Tunjo/Apothéloz vainqueurs de la Prototype Cup Germany

La dernière manche de la saison de la Prototype Cup Germany se termine par une victoire d'Oscar Tunjo et Julien Apothéloz. Au terme d'une course mouvementée, les Van Ommen Racing by DataLab s'imposent et deviennent vice-champions.

La course dominicale de la Prototype Cup Germany sur le Nürburgring a offert un divertissement divertissant et un spectacle puissant sur la piste. Au terme d'une course turbulente, Oscar Tunjo (27/COL) et Julien Apothéloz (22/CHE, tous deux du Van Ommen Racing by DataLab) ont remporté la victoire au volant de la Duqueine D08. Nigel Moore (31/GBR, Aust Motorsport), pilote de Ligier JS P320, a pris la deuxième place. Le podium a été complété par Gustavo Kyrila (29/BRA) et Nico Göhler (20/Grasleben, tous deux de BWT Mücke Motorsport) dans une autre Duqueine. "La joie est bien sûr immense. Nous avons commencé la saison par une victoire de manche et nous terminons l'année par un triomphe. C'est une fin de saison parfaite", a déclaré Apothéloz, qui a également été vice-champion avec Tunjo au classement des pilotes.

La course avait d'abord été lancée par Göhler en pole position. Mais dès le deuxième tour, Nigel Moore a dépassé le pilote BWT Mücke Motorsport et pris la tête. Moore a ensuite pris la tête de la course, tandis que Göhler a dû céder la deuxième position à Jacob Erlbacher (23/Böblingen, Gebhardt Motorsport) dans la Duqueine. A la mi-course, la direction de la course a fait appel à la voiture de sécurité pour récupérer la Duqueine de Valentino Catalano (17/Westheim, DKR Engineering), qui s'était arrêtée sur le bord de la piste, ce qui a permis d'égaliser les écarts en tête. Le futur vainqueur de la course, Apothéloz, était sixième à ce stade de la course.

Lorsque la piste a été rouverte, la fenêtre d'arrêt aux stands s'est directement ouverte. Kyrila, le coéquipier de Göhler, a d'abord pris la tête de la course après le changement de pilote, mais il a rapidement dû laisser passer Moore, seul en tête, et Tunjo, qui avait pris le relais d'Apothéloz. Les deux hommes ont ensuite pris la tête du peloton de 15 voitures et ont franchi la ligne d'arrivée dans l'ordre, Moore devant Tunjo. Le Britannique a toutefois écopé d'une pénalité de cinq secondes pour avoir serpenté sans autorisation dans le tour d'introduction, après le panneau de la grille, afin de faire chauffer ses pneus. La victoire est donc revenue à Tunjo/Apothéloz. Le Suisse a également remporté le classement junior.

La troisième place a donné lieu à un beau duel entre Kyrila et Jacob Erlbacher. Le pilote de Gebhardt Motorsport n'a toutefois pas réussi à passer et a terminé la course en quatrième position. Xavier Lloveras (23/ESP, Mühlner Motorsport), également seul dans une autre Duqueine, a pris la cinquième place. Les pilotes invités Klaus Abbelen (63/Barweiler) et Felipe Laser (34/Leipzig, tous deux de Frikadelli Racing) ont pris la sixième place, ce qui a permis à Abbelen de triompher dans le classement du Trophy.

La septième place est revenue aux collègues de la marque Ligier Jan Marschalkowski (20/Inning am Ammersee) et Guilherme de Oliveira (18/PRT, tous deux de MRS GT-Racing) devant Max van der Snel (20/NLD) et Mark van der Snel (52/NLD, tous deux de More Motorsport by Reiter) dans une autre Ligier.

Max van der Snel s'est ainsi assuré le titre 2023 dans le classement junior. Son père, Mark van der Snel, avait lui aussi des raisons de se réjouir. Il est devenu champion du classement Trophy. Le titre dans le classement par équipe est revenu à Racing Experience. Gary Hauser (31/LUX) et Markus Pommer (32/Untereisesheim, tous deux de Racing Experience) avaient déjà été sacrés champions des pilotes.