International GT Open: Campeões da região de Innviertel

A Eastalent Racing passou do ADAC GT Masters para o International GT Open em 2023. A equipa austríaca de Kirchberg, perto de Mattighofen, coroou uma forte temporada na final em Barcelona com a vitória do título.

Uma equipa austríaca com apenas dois anos de existência alcançou recentemente um sucesso completamente surpreendente: a Eastalent de Kirchberg, perto de Mattighofen (onde os sucessos de duas rodas em circuito e fora de estrada são preparados pela KTM) garantiu o título de equipa com uma vitória e um sexto lugar nas duas últimas corridas do International GT Open no Circuito da Catalunha, em Barcelona.

Simon Reicher, o piloto júnior de apenas 23 anos do Innviertel da Alta Áustria e o seu experiente parceiro alemão Christopher Haase, o antigo piloto de fábrica da Audi, de 36 anos, venceram o campeonato de pilotos na bem recheada série GT3.

O chefe de equipa Peter Reicher, pai de Simon, planeia continuar em GT3 com o Audi R8 LMS GT3 Evo em 2024, presumivelmente na mesma série mais as 24 Horas de Nürburgring.

"Nunca pensámos em ganhar o título duas vezes. O facto de ter sido assim na final foi brilhante. É claro que estamos muito contentes", disse-nos Simon Reicher. Ele mudou para a Renault Clio Cup Central Europe e o ADAC TCR Germany após seus dias de kart em 2016, e em 2019 ele subiu para GT3 e para o Audi R8 LMS. Em 2020, fez a sua estreia no clássico de resistência em Nürburgring. Ainda não se sabe se Haase, que é natural de Kulmbach, vai continuar na equipa, mas Simon Reicher gostaria de o fazer.

A última ronda da temporada do International GT Open em Barcelona também assistiu a outro sucesso austríaco, com a vitória de Dominik Baumann, do Tirol, que conduziu um Mercedes da SPS Automotive Performance com Mikaeel Pitamber (RSA).