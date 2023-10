Taça do Mundo FIA GT: WRT e ROWE Racing representam a BMW

A BMW M Motorsport regressa à corrida citadina de GT mais espetacular do mundo em 2023, após uma ausência de quatro anos - a Taça do Mundo FIA GT em Macau. Nos dias 18 e 19 de novembro, a BMW M Team WRT e a ROWE Racing vão enfrentar o derradeiro desafio nos desfiladeiros de rua do lendário "Circuito da Guia" com um BMW M4 GT3. Um verdadeiro especialista de Macau estará na grelha para a ROWE Racing: Augusto Farfus. O piloto de fábrica da BMW M venceu a corrida em 2018. No carro da BMW M Team WRT, concebido pelo parceiro tecnológico Premium Shell, Sheldon van der Linde celebra a sua estreia em Macau.

Ambas as equipas da BMW M Motorsport já competiram em Macau em várias ocasiões e têm muita experiência. A BMW M Team WRT venceu a Taça do Mundo FIA GT de 2016 e celebrou outros pódios. A ROWE Racing competiu com o BMW M6 GT3 no mesmo ano e em 2017. Em 2019, a equipa terminou em segundo e terceiro lugar no pódio. Farfus celebrou as suas vitórias na qualificação e na Corrida Principal de 2018 com o BMW M6 GT3 da BMW M Team Schnitzer. Na sua última participação até agora antes da pandemia de 2019, Farfus terminou em quarto lugar em ambas as corridas.

Andreas Roos (Diretor da BMW M Motorsport): "É fantástico podermos finalmente regressar a Macau pela primeira vez após a pandemia deste ano. Eu próprio já lá estive há muito tempo com a Fórmula 3 e estou ansioso por lá estar agora pela primeira vez na Taça do Mundo FIA GT. Será também a primeira aparição do BMW M4 GT3 no 'Circuito da Guia', mas o carro provou nos últimos dois anos que é bom para vitórias em todos os tipos de pistas. A ROWE Racing e a BMW M Team WRT estão entre as melhores equipas de GT do mundo e ambas têm muita experiência em Macau. Claro que isto é especialmente verdade para o Augusto Farfus como piloto. Estou certo de que ele vai mostrar mais uma vez a sua classe e, ao mesmo tempo, ser um importante conselheiro para Sheldon van der Linde na sua estreia em Macau. As dicas do Augusto, o apoio da BMW M Team WRT e o talento extraordinário do Sheldon vão garantir que ele se vai orientar muito rapidamente no circuito. Estou convencido disso".

Augusto Farfus (#11 BMW M4 GT3, ROWE Racing): "Macau é um local mágico e, para mim, pessoalmente, muito emotivo. O evento é definitivamente um dos pontos altos da temporada e sinto-me honrado por representar a BMW M Motorsport mais uma vez. Pude celebrar muitos sucessos lá, principalmente a minha vitória de 2018. Estou convencido de que, com os meus amigos da ROWE Racing e o BMW M4 GT3, teremos um pacote muito forte."

Sheldon van der Linde (#32 BMW M4 GT3, BMW M Team WRT): "Cresci a ver as corridas em Macau todos os anos. Sempre esperei que um dia tivesse a oportunidade de correr lá. Agora essa oportunidade chegou e estou incrivelmente grato à BMW M Motorsport e ao meu parceiro Shell por tornarem isto possível. Vou ouvir com muita atenção os conselhos do meu colega de marca e amigo Augusto Farfus, que tem muita experiência no local. Espero que isso acelere o meu processo de aprendizagem! Estou a contar os dias até que finalmente comece".