International GT Open: campioni della regione dell'Innviertel

Un successo del tutto sorprendente è stato ottenuto di recente da un team austriaco di soli due anni: Eastalent di Kirchberg, vicino a Mattighofen (dove i successi a due ruote su circuito e fuoristrada sono in realtà preparati da KTM) si è assicurato il titolo a squadre con una vittoria e un sesto posto nelle ultime due gare dell'International GT Open al Circuit de Catalunya di Barcellona.

Simon Reicher, pilota junior di soli 23 anni proveniente dall'Innviertel dell'Alta Austria, e il suo esperto partner tedesco Christopher Haase, ex pilota Audi di 36 anni, hanno vinto il campionato piloti nella ben nutrita serie GT3.

Il boss del team Peter Reicher, padre di Simon, prevede di continuare a correre in GT3 con l'Audi R8 LMS GT3 Evo nel 2024, presumibilmente nella stessa serie più la 24 Ore del Nürburgring.

"Non abbiamo mai pensato di vincere il titolo due volte. Il fatto che sia andata così in finale per noi è stato fantastico. Siamo ovviamente felicissimi", ci ha detto Simon Reicher. Dopo il karting, nel 2016 è passato alla Renault Clio Cup Central Europe e all'ADAC TCR Germany e nel 2019 è passato alla GT3 e all'Audi R8 LMS. Nel 2020 ha fatto il suo debutto nella classica endurance del Nürburgring. Non è ancora chiaro se Haase, originario di Kulmbach, rimarrà con la squadra, ma Simon Reicher lo accoglierebbe volentieri.

L'ultimo appuntamento della stagione dell'International GT Open a Barcellona ha visto un altro successo austriaco con la vittoria del tirolese Dominik Baumann, che ha guidato una Mercedes di SPS Automotive Performance con Mikaeel Pitamber (RSA).