Coppa del Mondo FIA GT: WRT e ROWE Racing rappresentano BMW

Dopo quattro anni di assenza, BMW M Motorsport torna nel 2023 alla gara cittadina GT più spettacolare del mondo: la FIA GT World Cup di Macao. Il 18 e 19 novembre, il BMW M Team WRT e il ROWE Racing affronteranno la sfida finale nei canyon stradali del leggendario "Guia Circuit" con una BMW M4 GT3. Un vero esperto di Macao sarà sulla griglia di partenza per ROWE Racing: Augusto Farfus. Il pilota ufficiale BMW M ha vinto la gara nel 2018. Nella vettura del BMW M Team WRT progettata dal Premium Technology Partner Shell, Sheldon van der Linde festeggia il suo debutto a Macao.

Entrambi i team BMW M Motorsport hanno gareggiato a Macao in diverse occasioni e vantano una grande esperienza. Il BMW M Team WRT ha vinto la FIA GT World Cup 2016 e ha conquistato altri podi. ROWE Racing ha gareggiato con la BMW M6 GT3 nello stesso anno e nel 2017. Nel 2019, il team ha ottenuto il secondo e il terzo posto sul podio. Farfus ha festeggiato le vittorie nelle qualifiche e nella Main Race del 2018 con la BMW M6 GT3 del BMW M Team Schnitzer. Nella sua ultima apparizione prima della pandemia del 2019, Farfus è arrivato quarto in entrambe le gare.

Andreas Roos (Responsabile BMW M Motorsport): "È fantastico che quest'anno possiamo finalmente tornare a Macao per la prima volta dopo la pandemia. Io stesso ci sono stato molto tempo fa con la Formula 3 e non vedo l'ora di tornarci per la prima volta nella FIA GT World Cup. Sarà anche la prima apparizione della BMW M4 GT3 sul "Guia Circuit", ma la vettura ha dimostrato negli ultimi due anni di essere in grado di vincere su tutti i tipi di tracciato. ROWE Racing e BMW M Team WRT sono tra i migliori team GT del mondo ed entrambi hanno molta esperienza a Macao. Naturalmente, questo vale soprattutto per Augusto Farfus come pilota. Sono sicuro che ancora una volta dimostrerà la sua classe e allo stesso tempo sarà un importante consigliere per Sheldon van der Linde al suo debutto a Macao. I consigli di Augusto, il supporto del BMW M Team WRT e l'eccezionale talento di Sheldon faranno in modo che trovi la strada per il circuito molto rapidamente. Ne sono convinto".

Augusto Farfus (#11 BMW M4 GT3, ROWE Racing): "Macao è un luogo magico e, per me personalmente, molto emozionante. L'evento è sicuramente uno dei momenti salienti della stagione e mi sento onorato di rappresentare ancora una volta BMW M Motorsport. Sono convinto che con i miei amici di ROWE Racing e la BMW M4 GT3 avremo un pacchetto molto forte".

Sheldon van der Linde (BMW M4 GT3 #32, BMW M Team WRT): "Sono cresciuto guardando le gare a Macao ogni anno. Ho sempre sperato che un giorno avrei avuto la possibilità di correre lì. Ora questa possibilità è arrivata e sono incredibilmente grato a BMW M Motorsport e al mio partner Shell per averla resa possibile. Ascolterò con molta attenzione i consigli del mio collega e amico Augusto Farfus, che ha molta esperienza in questo campo. Spero che questo acceleri il mio processo di apprendimento! Sto contando i giorni che mancano all'inizio".