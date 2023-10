Tunjo/Apothéloz vencem na Prototype Cup Alemanha

A última ronda da temporada da Prototype Cup Alemanha termina com a vitória de Oscar Tunjo e Julien Apothéloz. Numa corrida turbulenta, a Van Ommen Racing by DataLab prevalece e torna-se vice-campeã.

A corrida de domingo da Taça da Alemanha de Protótipos em Nürburgring ofereceu entretenimento e um grande espetáculo em pista. No final de uma corrida turbulenta, Oscar Tunjo (27/COL) e Julien Apothéloz (22/CHE, ambos da Van Ommen Racing by DataLab) venceram com o Duqueine D08. O segundo lugar foi para o piloto do Ligier JS P320, Nigel Moore (31/GBR, Aust Motorsport). Gustavo Kyrila (29/BRA) e Nico Göhler (20/Grasleben, ambos da BWT Mücke Motorsport) completaram o pódio noutro Duqueine. "A alegria é imensa, claro. Começámos a época com uma vitória na corrida e terminamos o ano com um triunfo. É o final perfeito para a época", aplaudiu Apothéloz, que também se tornou vice-campeão na classificação dos pilotos, juntamente com Tunjo.

Inicialmente, Göhler tinha começado a corrida na pole position. Mas na segunda volta, Nigel Moore já tinha ultrapassado o piloto da BWT Mücke Motorsport e assumido a liderança. À medida que a corrida avançava, Moore distanciou-se ligeiramente na frente, enquanto Göhler também teve de ceder a segunda posição a Jacob Erlbacher (23/Böblingen, Gebhardt Motorsport) no Duqueine. A meio da corrida, o controlo de corrida chamou o safety car para a pista para recuperar o Duqueine de Valentino Catalano (17/Westheim, DKR Engineering), que estava parado na berma da pista, o que igualou as diferenças na frente. O eventual vencedor da corrida, Apothéloz, estava em sexto lugar nesta fase da corrida.

Quando a pista foi novamente libertada, a janela de paragem nas boxes abriu-se imediatamente. O companheiro de equipa de Göhler, Kyrila, começou por manter a liderança após a troca de pilotos, mas rapidamente teve de deixar passar Moore e Tunjo, que tinha substituído Apothéloz. Os dois afastaram-se então à frente dos 15 carros e cruzaram a linha de chegada na ordem de Moore à frente de Tunjo. No entanto, o britânico recebeu uma penalização de cinco segundos por ter conduzido numa serpentina ilegal para aquecer os pneus após o sinal da grelha na primeira volta. Assim, a vitória foi para Tunjo/Apothéloz. Os suíços também venceram a classificação Júnior.

Valeu a pena ver o duelo entre Kyrila e Jacob Erlbacher pelo terceiro lugar. No entanto, o piloto da Gebhardt Motorsport não conseguiu ultrapassar e terminou a corrida em quarto lugar. O quinto lugar foi para Xavier Lloveras (23/ESP, Mühlner Motorsport), que também competiu sozinho noutro Duqueine. O sexto lugar foi para os convidados Klaus Abbelen (63/Barweiler) e Felipe Laser (34/Leipzig, ambos da Frikadelli Racing), o que significou o triunfo na classificação do Troféu para Abbelen.

O sétimo lugar foi para os colegas da marca Ligier, Jan Marschalkowski (20/Inning am Ammersee) e Guilherme de Oliveira (18/PRT, ambos da MRS GT-Racing), à frente de Max van der Snel (20/NLD) e Mark van der Snel (52/NLD, ambos da More Motorsport by Reiter) noutro Ligier.

Max van der Snel garantiu assim o título de 2023 na classificação Júnior. O seu pai Mark van der Snel também teve motivos para festejar. Tornou-se campeão na classificação do Troféu. O título da classificação por equipas foi para a Racing Experience. Gary Hauser (31/LUX) e Markus Pommer (32/Untereisesheim, ambos da Racing Experience) já tinham sido coroados campeões de pilotos.