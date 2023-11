700 cv - O Ferrari 296 Challenge foi apresentado

A Ferrari apresentou a versão Challenge do 296, que irá competir na série mundial da Taça de uma só marca a partir do próximo ano. O carro da Taça de uma marca produz 700 cv, o que faz dele o carro Challenge mais potente.

O 296 Challenge, que irá estrear-se no Challenge Europeu e Norte-Americano na época de 2024, tem uma série de novas características em comparação com o Ferrari 488 Challenge Evo e é, em alguns aspectos, um design revolucionário.

O novo 296 Challenge é a personificação de uma filosofia nova e inovadora, na qual o carro de estrada foi profundamente revisto para otimizar as suas especificações para utilização em pista. Em termos de desempenho e consistência de volta durante uma corrida, o 296 Challenge estabelece novos padrões na série Prancing Horse, oferecendo soluções baseadas nas especificações do 296 GT3, que fez a sua estreia esta época.

Derivado do 296 GTB, o 296 Challenge apresenta extensas modificações ao nível do motor, da aerodinâmica e da dinâmica de condução, todas concebidas para garantir o máximo desempenho em pista. É o primeiro carro na história do campeonato a ser equipado com um motor V6 de 120 graus: O novo modelo possui um motor twin-turbo de 2992cc sem o componente híbrido que também foi escolhido para o 296 GT3. O motor produz 700 cv com um binário máximo de 740 Nm, permitindo ao 296 Challenge estabelecer um novo recorde de desempenho neste segmento com 234 cv/l.

O pacote aerodinâmico do 296 Challenge proporciona uma força descendente sem precedentes na história da série da marca, garantindo a máxima eficiência em todas as condições. De facto, a 250 km/h e com o ângulo de ataque máximo do spoiler, o 296 Challenge gera mais de 870 kg de força descendente.

O carro apresenta ABS EVO Track pela primeira vez, uma adaptação específica do sistema inovador introduzido pela primeira vez no 296 GTB. Os novos discos de travão CCM-R PLUS melhoram o desempenho e a durabilidade da travagem. Os novos pneus Pirelli de 19 polegadas, especialmente desenvolvidos, também contribuíram significativamente para o comportamento e desempenho do automóvel.