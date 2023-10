Tunjo/Apothéloz ganan en la Copa de Alemania de Prototipos

La última prueba de la temporada de la Copa de Alemania de Prototipos termina con la victoria de Oscar Tunjo y Julien Apothéloz. En una carrera turbulenta, Van Ommen Racing by DataLab se impone y se convierte en subcampeón.

La carrera del domingo de la Copa de Prototipos de Alemania en Nürburgring ofreció entretenimiento y un gran espectáculo en la pista. Al final de una turbulenta carrera, Oscar Tunjo (27/COL) y Julien Apothéloz (22/CHE, ambos Van Ommen Racing by DataLab) ganaron en el Duqueine D08. El segundo puesto fue para el piloto del Ligier JS P320 Nigel Moore (31/GBR, Aust Motorsport). Gustavo Kyrila (29/BRA) y Nico Göhler (20/Grasleben, ambos BWT Mücke Motorsport) completaron el podio en otro Duqueine. "La alegría es inmensa, por supuesto. Empezamos la temporada con una victoria en carrera y terminamos el año con un triunfo. Es el final perfecto para la temporada", se alegró Apothéloz, que también se convirtió en subcampeón de la clasificación de pilotos junto con Tunjo.

Inicialmente, Göhler había empezado la carrera desde la pole position. Pero en la segunda vuelta, Nigel Moore ya había adelantado al piloto de BWT Mücke Motorsport y se había puesto en cabeza. A medida que avanzaba la carrera, Moore se alejaba ligeramente en cabeza, mientras que Göhler también tenía que ceder la segunda posición a Jacob Erlbacher (23/Böblingen, Gebhardt Motorsport) en el Duqueine. A mitad de carrera, el control de carrera sacó el coche de seguridad a la pista para recuperar el Duqueine de Valentino Catalano (17/Westheim, DKR Engineering), que estaba parado a un lado de la pista, lo que igualó las diferencias en cabeza. El ganador final de la carrera, Apothéloz, ocupaba la sexta posición en esta fase de la carrera.

Cuando la pista volvió a despejarse, se abrió inmediatamente la ventana de paradas en boxes. Kyrila, compañero de equipo de Göhler, se colocó en cabeza tras el cambio de piloto, pero rápidamente tuvo que dejar pasar a Moore, único piloto titular, y a Tunjo, que había tomado el relevo de Apothéloz. Ambos se escaparon a la cabeza de los 15 coches y cruzaron la línea de meta con Moore por delante de Tunjo. El británico, sin embargo, fue sancionado con cinco segundos de penalización por conducir en una línea serpenteante ilegal para calentar los neumáticos después de la señal de parrilla en la primera vuelta. Así que la victoria fue para Tunjo/Apothéloz. El suizo también ganó la clasificación Junior.

El duelo entre Kyrila y Jacob Erlbacher por el tercer puesto fue digno de ver. Sin embargo, el piloto de Gebhardt Motorsport no pudo pasarle y terminó la carrera en cuarta posición. El quinto puesto fue para Xavier Lloveras (23/ESP, Mühlner Motorsport), que también compitió en solitario con otro Duqueine. La sexta plaza fue para los participantes invitados Klaus Abbelen (63/Barweiler) y Felipe Laser (34/Leipzig, ambos Frikadelli Racing), lo que significó el triunfo en la clasificación del Trofeo para Abbelen.

La séptima plaza fue para sus colegas de la marca Ligier Jan Marschalkowski (20/Inning am Ammersee) y Guilherme de Oliveira (18/PRT, ambos MRS GT-Racing) por delante de Max van der Snel (20/NLD) y Mark van der Snel (52/NLD, ambos More Motorsport by Reiter) en otro Ligier.

Max van der Snel se aseguró así el título 2023 en la clasificación Junior. Su padre, Mark van der Snel, también tuvo motivos para celebrar. Se proclamó campeón en la clasificación Trofeo. El título en la clasificación por equipos fue para Racing Experience. Gary Hauser (31/LUX) y Markus Pommer (32/Untereisesheim, ambos de Racing Experience) ya se habían proclamado campeones de pilotos.