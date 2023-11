700 CV - Presentato il Ferrari 296 Challenge

La 296 Challenge, che debutterà nel Challenge europeo e nordamericano nella stagione 2024, presenta una serie di nuove caratteristiche rispetto alla Ferrari 488 Challenge Evo ed è per certi versi un progetto rivoluzionario.

Il nuovo 296 Challenge è l'incarnazione di una filosofia nuova e innovativa in cui la vettura stradale è stata profondamente rivista per ottimizzare le sue specifiche per l'uso in pista. Sia in termini di prestazioni che di costanza sul giro durante una gara, la 296 Challenge stabilisce nuovi standard nella serie del Cavallino Rampante, offrendo soluzioni strettamente basate sulle specifiche della 296 GT3, che ha fatto il suo debutto in questa stagione.

Derivata dalla 296 GTB, la 296 Challenge presenta ampie modifiche al motore, all'aerodinamica e alla dinamica di guida, tutte progettate per garantire le massime prestazioni in pista. È la prima vettura nella storia del campionato a essere alimentata da un motore V6 a 120 gradi: Il nuovo modello è dotato di un motore biturbo da 2992 cc senza la componente ibrida, scelta anche per la 296 GT3. Il propulsore eroga 700 CV con una coppia massima di 740 Nm, consentendo alla 296 Challenge di stabilire un nuovo record di prestazioni in questo segmento con 234 CV/l.

Il pacchetto aerodinamico della 296 Challenge offre una deportanza senza precedenti nella storia della serie del marchio, garantendo la massima efficienza in tutte le condizioni. Infatti, a 250 km/h e con il massimo angolo di attacco dello spoiler, la 296 Challenge genera oltre 870 kg di deportanza.

La vettura è dotata per la prima volta di ABS EVO Track, un adattamento specifico dell'innovativo sistema introdotto per la prima volta sulla 296 GTB. I nuovi dischi freno CCM-R PLUS migliorano le prestazioni di frenata e la durata. Anche i nuovi pneumatici Pirelli da 19 pollici, appositamente sviluppati, hanno contribuito in modo significativo alla maneggevolezza e alle prestazioni della vettura.