Regresso ao desporto automóvel: Zakspeed ataca novamente!

Zakspeed está de volta! Com a integração da JP Motorsport no Grupo Zakspeed, Zakspeed regressa às pistas do mundo inteiro. Estão previstas inscrições nas categorias actuais e clássicas.

A partir do próximo ano, o Grupo Zakspeed, com a Zakspeed Motorsport GmbH, irá realizar eventos de corrida profissional no desporto motorizado internacional com um novo fabricante a partir da sua localização em Erkelenz. A empresa será gerida pelos seus três accionistas, Patryk Krupiński, Peter Zakowski e Philipp Zakowski, cada um nas suas respectivas áreas de responsabilidade. Krupiński, o empresário de sucesso e fundador da equipa JP Motorsport, é responsável pela área das relações comerciais, enquanto Peter Zakowski é responsável por todas as operações técnicas. Philipp Zakowski é responsável pelas vendas/marketing e gestão de patrocinadores. Desta forma, estão cobertas as competências em todas as áreas fundamentais.

Integração da JP Motorsport no grupo Zakspeed. No futuro, vários projectos de clientes no domínio dos desportos motorizados continuarão a ser realizados sob o nome JP Motorsport. Aqui, os carros de corrida McLaren GT3 e GT4, bem como Mercedes-AMG GT3, já utilizados com sucesso pela JP Motorsport, serão utilizados.

Patryk Krupiński, acionista da Zakspeed Motorsport GmbH: "Fazer parte de um nome tão grande enche-me de orgulho, mas é também uma obrigação. Afinal de contas, Zakspeed é sinónimo de sucesso como quase nenhum outro nome no desporto automóvel alemão. Juntos, temos um enorme potencial nos nossos novos pavilhões e estou certo de que podemos celebrar um grande sucesso."

Philipp Zakowski, acionista da Zakspeed Motorsport GmbH: "É mais um marco na história da Zakspeed com um conceito orientado para o futuro. Reunir potenciais para realizar projectos é uma pedra angular importante no mundo de hoje. Estou ansioso por projectos interessantes que iremos anunciar em breve."

Peter Zakowski, acionista da Zakspeed Motorsport GmbH: "A nossa nova localização de desportos motorizados em Erkelenz, de acordo com os mais recentes padrões, tanto a nível técnico como logístico, é uma tendência. As infra-estruturas criadas pela JP Motorsport em Erkelenz são excelentes. Tal como nos anos anteriores, estaremos à procura do sucesso desportivo. A separação da divisão Classic da divisão Motorsport é uma conclusão lógica da experiência dos últimos anos."

Zakspeed Classic GmbH: A lenda reavivada

Um nome lendário do desporto automóvel alemão está a reestruturar-se: Philipp Zakowski funda a Zakspeed Classic GmbH e assume a responsabilidade por um dos nomes mais lendários do desporto automóvel alemão. A empresa está sediada em Antweiler.

Peter Zakowski é responsável por toda a área técnica do fabrico. Décadas de experiência no desporto automóvel e na construção de veículos clássicos. A Zakspeed Classic GmbH especializa-se na construção e manutenção de automóveis de competição Zakspeed de alta qualidade, por e para clientes, incluindo os Ford Escorts Zakspeed e os Ford Turbo Capris Zakspeed da inesquecível era do Grupo 5.

A Zakspeed tem estado ativa nos desportos motorizados há mais de 50 anos. Fundada por Erich Zakowski e mais tarde continuada por Peter Zakowski, a equipa de corridas de Niederzissen conquistou inúmeras vitórias no Campeonato Alemão de Corridas e, posteriormente, expandiu-se para o Campeonato IMSA GTP, Fórmula 1 e Indy Car. Seguiram-se anos de sucesso no DTM, antes de a equipa vencer três vezes as 24 Horas de Nürburgring na viragem do milénio com o popular Dodge Viper GTS-R. A Zakspeed celebrou mais sucessos e títulos nas corridas de GT no século XXI com veículos espectaculares como o Saleen S7R ou o Mercedes-Benz SLS AMG GT3.

Philipp Zakowski, CEO da Zakspeed Classic GmbH: "O período dos anos 70 e 80 foi uma das épocas de maior sucesso no desporto automóvel para a nossa empresa familiar. Estou ansioso por trazer a história única da nossa empresa para mais perto dos fãs. O mercado de automóveis de corrida clássicos, especialmente desta época, está em expansão e dar vida a uma história destas nos dias de hoje é algo que considero muito especial. Cada veículo que produzimos é um exemplar único "original Zakspeed" e é fabricado individualmente para cada cliente na nossa Classic Manufaktur."