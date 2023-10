Os campeões Hauser/Pommer triunfam em Nürburgring

Gary Hauser (31/LUX) e Markus Pommer (32/Untereisesheim, ambos Racing Experience) são os grandes dominadores da época de 2023 na Prototype Cup Germany. A dupla Duqueine já tinha conquistado o título de pilotos no último fim de semana de corrida em Assen. Com este facto, a dupla Hauser/Pommer também venceu a corrida de sábado em Nürburgring. É já a sua quarta vitória do ano. Numa corrida emocionante e espetacular, o segundo lugar foi para o piloto do Ligier JS P320, Nigel Moore (31/GBR, Aust Motorsport), que competiu sozinho. O pódio foi completado pelos seus colegas de marca Jan Marschalkowski (20/Inning am Ammersee) e Guilherme de Oliveira (18/PRT, ambos da MRS GT-Racing).

Markus Pommer tinha começado a corrida na pole position. No entanto, o antigo piloto do ADAC GT Masters travou um pouco tarde na curva um, o que fez com que Felipe Laser (34/Leipzig), no Ligier da Frikadelli Racing, assumisse a liderança. O homem da primeira volta, no entanto, foi certamente o piloto da Aust, Moore, que conseguiu subir da décima primeira posição da grelha para a quarta posição e, assim, ficou atrás do colega de marca Guilherme de Oliveira, da MRS GT-Racing.

Laser e Pommer lutaram pela liderança no decorrer da corrida, mas no final Laser conseguiu ganhar uma pequena vantagem antes das obrigatórias paragens nas boxes. De Oliveira e Moore também não trocaram de posições na primeira parte da corrida. Moore, no entanto, completou a sua paragem o mais cedo possível, o que o colocou à frente do colega de equipa de Oliveira, Jan Marschalkowski. A liderança na segunda metade da corrida foi então inicialmente ocupada pelo parceiro da Lasers, Klaus Abbelen (63/Barweiler). No entanto, o herói local não conseguiu acompanhar o ritmo do pelotão da frente e acabou por terminar a corrida em décimo primeiro lugar. No entanto, ele pode estar feliz com o triunfo na classificação do Troféu.

Na frente do pelotão, o caminho estava livre para Gary Hauser, que tinha assumido o comando do Racing Experience-Duqueine de Markus Pommer e que, finalmente, também conduziu para a vitória. Atrás dele, Moore e um protegido da ADAC Sports Foundation, Marschalkowski, que estava mais uma vez em grande forma, travaram um duelo atrativo na pista, que também emocionou os numerosos espectadores no local. No final, porém, Marschalkowski não conseguiu ultrapassar o britânico. Devido a uma penalização por passagem da linha branca, de Oliveira/Marschalkowski sofreram uma penalização de cinco segundos, mas o terceiro lugar manteve-se. A dupla também venceu a classificação Júnior.

O quarto lugar foi para Oscar Tunjo (27/COL) e Julien Apothéloz (22/CHE, ambos da Van Ommen Racing by DataLab) noutro Duqueine, à frente dos colegas de marca Gustavo Kyrila (29/BRA) e Nico Göhler (20/Grasleben, ambos da BWT Mücke Motorsport). O piloto da Duqueine Xavier Lloveras (23/ESP, Mühlner Motorsport) terminou em sexto, depois de uma penalização por drive-through. Em sétimo lugar ficaram Valentino Catalano (17/Westheim) e Robin Rogalski (23/POL, ambos da DKR Engineering-Duqueine). Sebastian von Gartzen (30/Butzbach) e Maximilian Hackländer (33/Rüthen, ambos da Konrad Motorsport) completaram os oito primeiros no Ginetta G61-LT-P3.

Markus Pommer - Vencedor pela Experiência de Corrida

"Tem sido um fim de semana perfeito até agora. No início estava um pouco cego com o sol, vi mal os semáforos e por isso não arranquei bem. Na primeira curva, quis travar o mais tarde possível para que ninguém batesse na minha traseira. Mas foi assim que perdi a liderança. Depois ia bastante depressa, mas os travões sobreaqueceram um pouco porque estava a seguir. Por isso, decidi reduzir um pouco o ritmo para poupar os pneus ao Gary. Ele terminou a corrida muito bem. Estamos muito contentes com a vitória".

Gary Hauser - Vencedor pela Racing Experience

"Consegui ultrapassar o Klaus Abbelen rapidamente, ele abriu caminho de forma justa. Depois disso, limitei-me a baixar a bota, sabendo que é muito difícil ultrapassar aqui em Nürburgring. Sabia que, se não cometesse um erro, ninguém me passaria. Mas não vamos celebrar a vitória hoje, porque amanhã é a segunda corrida em Nürburgring - e o despertador vai certamente tocar antes das sete horas. Vamos festejar no domingo à noite".

Nigel Moore - Segundo lugar para a Aust Motorsport

"Temos um novo engenheiro este fim de semana, por isso, nesse aspeto, o resultado é obviamente excelente. O início foi incrível, quando ganhei sete posições. Depois disso, só queria trazer o carro para casa. Também ataquei brevemente o Duqueine à minha frente na segunda secção, mas não quis correr riscos porque não estamos na corrida pelo título. Foi uma super corrida. A equipa fez um trabalho sensacional".