Siete Porsche 911 GT3 R toman la salida en Macao

Un quinteto de equipos cliente de Porsche de la región Asia-Pacífico competirá en el legendario Circuito de Guia. Cinco de los siete Porsche 911 GT3 R estarán pilotados por pilotos oficiales de Porsche. Además, Earl Bamber, piloto oficial de Porsche desde hace muchos años y actual piloto oficial de Cadillac, pilotará un coche.

Absolute Racing llevará dos coches al mundialmente famoso evento, con el piloto de Porsche Matteo Cairoli compitiendo en el coche número 120, mientras que el antiguo piloto seleccionado de Porsche Motorsport Asia Pacific, Alessio Picariello, estará en el coche del equipo Absolute Racing inscrito en el Circuito Internacional de Luanzhou. Porsche Motorsport Asia Pacific y Absolute Racing han competido juntos en casi todas las carreras de Macao GT desde 2018, más recientemente en la Copa del Mundo FIA GT 2019.

También compitiendo con dos coches Porsche 911 GT3 R está HubAuto Racing. El piloto de Porsche Penske Motorsport Kévin Estre competirá en Macao por tercera vez, mientras que el recién coronado campeón del DTM Thomas Preining estará en pista por primera vez. HubAuto Racing, con sede en Taipéi, se asoció por última vez con Porsche en 2017 para disputar el evento de Macao.

El bicampeón de Le Mans Earl Bamber competirá en Macao con un llamativo coche azul y amarillo de Earl Bamber Motorsport D2 Racing. El neozelandés tiene buenos recuerdos del Circuito de Guia con maquinaria Porsche, ya que ganó la Porsche Carrera Cup Asia allí en 2013, cuando la serie celebró su 60º Gran Premio de Macao. Bamber también ha competido cuatro veces en la Copa del Mundo FIA GT en coches Porsche GT3, terminando en el podio en 2016 y 2019.

Laurens Vanthoor, que ganó la Copa del Mundo FIA GT en 2016 de forma curiosa tras un vuelco, aún ostenta el récord como el piloto más joven en competir en el Gran Premio de Macao cuando debutó en la pista en 2008 y regresa al evento por primera vez desde 2019. El piloto belga de Porsche terminó segundo hace cuatro años y buscará mejorar en el coche #99 de TORO Racing. El equipo chino ya tiene experiencia en el Gran Premio de Macao, ya que compitió con Porsche en 2021 y 2022, con Leo Ye y Alexandre Imperatori terminando en el podio.

El campeón de la Porsche Carrera Cup Asia 2022, Leo Ye, competirá con el campeón del equipo Fanatec GT World Challenge Asia 2023, R&B Racing. El piloto chino compitió previamente en Macao en 2021 y terminó en una sólida segunda posición, mientras que R&B Racing, ganador absoluto de las 8 Horas de Shanghái, hará su debut en Macao.

El Circuito de Guia, de 6,12 kilómetros, es una de las pistas de carreras más famosas del mundo. El trazado estrecho y las curvas cerradas se alternan con largas rectas y secciones rápidas y fluidas. El trazado no se ha modificado desde 1957. La parte más estrecha del trazado se encuentra en la horquilla Melco, donde la pista solo tiene siete metros de ancho. Desde su creación en 2017, Porsche Motorsport Asia Pacific tiene una larga historia en Macao y ha apoyado a los clientes cada año que se ha celebrado la carrera. Este año también se celebra el décimo aniversario de la última ronda de la Porsche Carrera Cup Asia en Macao. Por aquel entonces, Bamber se alzó con la victoria, seguido de cerca por el piloto invitado Sebastian Loeb.

Matteo Cairoli, Absolute Racing: "Estoy muy emocionado por disputar mi primera carrera en la Copa del Mundo FIA Macao GT. Llevo mucho tiempo esperándolo, pero estoy orgulloso y feliz de tener esta oportunidad. Me he estado preparando para la carrera estudiando la pista y mirando los onboards, y estoy decidido a estar lo más preparado posible. Estoy impaciente por empezar y estoy seguro de que será una gran experiencia".

Alessio Picariello, Team Luanzhou International Circuit: "Estoy muy agradecido a Absolute Racing por darme la oportunidad de correr en Macao y también al Luanzhou International Circuit por su gran apoyo. Macao es un gran reto y estoy deseando volver a afrontarlo. El hecho de poder competir de nuevo en Asia este año como antiguo piloto seleccionado de Porsche Motorsport Asia Pacific me da una motivación extra".

Fabien Fior, director del equipo Absolute Racing: "Estamos muy contentos de volver a la Copa del Mundo FIA Macao GT con dos Porsche 911 GT3 R. Alessio y Matteo son dos grandes pilotos con los que ya hemos celebrado éxitos esta temporada. Somos conscientes de que el nivel de la competición será muy alto, pero lo daremos todo para conseguir un buen resultado."

Kévin Estre, HubAuto Racing: "¡Estoy encantado de volver a Macao después de cuatro años! Es uno de mis circuitos favoritos y siempre ofrece un evento impresionante. Estoy impaciente por trabajar con HubAuto Racing. Mi mejor resultado en Macao fue un segundo puesto, así que espero hacerlo mejor esta vez".

Thomas Preining, HubAuto Racing: "Macao es un evento clásico que siempre he querido correr y ahora por fin tengo la oportunidad de ver lo que hace que este evento sea tan especial. Como novato en un grupo tan fuerte, estoy seguro de que no será fácil, pero lo haré lo mejor que pueda y disfrutaré al máximo. Muchas gracias a HubAuto Racing y a Porsche por su confianza y espero poder devolvérsela en la pista".

Morris Chen, director del equipo HubAuto Racing: "Es emocionante volver a la Copa del Mundo FIA GT en Macao este año. El evento es uno de los más exigentes de Asia y es un honor para HubAuto Racing competir contra tantos equipos y pilotos de primer nivel. Gracias a Porsche Motorsport Asia Pacific por su gran apoyo y haremos todo lo posible para lograr resultados positivos con Kévin y Thomas."

Earl Bamber, D2 Racing Team: "Estoy deseando que llegue el Gran Premio de Macao y es fantástico contar con D2 y TW Racing junto a Porsche. La última vez que estuve en Macao terminé tercero. Es uno de mis circuitos favoritos en el mundo del motor, así que espero volver a tener una buena actuación. Estoy muy orgulloso de correr con el equipo Earl Bamber Motorsport y estoy impaciente por representar a Porsche y plantarles cara".

Laurens Vanthoor, TORO Racing: "Tengo muchas ganas de correr en Macao. Hace tiempo que no corro allí y es uno de mis eventos favoritos. Es un circuito muy emocionante y una buena forma de terminar la temporada. He tenido cierta experiencia y éxito en Macao en años anteriores y me gustaría aprovecharlo. TORO Racing es un equipo fuerte y espero que podamos terminar la temporada 2023 con una nota ganadora."

Eric Zang, TORO Racing: "Han pasado cuatro años desde que la Copa del Mundo FIA GT estuvo en Macao y TORO Racing está deseando volver a competir en el escenario internacional. Gracias a Porsche Motorsport Asia Pacific, hemos podido reunir un gran equipo, con Laurens al volante de nuestro Porsche 911 GT3 R, y con nuestro conocimiento del Circuito de Guia, ¡nos sentimos preparados para la carrera!".

Leo Ye, R&B Racing: "Macao es un lugar especial para mí y tengo muy buenos recuerdos allí. La intensidad de la competición alcanzará un nuevo nivel este año, pero confío en mi equipo y en el coche. Haremos todo lo posible para mostrar nuestra verdadera velocidad y estar delante".

Thomas Laudenbach, Vicepresidente Motorsport Porsche AG: "Estoy encantado de que tantos equipos cliente de Porsche participen en la Copa del Mundo FIA Macao GT. La región Asia-Pacífico es un mercado muy importante para Porsche Motorsport y apoyar a nuestros clientes en eventos estratégicos como Macao es de gran importancia para la marca. El nuevo 911 GT3 R ha tenido un gran debut en Asia-Pacífico este año y está claro que los equipos de la región corren a un nivel muy competitivo. Tenemos la suerte de contar con una sólida alineación de pilotos que quieren terminar la temporada a un alto nivel. Estoy deseando pasar tiempo con nuestros clientes y equipos en Macao, ver excelentes carreras y, con suerte, conseguir buenos resultados para Porsche".

Alexandre Gibot, Director General de Porsche Motorsport Asia Pacific Ltd: "Estoy encantado con el número de inscripciones de nuestros clientes para la Copa del Mundo FIA Macao GT de este año. Se trata de una combinación de un gran número de inscripciones, todas ellas de gran calidad. Junto con los equipos de nuestros clientes y la atención de la fábrica, hemos reunido una alineación muy competitiva. Habrá una fuerte presencia de Porsche y esperamos apoyar a nuestros equipos cliente con el mejor paquete posible para triunfar en las calles de Macao."