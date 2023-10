Six Mercedes-AMG GT3 au départ dans les canyons de la route

Le célèbre circuit Guia de Macao accueillera à nouveau la FIA GT World Cup entre le 16 et le 19 novembre. Le prestigieux événement organisé sous l'égide de la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) fait son retour dans le calendrier international du sport automobile après quatre ans d'absence. En 2023, le légendaire Grand Prix de Macao aura lieu pour la 70e fois. Le Mercedes-AMG Customer Racing s'attaquera à cette édition anniversaire en tant que tenant du titre. En 2019, le Mercedes-AMG Team GruppeM Racing et Raffaele Marciello (SUI) ont remporté la FIA GT World Cup dans les rues de Macao. Depuis, seules des courses locales ont été organisées à Macao, la FIA GT World Cup n'ayant pas pu avoir lieu en raison de la pandémie locale de Covid 19 et des restrictions de voyage qui en découlent en Asie.

La course principale de la Macau GT Cup locale a été remportée l'an dernier par le triple champion Maro Engel (GER) pour l'équipe Mercedes-AMG Craft-Bamboo Racing. Depuis sa première édition en GT en 2008, l'exigeant circuit urbain de 6,115 kilomètres s'est révélé être un terrain propice pour la Mercedes-AMG GT3 victorieuse. Avec quatre triomphes consécutifs à Macao (2019 - 2022) et sept victoires sur les 15 éditions de la Macau GT Cup, Mercedes-AMG détient le seul record. Sur les cinq éditions de la FIA GT World Cup organisées jusqu'à présent entre 2015 et 2019, trois ont été couronnées de succès.

Pour consolider ce palmarès historique, Mercedes-AMG Customer Racing mise sur une formation de haut niveau avec quatre équipes de sport client et six Mercedes-AMG GT3. Dans la voiture n°77, le Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing compte à nouveau sur le routinier de Macao Maro Engel. Daniel Juncadella (ESP) se trouve dans la voiture sœur n° 91. L'équipe aligne ainsi deux Mercedes-AMG GT3 de haut niveau avec des chances de victoire.

Après une deuxième place lors de la course de qualification et un malheureux abandon lors de la course principale de 2022, Raffaele Marciello veut défendre son titre lors du retour de la FIA GT World Cup. Le vainqueur de 2019 se présente au volant de la Mercedes-AMG GT3 #48 de l'équipe Mercedes-AMG Landgraf. Climax Racing apporte pour la première fois deux Mercedes-AMG GT3 au plateau de cette épreuve traditionnelle. Jules Gounon (AND) prendra le volant de la #2, tandis que son coéquipier prendra le départ dans la voiture sœur. La sixième Mercedes-AMG GT3 du plateau est présentée par l'équipe TORO Racing, qui a également remporté des podiums au Grand Prix de Macao. Marchy Lee (HKG) prendra place dans le cockpit de la Mercedes-AMG GT3 #70.

Jeudi 16 novembre, les équipes prendront le départ des deux premières séances d'essais libres avec les Mercedes-AMG GT3, avant la séance de qualification de 30 minutes vendredi. La qualification revêt une importance particulière à Macao, car les rues étroites de la grande ville ne permettent guère de manœuvres de dépassement. Les temps du vendredi déterminent la grille de départ pour la course de qualification de douze tours du samedi. Cette course permettra de déterminer les places de départ pour la course principale. La course principale de dimanche, longue de 16 tours, est marquée par de nombreuses interruptions. Pour obtenir un bon résultat, il est donc indispensable de rouler sans faute entre les gratte-ciel de Macao.

Liste des participants à la FIA GT World Cup 2023 :

N° Véhicule Équipe Pilote

48 Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG Team Landgraf Raffaele Marciello (SUI)

77 Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing Maro Engel (GER)

91 Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing Daniel Juncadella (ESP)

2 Mercedes-AMG GT3 Climax Racing Jules Gounon (AND)

TBA Mercedes-AMG GT3 Climax Racing TBA

70 Mercedes-AMG GT3 TORO Racing Marchy Lee (HKG)

sous réserve de modifications de dernière minute.

Christoph Sagemüller, directeur de Mercedes-AMG Motorsport : "La FIA GT World Cup dans les rues de Macao est l'une des courses les plus emblématiques au monde. Elle réunit les constructeurs, les équipes et les pilotes les plus renommés du sport GT3. Il est donc très important pour Mercedes-AMG Motorsport d'obtenir un bon résultat. Notre équipe de haut niveau me rend très confiant quant à notre capacité à jouer un rôle important dans la lutte pour la victoire cette année encore. Cette année, le Grand Prix de Macao en est déjà à sa 70e édition. Je profite de l'occasion pour féliciter chaleureusement les organisateurs pour ce jubilé".

Stefan Wendl, directeur de Mercedes-AMG Customer Racing : "Pour moi, Macao fait partie des manifestations de sport automobile les plus riches en traditions. Sur le circuit Guia, aussi rapide qu'exigeant, la Mercedes-AMG GT3 a toujours bien fonctionné jusqu'à présent et présente un bilan remarquable. Nous avons remporté la dernière FIA GT World Cup là-bas en 2019, et depuis, nous sommes invaincus à Macao. Cette année encore, nous avons réuni un plateau compétitif composé de pilotes de performance et de locaux qui pourront démontrer leurs performances en course. Notre objectif est bien sûr de poursuivre notre série de victoires. Je m'attends à un superbe événement et j'ai hâte d'y être".

Daniel Juncadella, Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing #91 : "Revenir à Macao après six ans est très spécial pour moi. Avec la Formule 3, j'ai pu gagner à Macao en 2011, ce qui a été un tournant dans ma carrière. C'est l'une des courses les plus exigeantes de l'année, avec de nombreux pilotes de haut niveau. Je me réjouis de prendre le départ aux côtés de Maro avec l'équipe Mercedes-AMG Craft-Bamboo Racing".

Maro Engel, Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing #77 : "Macao est toujours un point fort très particulier dans le calendrier des courses. J'ai pu y fêter de nombreux succès fantastiques et je vais essayer de réitérer ma victoire de l'année dernière et de ramener le titre à Affalterbach une nouvelle fois. L'événement a été déclaré Coupe du monde FIA GT pour la première fois depuis 2019. On s'attend à ce que le plateau soit encore plus relevé et que la course soit un spectacle pour tous les fans de sport automobile".

Raffaele Marciello, Mercedes-AMG Team Landgraf #48 : "Je suis heureux d'être de retour à Macao. C'est bien que ce soit à nouveau la FIA GT World Cup. Nous verrons donc certainement beaucoup de voitures sur le circuit. Je suis impatient de me battre avec le Mercedes-AMG Team Landgraf pour la victoire dans la course principale et j'espère bien sûr défendre mon titre".

Jules Gounon, Climax Racing #2 : "Je suis très heureux de participer à la FIA GT World Cup. C'est la première fois de ma vie que je roule à Macao. J'ai beaucoup entendu parler de ce circuit particulier et je suis impatient de pouvoir enfin y prendre le départ. Pour moi, cela signifie apprendre aussi vite que possible et évoluer avec mon équipe Climax, qui participera pour la première fois à Macao avec Mercedes-AMG. Je m'attends à un week-end intense, mais aussi passionnant, avec beaucoup de travail pour nous".