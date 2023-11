700 CV - La Ferrari 296 Challenge a été présentée

Ferrari a présenté la version Challenge de la 296, qui sera engagée dans les séries de coupe de marque du monde entier à partir de l'année prochaine. La voiture de coupe de marque développe 700 chevaux, ce qui en fait la voiture la plus puissante du Challenge.

La 296 Challenge, qui fera ses débuts dans le Challenge européen et nord-américain au cours de la saison 2024, présente un certain nombre de nouvelles caractéristiques par rapport à la Ferrari 488 Challenge Evo et constitue, à certains égards, une conception révolutionnaire.

La nouvelle 296 Challenge est l'incarnation d'une nouvelle philosophie innovante, dans laquelle la voiture de route a été profondément remaniée afin d'optimiser ses spécifications pour une utilisation sur circuit. Tant en termes de performances que de constance au tour pendant une course, la 296 Challenge établit de nouveaux standards dans la série des chevaux dansants et offre des solutions étroitement liées aux spécifications de la 296 GT3, qui a fait ses débuts cette saison.

Dérivée de la 296 GTB, la 296 Challenge offre des modifications importantes au niveau du moteur, de l'aérodynamique et de la dynamique de conduite, toutes visant à garantir des performances maximales sur la piste. C'est la première voiture de l'histoire du championnat à être propulsée par un moteur V6 à 120 degrés : Le nouveau modèle est équipé d'un moteur twin-turbo de 2992 cm3 sans le composant hybride, qui a également été choisi pour la 296 GT3. Ce moteur développe 700 ch avec un couple maximal de 740 Nm, ce qui permet à la 296 Challenge d'établir un nouveau record de puissance dans ce segment avec 234 ch/l.

Le package aéro de la 296 Challenge fournit un appui sans précédent dans l'histoire de la série de la marque, assurant une efficacité maximale dans toutes les conditions. En fait, la 296 Challenge génère plus de 870 kg d'appui à 250 km/h avec l'angle d'attaque maximal de l'aileron.

La voiture dispose pour la première fois de l'ABS EVO Track, une adaptation spécifique du système innovant introduit pour la première fois sur la 296 GTB. Les nouveaux disques de frein CCM-R PLUS améliorent à la fois la puissance et la résistance du freinage. De nouveaux pneus de 19 pouces spécialement conçus par Pirelli ont également contribué de manière significative à la maniabilité et aux performances de la voiture.