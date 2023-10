Tunjo/Apothéloz vincono nella Coppa Prototipi Germania

L'ultimo round della stagione della Prototype Cup Germany si conclude con la vittoria di Oscar Tunjo e Julien Apothéloz. In una gara turbolenta, Van Ommen Racing by DataLab ha prevalso e si è classificato secondo.

La gara di domenica della Prototype Cup Germany al Nürburgring ha offerto intrattenimento e grande spettacolo in pista. Al termine di una gara turbolenta, Oscar Tunjo (27/COL) e Julien Apothéloz (22/CHE, entrambi Van Ommen Racing by DataLab) hanno vinto con la Duqueine D08. Il secondo posto è andato al pilota della Ligier JS P320 Nigel Moore (31/GBR, Aust Motorsport). Gustavo Kyrila (29/BRA) e Nico Göhler (20/Grasleben, entrambi BWT Mücke Motorsport) hanno completato il podio su un'altra Duqueine. "La gioia è immensa, ovviamente. Abbiamo iniziato la stagione con una vittoria in gara e concludiamo l'anno con un trionfo. È la conclusione perfetta della stagione", ha esultato Apothéloz, che è diventato anche vice-campione nella classifica piloti insieme a Tunjo.

Inizialmente, Göhler aveva iniziato la gara dalla pole position. Ma al secondo giro, Nigel Moore aveva già superato il pilota del BWT Mücke Motorsport e preso il comando. Nel corso della gara, Moore ha preso leggermente il largo, mentre Göhler ha dovuto cedere la seconda posizione a Jacob Erlbacher (23/Böblingen, Gebhardt Motorsport) sulla Duqueine. A metà gara, il controllo di gara ha fatto intervenire la safety car per recuperare la Duqueine di Valentino Catalano (17/Westheim, DKR Engineering), ferma a bordo pista, che ha pareggiato i distacchi in testa. Il vincitore finale Apothéloz si trovava in sesta posizione in questa fase della gara.

Quando la pista è tornata libera, si è aperta immediatamente la finestra del pit stop. Il compagno di squadra di Göhler, Kyrila, ha inizialmente mantenuto la testa della corsa dopo il cambio di pilota, ma ha dovuto rapidamente lasciar passare l'unico partente Moore e Tunjo, subentrato ad Apothéloz. I due si sono poi staccati in testa allo schieramento di 15 vetture e hanno tagliato il traguardo nell'ordine con Moore davanti a Tunjo. Al britannico, tuttavia, è stata inflitta una penalità di cinque secondi perché ha guidato in una linea di serpentina illegale per riscaldare gli pneumatici dopo il segnale di griglia nel giro iniziale. La vittoria è andata quindi a Tunjo/Apothéloz. Lo svizzero ha vinto anche la classifica Junior.

Da vedere il duello tra Kyrila e Jacob Erlbacher per il terzo posto. Tuttavia, il pilota di Gebhardt Motorsport non è riuscito a trovare una via d'uscita e ha concluso la gara al quarto posto. Il quinto posto è andato a Xavier Lloveras (23/ESP, Mühlner Motorsport), che ha gareggiato da solo con un'altra Duqueine. Il sesto posto è andato ai concorrenti ospiti Klaus Abbelen (63/Barweiler) e Felipe Laser (34/Lipsia, entrambi Frikadelli Racing), il che ha significato il trionfo nella classifica del Trofeo per Abbelen.

Il settimo posto è andato ai colleghi del marchio Ligier Jan Marschalkowski (20/Inning am Ammersee) e Guilherme de Oliveira (18/PRT, entrambi MRS GT-Racing) davanti a Max van der Snel (20/NLD) e Mark van der Snel (52/NLD, entrambi More Motorsport by Reiter) su un'altra Ligier.

Max van der Snel si è così assicurato il titolo 2023 nella classifica Junior. Anche suo padre Mark van der Snel ha avuto motivo di festeggiare. È diventato campione nella classifica del Trofeo. Il titolo nella classifica a squadre è andato a Racing Experience. Gary Hauser (31/LUX) e Markus Pommer (32/Untereisesheim, entrambi Racing Experience) erano già stati incoronati campioni piloti.