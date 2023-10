Sei Mercedes-AMG GT3 al via nei canyon stradali

Il famoso Circuito Guia di Macao sarà nuovamente teatro della Coppa del Mondo FIA GT tra il 16 e il 19 novembre. Il prestigioso evento, patrocinato dalla Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), torna nel calendario internazionale degli sport motoristici dopo quattro anni. Nel 2023, il leggendario Gran Premio di Macao si svolgerà per la 70esima volta. Mercedes-AMG Customer Racing affronterà l'edizione dell'anniversario come campione in carica. Nel 2019, Mercedes-AMG Team GruppeM Racing e Raffaele Marciello (SUI) hanno vinto la FIA GT World Cup sulle strade di Macao. Da allora, a Macao si sono tenute solo gare locali, poiché la FIA GT World Cup non ha potuto svolgersi a causa della pandemia locale di Covid 19 e delle relative restrizioni di viaggio in Asia.

L'anno scorso, la gara principale della Macau GT Cup locale è stata vinta dal tre volte campione Maro Engel (GER) per il Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing. Sin dal suo debutto nel 2008 come GT, l'impegnativo circuito cittadino di 6,115 chilometri si è rivelato un luogo di successo per le Mercedes-AMG GT3 vincenti. Con quattro trionfi consecutivi a Macao (2019-2022) e sette vittorie nelle 15 edizioni totali della Macau GT Cup, Mercedes-AMG è l'unico detentore del record. Delle cinque edizioni della FIA GT World Cup finora disputate tra il 2015 e il 2019, tre sono state vinte.

Per consolidare questo storico primato in pista, Mercedes-AMG Customer Racing si affida a una formazione di prim'ordine con quattro team sportivi clienti e sei Mercedes-AMG GT3. Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing si affida ancora una volta al veterano di Macao Maro Engel sulla vettura numero 77. Daniel Juncadella (ESP) è sulla vettura gemella con il numero di partenza 91. Il team schiera quindi due Mercedes-AMG GT3 di classe superiore con la possibilità di vincere la gara.

Dopo il secondo posto nella gara di qualificazione e lo sfortunato ritiro nella gara principale del 2022, Raffaele Marciello vuole difendere il suo titolo nella FIA GT World Cup di ritorno. Il vincitore del 2019 gareggerà con la Mercedes-AMG GT3 numero 48 schierata dal Mercedes-AMG Team Landgraf. Climax Racing contribuisce per la prima volta con due Mercedes-AMG GT3 a questo evento ricco di tradizione. Jules Gounon (AND) sarà al volante della vettura numero 2, mentre il suo compagno di squadra partirà con la vettura gemella. La sesta Mercedes-AMG GT3 in campo è schierata dal Team TORO Racing, che può vantare anche un successo sul podio del Gran Premio di Macao. Marchy Lee (HKG) sarà nell'abitacolo della Mercedes-AMG GT3 #70.

Giovedì 16 novembre, i team inizieranno le prime due sessioni di prove libere con le Mercedes-AMG GT3 prima della sessione di qualifiche di 30 minuti di venerdì. Le qualifiche sono particolarmente importanti a Macao, in quanto le strade strette della grande città non consentono praticamente nessuna manovra di sorpasso. I tempi di venerdì determinano la griglia di partenza per la gara di qualificazione di dodici giri di sabato. Questa gara, a sua volta, determinerà le posizioni di partenza per la gara principale. L'esperienza insegna che la gara principale di 16 giri di domenica è caratterizzata da molte interruzioni. Pertanto, una guida impeccabile tra i grattacieli di Macao è un requisito fondamentale per ottenere un buon risultato.

Schieramento della Coppa del Mondo FIA GT 2023:

N. Veicolo Squadra Pilota

48 Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG Team Landgraf Raffaele Marciello (SUI)

77 Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing Maro Engel (GER)

91 Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing Daniel Juncadella (ESP)

2 Mercedes-AMG GT3 Climax Racing Jules Gounon (AND)

TBA Mercedes-AMG GT3 Climax Racing TBA

70 Mercedes-AMG GT3 TORO Racing Marchy Lee (HKG)

soggetto a modifiche con breve preavviso.

Christoph Sagemüller, responsabile di Mercedes-AMG Motorsport: "La FIA GT World Cup sulle strade di Macao è una delle gare più iconiche al mondo. Da un punto di vista globale, qui si incontrano i produttori, i team e i piloti più rinomati dello sport GT3. Un buon risultato per Mercedes-AMG Motorsport è di conseguenza molto importante. La nostra formazione di prim'ordine mi rende molto fiducioso sul fatto che anche quest'anno giocheremo un ruolo importante nella lotta per la vittoria. Quest'anno ricorre la 70esima edizione del Gran Premio di Macao. Vorrei cogliere l'occasione per congratularmi con gli organizzatori per questo anniversario".

Stefan Wendl, Responsabile Mercedes-AMG Customer Racing: "Per me Macao è uno degli eventi motoristici più tradizionali in assoluto. Sul Guia Circuit, tanto veloce quanto impegnativo, la Mercedes-AMG GT3 si è sempre comportata bene finora e vanta un record notevole. Abbiamo vinto l'ultima Coppa del Mondo FIA GT nel 2019 e da allora siamo rimasti imbattuti a Macao. Anche quest'anno abbiamo messo insieme una formazione competitiva composta da piloti performanti e da gente del posto che può dimostrare le proprie prestazioni in gara. Il nostro obiettivo, ovviamente, è quello di prolungare la nostra striscia di vittorie. Mi aspetto un grande evento e non vedo l'ora di partecipare".

Daniel Juncadella, Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing #91: "Tornare a Macao dopo sei anni è molto speciale per me. Sono riuscito a vincere a Macao nel 2011 con la Formula 3, che ha rappresentato un punto di svolta nella mia carriera. È una delle gare più impegnative dell'anno, con molti piloti di alto livello. Non vedo l'ora di correre al fianco di Maro con il Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing".

Maro Engel, Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing #77: "Macao è sempre un momento molto speciale nel calendario delle corse. Ho potuto festeggiare molti grandi successi e cercherò di ripetere la vittoria dello scorso anno e di riportare il titolo ad Affalterbach ancora una volta. L'evento è stato dichiarato nuovamente Coppa del Mondo FIA GT per la prima volta dal 2019. L'aspettativa è che la gara sia ancora più affollata e che sia uno spettacolo per tutti gli appassionati di motorsport".

Raffaele Marciello, Mercedes-AMG Team Landgraf #48: "Sono felice di tornare a Macao. È bello che sia tornata la FIA GT World Cup. Quindi vedremo sicuramente molte auto in pista. Non vedo l'ora di competere con il Mercedes-AMG Team Landgraf per la vittoria nella gara principale e naturalmente spero di difendere il titolo".

Jules Gounon, Climax Racing #2: "Non vedo l'ora di partecipare alla FIA GT World Cup. È la prima volta in vita mia che corro a Macao. Ho sentito parlare molto di questo circuito speciale e non vedo l'ora di correrci. Per me significa imparare il più rapidamente possibile e svilupparmi insieme al mio team Climax, che gareggia a Macao per la prima volta con Mercedes-AMG. Mi aspetto un fine settimana intenso ma anche entusiasmante, con molto lavoro da svolgere".