Sept Porsche 911 GT3 R au départ à Macao

Un quintette d'équipes clientes de Porsche de la région Asie-Pacifique prendra le départ sur le légendaire circuit de Guia. Cinq des sept Porsche 911 GT3 R seront pilotées par des pilotes officiels Porsche. De plus, le pilote d'usine Porsche de longue date et actuel pilote d'usine Cadillac Earl Bamber pilotera une voiture.

Absolute Racing apportera deux voitures à cet événement de renommée mondiale, le pilote Porsche Matteo Cairoli étant au volant de la voiture numéro 120, tandis que l'ancien pilote sélectionné Porsche Motorsport Asia Pacific, Alessio Picariello, sera dans la voiture de l'équipe Luanzhou International Circuit engagée par Absolute Racing. Porsche Motorsport Asia Pacific et Absolute Racing ont concouru ensemble à presque toutes les courses de Macao GT depuis 2018, et plus récemment à la FIA GT World Cup 2019.

HubAuto Racing est également au départ avec deux Porsche 911 GT3 R. Le pilote Porsche-Penske-Motorsport Kévin Estre prendra le départ pour la troisième fois à Macao, tandis que le tout nouveau champion DTM Thomas Preining fera sa première apparition sur le circuit. La société HubAuto Racing, basée à Taipei, s'est associée à Porsche pour la dernière fois en 2017 afin de participer à la course de Macao.

Le double vainqueur du Mans, Earl Bamber, sera au départ à Macao dans une voiture D2-Racing peinte en bleu et jaune très voyant par Earl Bamber Motorsport. Le Néo-Zélandais a de bons souvenirs du circuit Guia au volant de Porsche, puisqu'il y a remporté la Porsche Carrera Cup Asia en 2013, alors que la série célébrait le 60e Grand Prix de Macao. De plus, Bamber a participé quatre fois à la FIA GT World Cup avec des Porsche GT3 et a atteint le podium en 2016 et 2019.

Laurens Vanthoor, qui a curieusement remporté la FIA GT World Cup en 2016 après un tonneau, détient toujours le record du plus jeune pilote à avoir participé au Grand Prix de Macao lors de ses débuts sur le circuit en 2008, et revient à l'événement pour la première fois depuis 2019. Le pilote Porsche belge a terminé deuxième il y a quatre ans et tentera de s'améliorer au volant de la voiture numéro 99 du TORO Racing. L'équipe chinoise a déjà une certaine expérience du Grand Prix de Macao puisqu'elle a participé à l'édition 2021 et 2022 avec Porsche et que Leo Ye et Alexandre Imperatori sont tous deux montés sur le podium.

Le champion Porsche Carrera Cup Asia de 2022, Leo Ye, sera au départ avec le champion Fanatec GT World Challenge Asia par équipe de 2023, R&B Racing. Le pilote chinois a déjà pris le départ à Macao en 2021 et a terminé à une solide deuxième place, tandis que les vainqueurs au classement général des Shanghai 8 Hours, R&B Racing, feront leurs débuts à Macao.

Le circuit Guia, long de 6,12 kilomètres, est l'un des circuits les plus célèbres du monde. La piste étroite et les virages serrés alternent avec de longues lignes droites et des sections rapides et fluides. Le tracé n'a pas été modifié depuis 1957. La partie la plus étroite du circuit se trouve dans le Melco Hairpin, où la piste ne fait que sept mètres de large. Depuis sa création en 2017, Porsche Motorsport Asia Pacific a une longue histoire à Macao et a soutenu des clients chaque année où la course a eu lieu. Cette année marque également le dixième anniversaire de la dernière course de la Porsche Carrera Cup Asia à Macao. A l'époque, Bamber s'était imposé, suivi de près par le pilote invité Sebastian Loeb.

Matteo Cairoli, Absolute Racing : "Je suis très heureux de participer à ma première course de la FIA Macau GT World Cup. J'ai attendu longtemps pour cela, mais je suis fier et heureux d'avoir cette opportunité. Je me suis préparé pour la course en étudiant le circuit et en regardant les onboards, et je suis déterminé à être aussi prêt que possible. J'ai hâte de me lancer et je suis sûr que ce sera une expérience formidable".

Alessio Picariello, Team Luanzhou International Circuit : "Je suis reconnaissant à Absolute Racing de m'avoir donné la chance de courir à Macao, ainsi qu'au Circuit International de Luanzhou pour son formidable soutien. Macao est un grand défi et je suis impatient de le relever à nouveau. Le fait que je puisse à nouveau courir en Asie cette année en tant qu'ancien pilote sélectionné Porsche Motorsport Asia Pacific me motive encore plus".

Fabien Fior, chef d'équipe d'Absolute Racing : "Nous sommes très heureux de revenir à la FIA Macau GT World Cup avec deux Porsche 911 GT3 R. Alessio et Matteo sont deux grands pilotes avec lesquels nous avons déjà connu des succès cette saison. Nous sommes conscients que le niveau de la compétition sera très élevé, mais nous allons tout donner pour obtenir un résultat fort".

Kévin Estre, HubAuto Racing : "Je suis heureux de revenir à Macao après quatre ans ! C'est l'un de mes circuits préférés et il offre toujours un événement époustouflant. Je suis impatient de travailler avec HubAuto Racing. Mon meilleur résultat à Macao a été une deuxième place, j'espère donc faire mieux cette fois-ci".

Thomas Preining, HubAuto Racing : "Macao est un événement classique que j'ai toujours voulu courir, et maintenant j'ai enfin la chance de voir ce qui rend cet événement si spécial. En tant que rookie dans un peloton aussi relevé, ce ne sera certainement pas facile, mais je vais faire de mon mieux et en profiter au maximum. Un grand merci à HubAuto Racing et à Porsche pour leur confiance et j'espère pouvoir leur rendre la pareille sur la piste !"

Morris Chen, chef d'équipe du HubAuto Racing : "C'est excitant de revenir à la FIA GT World Cup de Macao cette année. C'est l'un des événements les plus exigeants d'Asie et c'est un honneur pour HubAuto Racing d'affronter autant d'équipes et de pilotes de haut niveau. Merci beaucoup à Porsche Motorsport Asia Pacific pour son formidable soutien et nous ferons de notre mieux pour obtenir des résultats positifs avec Kévin et Thomas".

Earl Bamber, D2 Racing Team : "J'attends avec impatience le Grand Prix de Macao et c'est formidable d'avoir D2 et TW Racing à bord, en plus de Porsche. La dernière fois que je suis allé à Macao, j'ai terminé troisième. C'est l'un de mes circuits préférés dans le monde du sport automobile, j'espère donc y réaliser une autre belle performance. Je suis très fier de prendre le départ avec l'équipe Earl Bamber Motorsport et j'ai hâte de représenter Porsche et de commencer la bataille !"

Laurens Vanthoor, TORO Racing : "J'ai vraiment hâte d'être à Macao. Cela fait un moment que je n'y ai pas couru et c'est l'un de mes événements préférés. C'est un circuit très excitant et une excellente façon de terminer la saison. Ces dernières années, j'ai acquis de l'expérience et des succès à Macao, et j'aimerais bien continuer sur cette lancée. Le TORO Racing est une équipe solide et j'espère que nous pourrons terminer la saison 2023 sur un succès".

Eric Zang, TORO Racing : "Cela fait quatre ans que la FIA GT World Cup n'est pas venue à Macao, et TORO Racing est impatient de revenir sur la scène internationale. Grâce à Porsche Motorsport Asia Pacific, nous avons pu constituer une équipe formidable, avec Laurens au volant de notre Porsche 911 GT3 R, et avec notre connaissance du circuit de Guia, nous nous sentons prêts à démarrer !"

Leo Ye, R&B Racing : "Macao est un endroit spécial pour moi et j'y ai de superbes souvenirs. L'intensité de la compétition va atteindre un nouveau niveau cette année, mais j'ai confiance en mon équipe et en la voiture. Nous ferons de notre mieux pour montrer notre véritable vitesse et être aux avant-postes".

Thomas Laudenbach, Vice-président Motorsport Porsche AG : "Je suis ravi de voir autant d'équipes clientes de Porsche participer à la FIA Macau GT World Cup. La région Asie-Pacifique est un marché très important pour Porsche Motorsport, et le soutien de nos clients lors d'événements stratégiques comme Macao est essentiel pour la marque. La nouvelle 911 GT3 R a fait de superbes débuts en Asie-Pacifique cette année, et il est clair que les équipes de la région sont à un niveau très compétitif. Nous sommes heureux d'avoir une solide équipe de pilotes qui veulent terminer la saison à un haut niveau. Je suis impatient de passer du temps avec nos clients et nos équipes à Macao, de voir d'excellentes courses et, je l'espère, d'obtenir de solides résultats pour Porsche".

Alexandre Gibot, Managing Director Porsche Motorsport Asia Pacific Ltd : "Je suis très heureux du nombre d'inscriptions de nos clients pour la FIA Macau GT World Cup de cette année. C'est une combinaison d'un grand nombre d'inscriptions, toutes de grande qualité. Avec les équipes de nos clients et l'attention de l'usine, nous avons constitué un plateau très compétitif. Il y aura une forte présence de Porsche et nous sommes impatients de soutenir nos équipes clientes avec le meilleur package possible pour réussir sur les routes de Macao".