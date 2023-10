Retour au sport automobile : Zakspeed repart à l'attaque !

A partir du site d'Erkelenz, le groupe Zakspeed, avec Zakspeed Motorsport GmbH, réalisera à partir de l'année prochaine des courses professionnelles dans le sport automobile international avec un nouveau constructeur. La société sera dirigée par ses trois associés, Patryk Krupiński, Peter Zakowski et Philipp Zakowski, chacun dans son domaine de responsabilité. Krupiński, l'entrepreneur à succès et fondateur de l'équipe JP Motorsport, est responsable des relations commerciales, tandis que Peter Zakowski est responsable de l'ensemble des opérations techniques. Philipp Zakowski est responsable du domaine des ventes/marketing et de la gestion des sponsors. Ainsi, l'expertise est couverte dans tous les domaines clés.

Intégration de JP Motorsport dans le groupe Zakspeed. Sous le nom de JP Motorsport, divers projets de clients dans le domaine du sport automobile continueront d'être réalisés à l'avenir. Les McLaren GT3 et GT4 ainsi que les voitures de course Mercedes-AMG GT3 déjà utilisées avec succès par JP Motorsport seront mises en œuvre.

Patryk Krupiński, associé de Zakspeed Motorsport GmbH : "Faire partie d'un si grand nom me remplit de fierté, mais c'est aussi une obligation. Après tout, Zakspeed est plus que tout autre nom synonyme de succès dans le sport automobile allemand. Ensemble, nous avons un énorme potentiel dans nos nouvelles halles et je suis sûr que nous pourrons fêter de grands succès".

Philipp Zakowski, associé de Zakspeed Motorsport GmbH : "C'est un nouveau jalon dans l'histoire de Zakspeed avec un concept d'avenir. Mettre en commun les potentiels pour réaliser des projets est un pilier important à l'heure actuelle. Je me réjouis des projets passionnants que nous annoncerons bientôt".

Peter Zakowski, associé de Zakspeed Motorsport GmbH : "Notre nouveau site de sport automobile à Erkelenz, qui répond aux normes les plus récentes, tant sur le plan technique que logistique, est tourné vers l'avenir. L'infrastructure mise en place par JP Motorsport à Erkelenz est exceptionnelle. Comme les années précédentes, nous irons à la chasse aux succès sportifs. La séparation du secteur Classic du secteur Motorsport est une conclusion logique de l'expérience des dernières années".

Zakspeed Classic GmbH : la légende revivifiée

Un nom légendaire du sport automobile allemand se restructure : Philipp Zakowski fonde la société Zakspeed Classic GmbH et prend la responsabilité d'un des noms les plus légendaires du sport automobile allemand. Le siège de l'entreprise est à Antweiler.

Peter Zakowski est responsable de l'ensemble du domaine technique de la manufacture. Des décennies d'expertise dans le sport automobile et la construction de véhicules classiques. Zakspeed Classic GmbH se spécialise dans la construction et l'assistance de véhicules de course Zakspeed de haute qualité par et pour ses clients, notamment les Zakspeed Ford Escort et les Zakspeed Ford Turbo Capris de l'époque inoubliable du groupe 5.

Zakspeed est actif dans le sport automobile depuis plus de 50 ans. Fondée par Erich Zakowski, puis reprise par Peter Zakowski, l'écurie de Niederzissen a remporté de nombreuses victoires dans le championnat allemand de course automobile et s'est ensuite lancée dans le championnat IMSA-GTP, la Formule 1 et l'Indy Car. Des années de succès ont suivi en DTM, avant que l'équipe ne remporte trois fois les 24 heures du Nürburgring au tournant du millénaire avec la célèbre Dodge Viper GTS-R. Au 21e siècle, Zakspeed a continué à célébrer des succès et des titres dans le sport GT avec des voitures spectaculaires de la trempe d'une Saleen S7R ou d'une Mercedes-Benz SLS AMG GT3.

Philipp Zakowski, CEO Zakspeed Classic GmbH : "La période des années 70 et 80 a été l'une des plus fructueuses dans le sport automobile pour notre entreprise familiale. Je me réjouis de faire découvrir aux fans l'histoire unique de notre entreprise. Le marché des voitures de course classiques, en particulier de cette époque, est en plein essor et, à l'heure actuelle, faire revivre une telle histoire est à mon avis très particulier. Chaque véhicule que nous produisons est une pièce unique "originale Zakspeed" et est fabriqué individuellement pour chaque client dans notre manufacture classique".