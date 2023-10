FIA GT World Cup : WRT et ROWE Racing représentent BMW

Après quatre ans d'absence, BMW M Motorsport sera de retour en 2023 à la course urbaine GT la plus spectaculaire du monde - la FIA GT World Cup à Macao. Les 18 et 19 novembre, la BMW M Team WRT et ROWE Racing relèveront chacune le défi ultime dans les canyons du légendaire "Guia Circuit" avec une BMW M4 GT3. Pour ROWE Racing, c'est un véritable expert de Macao qui prendra le départ : Augusto Farfus. Le pilote d'usine BMW M a remporté la course en 2018. Sheldon van der Linde fera ses débuts à Macao dans la voiture de la BMW M Team WRT, conçue par Shell, partenaire de Premium Technology.

Les deux équipes BMW M Motorsport ont déjà couru à plusieurs reprises à Macao et ont une grande expérience. La BMW M Team WRT a remporté la FIA GT World Cup 2016 et a fêté d'autres podiums. ROWE Racing a pris le départ la même année ainsi qu'en 2017, à chaque fois avec la BMW M6 GT3. En 2019, l'équipe s'est classée deuxième et troisième sur le podium. Farfus a fêté ses victoires lors des qualifications et de la course principale en 2018 avec la BMW M6 GT3 du BMW M Team Schnitzer. Lors de sa dernière apparition jusqu'à présent avant la pandémie de 2019, Farfus a terminé quatrième des deux courses.

Andreas Roos (directeur de BMW M Motorsport) : "C'est fantastique que nous puissions enfin retourner à Macao cette année pour la première fois depuis la pandémie. J'y suis moi-même allé une fois il y a longtemps avec la Formule 3 et je suis très heureux d'y participer maintenant pour la première fois avec la FIA GT World Cup. Ce sera également la première apparition de la BMW M4 GT3 sur le 'Guia Circuit', mais la voiture a prouvé au cours des deux dernières années qu'elle était capable de remporter des victoires sur tous les types de circuits. ROWE Racing et BMW M Team WRT font partie des meilleures équipes GT du monde et ont toutes deux une grande expérience de Macao. Cela vaut bien sûr tout particulièrement pour Augusto Farfus en tant que pilote. Je suis sûr qu'il y montrera une fois de plus sa classe et qu'il sera en même temps un conseiller important pour les débuts de Sheldon van der Linde à Macao. Les conseils d'Augusto, le soutien de la BMW M Team WRT et le propre talent exceptionnel de Sheldon lui permettront de trouver très rapidement ses marques sur le circuit. J'en suis convaincu".

Augusto Farfus (#11 BMW M4 GT3, ROWE Racing) : "Macao est un endroit magique et personnellement très émouvant. Cet événement est définitivement l'un des points forts de la saison et je suis honoré de pouvoir représenter BMW M Motorsport une fois de plus. J'ai déjà pu y célébrer de nombreux succès, le plus important étant bien sûr ma victoire en 2018, et je suis convaincu qu'avec mes amis de ROWE Racing et la BMW M4 GT3, nous aurons un package très solide".

Sheldon van der Linde (#32 BMW M4 GT3, BMW M Team WRT) : "J'ai grandi avec les courses de Macao et je les ai regardées chaque année. J'ai toujours espéré avoir un jour la chance d'y courir moi-même. Cette chance est maintenant là et je suis incroyablement reconnaissant à BMW M Motorsport et à mon partenaire Shell d'avoir rendu cela possible. Je vais écouter attentivement les conseils de mon collègue et ami Augusto Farfus, qui a beaucoup d'expérience là-bas. J'espère que cela accélérera mon processus d'apprentissage ! Je compte les jours jusqu'à ce que ça commence enfin".