/POL, tous deux DKR Engineering-Duqueine) se sont classés septièmes. Le top huit a été complété par Sebastian von Gartzen (30/Butzbach) et Maximilian Hackländer (33/Rüthen, tous deux de Konrad Motorsport) sur la Ginetta G61-LT-P3.

Markus Pommer - vainqueur pour Racing Experience

"C'est un week-end parfait jusqu'à présent. Au départ, j'ai d'abord été un peu ébloui par le soleil, j'ai mal vu les feux et je ne suis donc pas bien parti. Dans le premier virage, j'ai voulu freiner le plus tard possible pour ne pas me faire percuter par l'arrière. Mais j'ai perdu la tête. J'étais ensuite assez rapide, mais à force de suivre, les freins ont un peu surchauffé. J'ai donc décidé de ralentir un peu afin d'économiser les pneus pour Gary. Il a très bien terminé la course. Nous sommes très heureux de cette victoire".

Gary Hauser - vainqueur pour Racing Experience

"J'ai pu dépasser Klaus Abbelen rapidement, il m'a laissé la place de manière équitable. Ensuite, je me suis contenté de faire ma course, sachant qu'il est très difficile de dépasser ici, au Nürburgring. Je savais que si je ne faisais pas d'erreur, personne ne me dépasserait. Mais nous n'allons pas fêter la victoire aujourd'hui, car demain, il y a encore la deuxième course au Nürburgring - et le réveil sonnera certainement avant sept heures. Nous ferons la fête dimanche soir".

Nigel Moore - Deuxième place pour Aust Motorsport

"Nous avons un nouvel ingénieur ce week-end, donc ce résultat est évidemment génial. Le départ était tout simplement incroyable, lorsque j'ai pu gagner sept positions. Ensuite, je voulais juste ramener la voiture à la maison. J'ai aussi attaqué brièvement le Duqueine devant moi dans la deuxième partie de la course, mais je ne voulais pas prendre de risques car nous ne sommes pas dans la course au titre. C'était une super course. L'équipe a fait un travail sensationnel".