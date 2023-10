Sette Porsche 911 GT3 R al via a Macao

Un quintetto di team di clienti Porsche della regione Asia-Pacifico gareggerà sul leggendario circuito di Guia. Cinque delle sette Porsche 911 GT3 R saranno guidate da piloti ufficiali Porsche. Inoltre, Earl Bamber, pilota ufficiale Porsche di lunga data e attuale pilota ufficiale Cadillac, guiderà una vettura.

Absolute Racing porterà due vetture all'evento di fama mondiale: il pilota Porsche Matteo Cairoli gareggerà con la vettura numero 120, mentre l'ex pilota selezionato di Porsche Motorsport Asia Pacific Alessio Picariello sarà al volante della vettura del Team Absolute Racing iscritta al Luanzhou International Circuit. Porsche Motorsport Asia Pacific e Absolute Racing hanno gareggiato insieme in quasi tutte le gare del Macau GT dal 2018, più recentemente nella FIA GT World Cup 2019.

In gara con due Porsche 911 GT3 R c'è anche HubAuto Racing. Il pilota di Porsche Penske Motorsport Kévin Estre gareggerà a Macao per la terza volta, mentre il neo-campione del DTM Thomas Preining sarà in pista per la prima volta. HubAuto Racing, con sede a Taipei, ha collaborato con Porsche l'ultima volta nel 2017 per partecipare all'evento di Macao.

Il due volte vincitore di Le Mans Earl Bamber gareggerà a Macao con un'auto Earl Bamber Motorsport D2 Racing di colore blu e giallo. Il neozelandese ha un bel ricordo del circuito di Guia con le macchine Porsche, avendo vinto la Porsche Carrera Cup Asia nel 2013, quando la serie ha celebrato il 60° Gran Premio di Macao. Bamber ha anche gareggiato quattro volte nella FIA GT World Cup con vetture Porsche GT3, finendo sul podio nel 2016 e nel 2019.

Laurens Vanthoor, che ha vinto la Coppa del Mondo FIA GT nel 2016 in modo curioso dopo un cappottamento, detiene ancora il record di pilota più giovane a partecipare al Gran Premio di Macao quando ha fatto il suo debutto sul circuito nel 2008 e torna all'evento per la prima volta dal 2019. Il pilota belga della Porsche si è classificato secondo quattro anni fa e cercherà di migliorarsi con la vettura #99 del TORO Racing. Il team cinese ha già esperienza del Gran Premio di Macao, avendo gareggiato con Porsche nel 2021 e nel 2022, con Leo Ye e Alexandre Imperatori entrambi sul podio.

Il campione della Porsche Carrera Cup Asia del 2022, Leo Ye, gareggerà con il campione del Fanatec GT World Challenge Asia del 2023, R&B Racing. Il pilota cinese ha già gareggiato a Macao nel 2021, ottenendo un ottimo secondo posto, mentre i vincitori assoluti della 8 Ore di Shanghai R&B Racing faranno il loro debutto a Macao.

Il circuito di Guia, lungo 6,12 km, è uno dei circuiti più famosi al mondo. La pista stretta e le curve strette si alternano a lunghi rettilinei e a tratti veloci e scorrevoli. Il tracciato non è stato modificato dal 1957. La parte più stretta del circuito si trova nel Melco Hairpin, dove la pista è larga solo sette metri. Sin dalla sua nascita nel 2017, Porsche Motorsport Asia Pacific ha una lunga storia a Macao e ha supportato i clienti ogni anno in cui si è svolta la gara. Quest'anno ricorre anche il decimo anniversario dell'ultimo appuntamento della Porsche Carrera Cup Asia a Macao. All'epoca, Bamber vinse, seguito da vicino dal pilota ospite Sebastian Loeb.

Matteo Cairoli, Absolute Racing: "Sono molto emozionato di disputare la mia prima gara nella FIA Macau GT World Cup. Era da tempo che aspettavo questo momento, ma sono orgoglioso e felice di avere questa opportunità. Mi sono preparato per la gara studiando il tracciato e guardando i tabelloni e sono determinato a essere il più preparato possibile. Non vedo l'ora di partire e sono sicuro che sarà una grande esperienza".

Alessio Picariello, Team Luanzhou International Circuit: "Sono grato ad Absolute Racing per avermi dato la possibilità di correre a Macao e anche al Luanzhou International Circuit per il loro grande supporto. Macao è una grande sfida e non vedo l'ora di affrontarla di nuovo. Il fatto di poter gareggiare nuovamente in Asia quest'anno come ex pilota selezionato di Porsche Motorsport Asia Pacific mi dà una motivazione in più".

Fabien Fior, Team Principal di Absolute Racing: "Siamo molto entusiasti di tornare alla FIA Macau GT World Cup con due Porsche 911 GT3 R. Alessio e Matteo sono due grandi piloti con cui abbiamo già festeggiato il successo in questa stagione. Siamo consapevoli che il livello della competizione sarà molto alto, ma daremo tutto per ottenere un risultato importante."

Kévin Estre, HubAuto Racing: "Sono felice di tornare a Macao dopo quattro anni! È uno dei miei circuiti preferiti e offre sempre un evento straordinario. Non vedo l'ora di lavorare con HubAuto Racing. Il mio miglior risultato a Macao è stato un secondo posto, quindi spero di fare meglio questa volta".

Thomas Preining, HubAuto Racing: "Macao è un evento classico che ho sempre voluto correre e ora ho finalmente la possibilità di vedere cosa rende questo evento così speciale. Come debuttante in un campo così forte, sono sicuro che non sarà facile, ma farò del mio meglio e mi divertirò il più possibile. Ringrazio HubAuto Racing e Porsche per la loro fiducia e spero di poterli ripagare in pista!".

Morris Chen, Team Principal di HubAuto Racing: "È emozionante tornare quest'anno alla FIA GT World Cup a Macao. L'evento è uno dei più impegnativi in Asia ed è un onore per HubAuto Racing competere con così tanti team e piloti di alto livello. Ringraziamo Porsche Motorsport Asia Pacific per il grande supporto e faremo del nostro meglio per ottenere risultati positivi con Kévin e Thomas".

Earl Bamber, D2 Racing Team: "Non vedo l'ora di partecipare al Gran Premio di Macao ed è fantastico avere D2 e TW Racing a bordo insieme a Porsche. L'ultima volta che sono stato a Macao sono arrivato terzo. È uno dei miei circuiti preferiti nel mondo del motorsport, quindi spero in un'altra prestazione di rilievo. Sono molto orgoglioso di gareggiare con il Team Earl Bamber Motorsport e non vedo l'ora di rappresentare la Porsche e di dare loro battaglia!".

Laurens Vanthoor, TORO Racing: "Non vedo l'ora di correre a Macao. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho corso lì ed è uno dei miei eventi preferiti. È una pista molto emozionante e un ottimo modo per concludere la stagione. Ho avuto esperienze e successi a Macao negli anni precedenti e vorrei fare tesoro di queste esperienze. TORO Racing è una squadra forte e speriamo di poter concludere la stagione 2023 con una nota vincente".

Eric Zang, TORO Racing: "Sono passati quattro anni dall'ultima volta che la FIA GT World Cup si è svolta a Macao e TORO Racing non vede l'ora di tornare a competere sulla scena internazionale. Grazie a Porsche Motorsport Asia Pacific, siamo riusciti a mettere insieme un'ottima squadra, con Laurens al volante della nostra Porsche 911 GT3 R, e con la nostra conoscenza del circuito di Guia, ci sentiamo pronti a partire!".

Leo Ye, R&B Racing: "Macao è un luogo speciale per me e ho dei bellissimi ricordi. L'intensità della competizione raggiungerà un nuovo livello quest'anno, ma ho fiducia nella mia squadra e nella macchina. Faremo del nostro meglio per mostrare la nostra vera velocità e stare davanti".

Thomas Laudenbach, Vicepresidente Motorsport Porsche AG: "Sono lieto che così tanti team clienti Porsche partecipino alla FIA Macau GT World Cup. La regione Asia-Pacifico è un mercato molto importante per Porsche Motorsport e sostenere i nostri clienti in eventi strategici come Macao è di grande importanza per il marchio. La nuova 911 GT3 R ha avuto un ottimo debutto in Asia-Pacifico quest'anno ed è chiaro che i team della regione stanno gareggiando a un livello molto competitivo. Abbiamo la fortuna di avere una forte schiera di piloti che vogliono concludere la stagione ad alto livello. Non vedo l'ora di trascorrere del tempo con i nostri clienti e i nostri team a Macao, di assistere a gare eccellenti e di sperare di ottenere risultati importanti per Porsche."

Alexandre Gibot, direttore generale di Porsche Motorsport Asia Pacific Ltd: "Sono molto soddisfatto del numero di iscrizioni dei nostri clienti alla FIA Macau GT World Cup di quest'anno. Si tratta di una combinazione di un gran numero di iscrizioni, tutte di alta qualità. Insieme ai team dei nostri clienti e all'attenzione della fabbrica, abbiamo messo insieme uno schieramento molto competitivo. Ci sarà una forte presenza di Porsche e non vediamo l'ora di supportare i nostri team clienti con il miglior pacchetto possibile per avere successo sulle strade di Macao".