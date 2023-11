International GT Open : des champions de l'Innviertel

Une équipe autrichienne âgée de deux ans seulement a récemment remporté un succès tout à fait surprenant : Eastalent de Kirchberg près de Mattighofen (où les succès en deux roues sur circuit et en tout-terrain sont en fait préparés par KTM) s'est assuré le titre par équipe en remportant les deux dernières courses de l'International GT Open sur le circuit de Catalunya à Barcelone et en terminant sixième.

Simon Reicher, jeune pilote de 23 ans seulement originaire de l'Innviertel en Haute-Autriche, et son partenaire allemand expérimenté Christopher Haase, 36 ans, ancien pilote d'usine Audi, ont remporté le championnat des pilotes dans cette série GT3 bien fournie.

Le chef d'équipe Peter Reicher, père de Simon, veut continuer en GT3 en 2024 avec l'Audi R8 LMS GT3 Evo, probablement dans la même série plus les 24 heures du Nürburgring.

"Nous n'avons jamais spéculé sur le double titre. Que cela se soit passé ainsi pour nous en finale, c'était génial. Nous sommes évidemment très heureux", a raconté Simon Reicher. Après le karting, ce dernier est passé en 2016 à la Renault Clio Cup Central Europe et à l'ADAC TCR Germany, puis en 2019 au GT3 et à l'Audi R8 LMS. En 2020, il a fait ses débuts dans la classique d'endurance du Nürburgring. On ne sait pas encore si Haase, originaire de Kulmbach, restera dans l'équipe, mais Simon Reicher s'en réjouirait.

La dernière course de la saison de l'International GT Open à Barcelone a par ailleurs été marquée par un nouveau succès autrichien avec la victoire du Tyrolien Dominik Baumann, qui pilotait une Mercedes de SPS Automotive Performance avec Mikaeel Pitamber (RSA).