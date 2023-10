I campioni Hauser/Pommer trionfano al Nürburgring

Gary Hauser (31/LUX) e Markus Pommer (32/Untereisesheim, entrambi Racing Experience) sono i grandi dominatori della stagione 2023 della Prototype Cup Germany. La coppia Duqueine aveva già conquistato il titolo piloti in anticipo nell'ultimo weekend di gara ad Assen. Spronati da ciò, Hauser/Pommer hanno ora vinto anche la gara di sabato al Nürburgring. È già la quarta vittoria dell'anno. In una gara emozionante e spettacolare, il secondo posto è andato al pilota della Ligier JS P320 Nigel Moore (31/GBR, Aust Motorsport), che ha gareggiato da solo. Il podio è stato completato dai suoi colleghi di marca Jan Marschalkowski (20/Inning am Ammersee) e Guilherme de Oliveira (18/PRT, entrambi MRS GT-Racing).

Markus Pommer aveva inizialmente iniziato la gara dalla pole position. Tuttavia, l'ex pilota dell'ADAC GT Masters ha frenato un po' tardi alla prima curva, così che Felipe Laser (34/Lipsia) con la Ligier del Frikadelli Racing ha preso il comando. L'uomo del primo giro, tuttavia, è stato sicuramente il pilota di Aust Moore, che è riuscito a passare dall'undicesima posizione in griglia alla quarta, portandosi così alle spalle del collega di marca Guilherme de Oliveira di MRS GT-Racing.

Laser e Pommer hanno lottato per il comando nel prosieguo della gara, ma alla fine Laser è riuscito a guadagnare un piccolo vantaggio prima delle soste obbligatorie ai box. Anche De Oliveira e Moore non si sono scambiati le posizioni nella prima parte della gara. Moore, tuttavia, ha completato la sua sosta il più presto possibile, e alla fine ha preceduto il compagno di squadra di de Oliveira, Jan Marschalkowski. Nella seconda parte della gara, la testa della corsa è stata inizialmente occupata dal compagno di Lasers Klaus Abbelen (63/Barweiler). Tuttavia, l'eroe locale non è riuscito a tenere il passo del gruppo di testa e alla fine ha concluso la gara all'undicesimo posto. Tuttavia, può essere felice per il trionfo nella classifica del Trofeo.

In testa allo schieramento, la strada era libera per Gary Hauser, che aveva rilevato la Racing Experience-Duqueine da Markus Pommer e alla fine è andato a vincere. Dietro di lui, Moore e un pupillo della ADAC Sports Foundation, Marschalkowski, ancora una volta in gran forma, hanno dato vita a un interessante duello in pista, che ha entusiasmato anche i numerosi spettatori presenti. Alla fine, però, Marschalkowski non è riuscito a superare il britannico. A causa di una penalità per aver oltrepassato la linea bianca, de Oliveira/Marschalkowski hanno ricevuto una penalità di cinque secondi, ma il terzo posto è rimasto. Il duo ha vinto anche la classifica Junior.

Il quarto posto è andato a Oscar Tunjo (27/COL) e Julien Apothéloz (22/CHE, entrambi Van Ommen Racing by DataLab) su un'altra Duqueine davanti ai colleghi del marchio Gustavo Kyrila (29/BRA) e Nico Göhler (20/Grasleben, entrambi BWT Mücke Motorsport). Il pilota Duqueine Xavier Lloveras (23/ESP, Mühlner Motorsport) si è classificato sesto dopo una penalità di drive-through. Settimo Valentino Catalano (17/Westheim) e Robin Rogalski (23/POL, entrambi DKR Engineering-Duqueine). Sebastian von Gartzen (30/Butzbach) e Maximilian Hackländer (33/Rüthen, entrambi Konrad Motorsport) hanno completato la top eight con la Ginetta G61-LT-P3.

Markus Pommer - Vincitore per esperienza di gara

"Finora è stato un weekend perfetto. All'inizio sono stato un po' accecato dal sole, ho visto male il semaforo e quindi non sono partito bene. Alla prima curva volevo frenare il più tardi possibile per non colpire il mio posteriore. Ma così ho perso il vantaggio. Poi stavo andando abbastanza veloce, ma i freni si sono surriscaldati un po' perché stavo seguendo. Così ho deciso di togliere un po' di ritmo per risparmiare le gomme a Gary. Ha finito la gara molto bene. Siamo molto contenti della vittoria".

Gary Hauser - Vincitore per Racing Experience

"Sono riuscito a superare rapidamente Klaus Abbelen, che ha fatto strada in modo corretto. Dopo di che, ho semplicemente abbassato il piede, sapendo che è molto difficile sorpassare qui al Nürburgring. Sapevo che se non avessi commesso errori, nessuno mi avrebbe superato. Ma non festeggeremo la vittoria oggi, perché domani c'è la seconda gara al Nürburgring e la sveglia suonerà sicuramente prima delle sette. Festeggeremo domenica sera".

Nigel Moore - Secondo posto per Aust Motorsport

"Questo fine settimana abbiamo un nuovo ingegnere, quindi il risultato è ovviamente ottimo. La partenza è stata incredibile, quando ho recuperato sette posizioni. Dopo di che volevo solo portare a casa la macchina. Ho anche attaccato brevemente il Duqueine davanti a me nella seconda sezione, ma non ho voluto correre rischi perché non siamo in corsa per il titolo. È stata una gara super. La squadra ha fatto un lavoro sensazionale".