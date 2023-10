Sete Porsche 911 GT3 R arrancam em Macau

A Porsche Motorsport Asia Pacific está a começar com um grande contingente na Taça do Mundo FIA GT em Macau. Sete novos Porsche 911 GT3 R estarão na grelha de partida. Entre outros, o campeão do DTM, Thomas Preining, vai arrancar.

Um quinteto de equipas de clientes Porsche da região Ásia-Pacífico irá competir no lendário Circuito da Guia. Cinco dos sete Porsche 911 GT3 R serão conduzidos por pilotos oficiais da Porsche. Além disso, o piloto de longa data da Porsche e atual piloto da Cadillac, Earl Bamber, irá conduzir um carro.

A Absolute Racing levará dois carros para o evento mundialmente famoso, com o piloto da Porsche Matteo Cairoli a competir no carro número 120, enquanto o antigo piloto selecionado da Porsche Motorsport Asia Pacific, Alessio Picariello, estará no carro da Absolute Racing inscrito no Circuito Internacional de Luanzhou. A Porsche Motorsport Asia Pacific e a Absolute Racing competiram juntas em quase todas as corridas de GT de Macau desde 2018, mais recentemente na Taça do Mundo de GT da FIA de 2019.

A HubAuto Racing também está a competir com dois carros Porsche 911 GT3 R. O piloto da Porsche Penske Motorsport, Kévin Estre, vai competir em Macau pela terceira vez, enquanto o recém-coroado campeão do DTM, Thomas Preining, estará em pista pela primeira vez. A HubAuto Racing, sediada em Taipei, juntou-se à Porsche pela última vez em 2017 para disputar o evento de Macau.

O bicampeão de Le Mans, Earl Bamber, vai competir em Macau num impressionante carro azul e amarelo da Earl Bamber Motorsport D2 Racing. O neozelandês tem boas recordações do Circuito da Guia em máquinas Porsche, tendo vencido a Porsche Carrera Cup Asia em 2013, quando a série celebrou o seu 60º Grande Prémio de Macau. Bamber também competiu quatro vezes na Taça do Mundo FIA GT em carros Porsche GT3, terminando no pódio em 2016 e 2019.

Laurens Vanthoor, que venceu a Taça do Mundo FIA GT em 2016 de forma curiosa após um capotamento, ainda detém o recorde de piloto mais jovem a competir no Grande Prémio de Macau quando se estreou na pista em 2008 e regressa ao evento pela primeira vez desde 2019. O piloto belga da Porsche terminou em segundo lugar há quatro anos e vai tentar melhorar no carro #99 da TORO Racing. A equipa chinesa já tem experiência no Grande Prémio de Macau, tendo competido com a Porsche em 2021 e 2022, com Leo Ye e Alexandre Imperatori a terminarem ambos no pódio.

O campeão da Porsche Carrera Cup Asia de 2022, Leo Ye, vai competir com o campeão da equipa Fanatec GT World Challenge Asia de 2023, a R&B Racing. O piloto chinês já havia competido em Macau em 2021 e terminou em segundo lugar, enquanto os vencedores gerais das 8 Horas de Xangai, R&B Racing, farão sua estreia em Macau.

O Circuito da Guia, com 6,12 quilómetros, é uma das pistas de corrida mais famosas do mundo. A pista estreita e as curvas apertadas alternam com longas rectas e secções rápidas e fluidas. O traçado não foi alterado desde 1957. A parte mais estreita da pista é no Melco Hairpin, onde a pista tem apenas sete metros de largura. Desde a sua criação em 2017, a Porsche Motorsport Asia Pacific tem uma longa história em Macau e tem apoiado os clientes todos os anos em que a corrida se realizou. Este ano marca também o décimo aniversário da última ronda da Porsche Carrera Cup Asia em Macau. Nessa altura, Bamber foi o vencedor, seguido de perto pelo piloto convidado Sebastian Loeb.

Matteo Cairoli, Absolute Racing: "Estou muito entusiasmado por disputar a minha primeira corrida na Taça do Mundo de GT da FIA Macau. Há muito tempo que esperava por isto, mas estou orgulhoso e feliz por ter esta oportunidade. Tenho estado a preparar-me para a corrida estudando a pista e olhando para os painéis de bordo e estou determinado a estar o mais preparado possível. Estou ansioso por começar e tenho a certeza que vai ser uma grande experiência."

Alessio Picariello, Equipa Luanzhou International Circuit: "Estou grato à Absolute Racing por me dar a oportunidade de correr em Macau e também ao Luanzhou International Circuit pelo seu grande apoio. Macau é um grande desafio e estou ansioso por o enfrentar novamente. O facto de poder competir novamente na Ásia este ano como antigo piloto selecionado da Porsche Motorsport Asia Pacific dá-me uma motivação extra."

Fabien Fior, Diretor de Equipa da Absolute Racing: "Estamos muito entusiasmados por regressar à Taça do Mundo de GT da FIA Macau com dois Porsche 911 GT3 R. O Alessio e o Matteo são dois grandes pilotos com quem já celebrámos o sucesso esta época. Estamos cientes de que o nível de competição será muito elevado, mas vamos dar tudo para alcançar um resultado forte."

Kévin Estre, HubAuto Racing: "Estou muito contente por regressar a Macau ao fim de quatro anos! É um dos meus circuitos favoritos e proporciona sempre um evento espetacular. Mal posso esperar para trabalhar com a HubAuto Racing. O meu melhor resultado em Macau foi um segundo lugar, por isso espero fazer melhor desta vez."

Thomas Preining, HubAuto Racing: "Macau é um evento clássico que sempre quis correr e agora tenho finalmente a oportunidade de ver o que torna este evento tão especial. Como estreante numa equipa tão forte, tenho a certeza que não vai ser fácil, mas vou dar o meu melhor e desfrutar ao máximo. Um grande obrigado à HubAuto Racing e à Porsche pela sua confiança e espero poder retribuir-lhes na pista!"

Morris Chen, Diretor de Equipa da HubAuto Racing: "É emocionante regressar à Taça do Mundo FIA GT em Macau, este ano. O evento é um dos mais exigentes da Ásia e é uma honra para a HubAuto Racing competir com tantas equipas e pilotos de topo. Obrigado à Porsche Motorsport Asia Pacific pelo seu grande apoio e vamos fazer o nosso melhor para alcançar resultados positivos com o Kévin e o Thomas."

Earl Bamber, D2 Racing Team: "Estou muito ansioso pelo Grande Prémio de Macau e é ótimo ter a D2 e a TW Racing a bordo juntamente com a Porsche. A última vez que estive em Macau terminei em terceiro. É uma das minhas pistas preferidas no mundo dos desportos motorizados, por isso espero ter outro desempenho forte. Estou muito orgulhoso por correr com a equipa Earl Bamber Motorsport e mal posso esperar para representar a Porsche e levar a luta até eles!"

Laurens Vanthoor, TORO Racing: "Estou muito ansioso por Macau. Já há algum tempo que não corro lá e é um dos meus eventos favoritos. É uma pista muito emocionante e uma óptima forma de terminar a época. Já tive alguma experiência e sucesso em Macau em anos anteriores e gostaria de continuar assim. A TORO Racing é uma equipa forte e espero que possamos terminar a época de 2023 com uma nota vencedora."

Eric Zang, TORO Racing: "Passaram quatro anos desde que a Taça do Mundo de GT da FIA esteve em Macau e a TORO Racing está ansiosa por voltar a competir no palco internacional. Graças à Porsche Motorsport Asia Pacific, conseguimos reunir uma grande equipa, com o Laurens ao volante do nosso Porsche 911 GT3 R, e com o nosso conhecimento do Circuito da Guia, sentimo-nos prontos para partir!"

Leo Ye, R&B Racing: "Macau é um lugar especial para mim e tenho óptimas recordações de lá. A intensidade da competição vai atingir um novo nível este ano, mas tenho confiança na minha equipa e no carro. Vamos dar o nosso melhor para mostrar a nossa verdadeira velocidade e estar na frente."

Thomas Laudenbach, Vice-Presidente da Motorsport Porsche AG: "Estou encantado com o facto de tantas equipas clientes da Porsche estarem a participar no FIA Macau GT World Cup. A região Ásia-Pacífico é um mercado muito importante para a Porsche Motorsport e apoiar os nossos clientes em eventos estratégicos como Macau é de grande importância para a marca. O novo 911 GT3 R teve uma excelente estreia na Ásia-Pacífico este ano e é evidente que as equipas da região estão a correr a um nível muito competitivo. Temos a sorte de ter um forte alinhamento de pilotos que estão a tentar terminar a época a um nível elevado. Estou ansioso por passar algum tempo com os nossos clientes e equipas em Macau, assistir a excelentes corridas e, espero, conseguir bons resultados para a Porsche."

Alexandre Gibot, Diretor Geral da Porsche Motorsport Asia Pacific Ltd: "Estou muito satisfeito com o número de inscrições dos nossos clientes para a Taça do Mundo de GT da FIA Macau deste ano. É uma combinação de um grande número de inscrições, todas elas de elevada qualidade. Juntamente com as equipas dos nossos clientes e a atenção da fábrica, reunimos um alinhamento muito competitivo. Haverá uma forte presença da Porsche e estamos ansiosos por apoiar as nossas equipas clientes com o melhor pacote possível para terem sucesso nas ruas de Macau."