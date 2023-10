Ritorno al motorsport: Zakspeed attacca di nuovo!

A partire dal prossimo anno, il Gruppo Zakspeed, con Zakspeed Motorsport GmbH, condurrà eventi agonistici professionali nel motorsport internazionale con un nuovo costruttore dalla sua sede di Erkelenz. L'azienda sarà gestita dai suoi tre azionisti, Patryk Krupiński, Peter Zakowski e Philipp Zakowski, ciascuno nelle rispettive aree di responsabilità. Krupiński, imprenditore di successo e fondatore del team JP Motorsport, è responsabile dell'area delle relazioni commerciali, mentre Peter Zakowski è responsabile di tutte le operazioni tecniche. Philipp Zakowski è responsabile delle vendite/marketing e della gestione degli sponsor. In questo modo, vengono coperte le competenze in tutte le aree principali.

Integrazione di JP Motorsport nel Gruppo Zakspeed. In futuro, i vari progetti dei clienti nel campo del motorsport continueranno a essere portati avanti sotto il nome di JP Motorsport. Qui verranno utilizzate le McLaren GT3 e GT4 e le Mercedes-AMG GT3 già utilizzate con successo da JP Motorsport.

Patryk Krupiński, azionista di Zakspeed Motorsport GmbH: "Far parte di un nome così importante mi riempie di orgoglio, ma è anche un obbligo. Dopo tutto, Zakspeed è sinonimo di successo come nessun altro nome nel motorsport tedesco. Insieme abbiamo un enorme potenziale nei nostri nuovi padiglioni e sono sicuro che potremo festeggiare un grande successo".

Philipp Zakowski, azionista di Zakspeed Motorsport GmbH: "È un'altra pietra miliare nella storia di Zakspeed con un concetto lungimirante. Unire le potenzialità per realizzare i progetti è una pietra miliare importante nel mondo di oggi. Non vedo l'ora di realizzare progetti entusiasmanti che annunceremo presto".

Peter Zakowski, azionista Zakspeed Motorsport GmbH: "La nostra nuova sede motorsport di Erkelenz, conforme agli standard più recenti, sia dal punto di vista tecnico che logistico, fa tendenza. L'infrastruttura creata da JP Motorsport a Erkelenz è eccezionale. Come negli anni precedenti, andremo a caccia di successi sportivi. La separazione della divisione Classic da quella Motorsport è la logica conclusione dell'esperienza degli ultimi anni."

Zakspeed Classic GmbH: la leggenda rinasce

Un nome leggendario dell'automobilismo tedesco si ristruttura: Philipp Zakowski fonda Zakspeed Classic GmbH e si assume la responsabilità di uno dei nomi più leggendari dell'automobilismo tedesco. L'azienda ha sede ad Antweiler.

Peter Zakowski è responsabile dell'intera area tecnica della produzione. Decenni di esperienza nel motorsport e nella costruzione di veicoli classici. Zakspeed Classic GmbH è specializzata nella costruzione e nell'assistenza di auto da corsa Zakspeed di alta qualità da e per i clienti, tra cui le Zakspeed Ford Escort e le Zakspeed Ford Turbo Capris dell'indimenticata epoca del Gruppo 5.

Zakspeed è attiva negli sport motoristici da oltre 50 anni. Fondata da Erich Zakowski e successivamente proseguita da Peter Zakowski, la scuderia di Niederzissen ha ottenuto numerose vittorie nel Campionato tedesco di corse e successivamente si è estesa al Campionato IMSA GTP, alla Formula 1 e alla Indy Car. Seguirono anni di successo nel DTM, prima che il team vincesse tre volte la 24 Ore del Nürburgring a cavallo del nuovo millennio con la popolare Dodge Viper GTS-R. Nel 21° secolo Zakspeed ha festeggiato altri successi e titoli nelle gare GT con veicoli spettacolari come la Saleen S7R o la Mercedes-Benz SLS AMG GT3.

Philipp Zakowski, CEO di Zakspeed Classic GmbH: "Il periodo degli anni '70 e '80 è stato uno dei periodi di maggior successo nel motorsport per la nostra azienda di famiglia. Non vedo l'ora di avvicinare gli appassionati alla storia unica della nostra azienda. Il mercato delle auto da corsa classiche, soprattutto di quest'epoca, è in piena espansione e dare vita a una storia del genere al giorno d'oggi è qualcosa che considero molto speciale. Ogni veicolo che produciamo è un pezzo unico "originale Zakspeed" e viene prodotto individualmente per ogni cliente nella nostra Classic Manufaktur".