Seis Mercedes-AMG GT3 arrancam em desfiladeiros de rua

A Mercedes vai enviar seis Mercedes-AMG GT3 para a Taça do Mundo FIA GT em Macau. Juntamente com a equipa Landgraf Motorsport do DTM, alguns dos melhores pilotos de GT da marca irão competir no famoso circuito de rua.

O famoso Circuito da Guia, em Macau, será mais uma vez o palco da Taça do Mundo FIA GT entre 16 e 19 de novembro. O prestigiado evento sob o patrocínio da Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) regressa ao calendário internacional do desporto automóvel após quatro anos. Em 2023, o lendário Grande Prémio de Macau terá lugar pela 70ª vez. A Mercedes-AMG Customer Racing vai disputar a edição de aniversário como atual campeã. Em 2019, a Mercedes-AMG Team GruppeM Racing e Raffaele Marciello (SUI) venceram a Taça do Mundo FIA GT nas ruas de Macau. Desde então, apenas se realizaram corridas locais em Macau, uma vez que a Taça do Mundo de GT da FIA não se pôde realizar devido à pandemia de Covid-19 e às restrições de viagem associadas na Ásia.

No ano passado, a corrida principal do Macau GT Cup local foi ganha pelo tricampeão Maro Engel (GER) pela Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing. Desde a sua estreia nos GT em 2008, o exigente circuito de rua de 6,115 quilómetros provou ser um local de sucesso para o Mercedes-AMG GT3 vencedor. Com quatro triunfos consecutivos em Macau (2019 - 2022) e sete vitórias no total das 15 edições da Macau GT Cup, a Mercedes-AMG é a única detentora do recorde. Das cinco edições da Taça do Mundo FIA GT até agora realizadas entre 2015 e 2019, três foram vitoriosas.

Para dar continuidade a este recorde histórico, a Mercedes-AMG Customer Racing conta com um alinhamento de primeira classe com quatro equipas de desporto para clientes e seis Mercedes-AMG GT3. A Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing conta mais uma vez com o veterano de Macau Maro Engel no carro #77. Daniel Juncadella (ESP) está no carro irmão com o número de partida 91. A equipa tem assim dois Mercedes-AMG GT3 de topo com hipóteses de vencer a corrida.

Depois de terminar em segundo na corrida de qualificação e de uma infeliz desistência na corrida principal de 2022, Raffaele Marciello procura defender o seu título no regresso à Taça do Mundo FIA GT. O vencedor de 2019 vai competir com o Mercedes-AMG GT3 #48 da Mercedes-AMG Team Landgraf. A Climax Racing está a contribuir, pela primeira vez, com dois Mercedes-AMG GT3 para o campo de competição do tradicional evento. Jules Gounon (AND) vai assumir o volante do #2, enquanto o seu colega de equipa vai começar no carro irmão. O sexto Mercedes-AMG GT3 em campo é conduzido pela Team TORO Racing, que também pode contar com sucessos no pódio no Grande Prémio de Macau. Marchy Lee (HKG) vai estar no cockpit do Mercedes-AMG GT3 #70.

Na quinta-feira, 16 de novembro, as equipas vão iniciar as duas primeiras sessões de treinos livres com os Mercedes-AMG GT3, antes da sessão de qualificação de 30 minutos, na sexta-feira. A qualificação é particularmente importante em Macau, uma vez que as ruas estreitas da grande cidade dificilmente permitem quaisquer manobras de ultrapassagem. Os tempos de sexta-feira determinam a grelha de partida para a corrida de qualificação de doze voltas no sábado. Esta corrida, por sua vez, determinará as posições de partida para a corrida principal. A experiência mostra que a corrida principal de 16 voltas no domingo é caracterizada por muitas interrupções. Por isso, uma condução sem falhas entre os arranha-céus de Macau é um pré-requisito para um bom resultado.

FIA GT World Cup 2023 line-up:

N.º Veículo Equipa Piloto

48 Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG Team Landgraf Raffaele Marciello (SUI)

77 Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing Maro Engel (GER)

91 Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing Daniel Juncadella (ESP)

2 Mercedes-AMG GT3 Climax Racing Jules Gounon (E)

TBA Mercedes-AMG GT3 Climax Racing TBA

70 Mercedes-AMG GT3 TORO Racing Marchy Lee (HKG)

sujeito a alterações a curto prazo.

Christoph Sagemüller, Diretor da Mercedes-AMG Motorsport: "A Taça do Mundo FIA GT nas ruas de Macau é uma das corridas mais icónicas do mundo. De uma perspetiva global, os fabricantes, equipas e pilotos mais famosos do desporto GT3 encontram-se aqui. Um bom resultado para a Mercedes-AMG Motorsport é de grande importância. O nosso alinhamento de topo deixa-me muito confiante de que, mais uma vez, desempenharemos um papel importante na luta pela vitória este ano. Este ano marca a 70ª edição do Grande Prémio de Macau. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para felicitar os organizadores por este aniversário".

Stefan Wendl, Diretor da Mercedes-AMG Customer Racing: "Para mim, Macau é um dos eventos de desporto automóvel mais tradicionais de todos. No Circuito da Guia, que é tão rápido como exigente, o Mercedes-AMG GT3 teve sempre um bom desempenho até agora e tem um registo notável. Vencemos a última Taça do Mundo FIA GT em 2019 e, desde então, temos estado invictos em Macau. Este ano, voltámos a reunir um alinhamento competitivo composto por pilotos de alto desempenho e locais que podem provar o seu desempenho em corrida. O nosso objetivo é, naturalmente, prolongar a nossa série de vitórias. Estou à espera de um grande evento e estou muito ansioso por ele."

Daniel Juncadella, Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing #91: "Estar de volta a Macau após seis anos é muito especial para mim. Consegui vencer em Macau em 2011 com a Fórmula 3, o que foi um ponto de viragem na minha carreira. É uma das corridas mais desafiantes do ano, com muitos pilotos de topo. Estou ansioso por correr ao lado do Maro com a Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing."

Maro Engel, Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing #77: "Macau é sempre um ponto alto muito especial no calendário de corridas. Tive a oportunidade de celebrar muitos grandes sucessos lá e vou tentar repetir a vitória do ano passado e trazer o título de volta para Affalterbach mais uma vez. O evento foi novamente declarado Taça do Mundo de GT da FIA pela primeira vez desde 2019. A expetativa é que a corrida seja ainda mais concorrida e seja um espetáculo para todos os fãs do desporto automóvel."

Raffaele Marciello, Mercedes-AMG Team Landgraf #48: "Estou feliz por estar de volta a Macau. É bom que tenha voltado a ser a Taça do Mundo FIA GT. Por isso, vamos definitivamente ver muitos carros em pista. Estou ansioso por competir com a Mercedes-AMG Team Landgraf pela vitória na corrida principal e, claro, espero defender o título."

Jules Gounon, Climax Racing #2: "Estou muito ansioso pela Taça do Mundo FIA GT. É a primeira vez na minha vida que estou a correr em Macau. Ouvi falar muito sobre esta pista especial e mal posso esperar para finalmente correr lá. Para mim, significa aprender o mais rapidamente possível e evoluir em conjunto com a minha equipa Climax, que vai competir em Macau pela primeira vez com a Mercedes-AMG. Espero um fim de semana intenso, mas também emocionante, com muito trabalho para nós".