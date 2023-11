Avec 750 ch - Mercedes-AMG GT2 PRO présentée

Mercedes-AMG continue d'élargir son portefeuille de véhicules de course : Avec la Mercedes-AMG GT2 PRO, la marque de voitures de performance et de sport lance sur le marché un véhicule de course non homologué pour les Track Days. Le nouveau modèle est basé sur la Mercedes-AMG GT2 qui sera présentée en 2022 et convainc par des caractéristiques de design et de performance supplémentaires et innovantes. La GT2 PRO s'adresse aux passionnés de sport automobile qui souhaitent atteindre des niveaux de performance exceptionnellement élevés sur les circuits. Ce faisant, elle répond toujours aux normes de sécurité élevées habituelles des modèles de sport clients Mercedes-AMG. De plus, le véhicule convainc par une excellente maniabilité et une utilisation intuitive.

Performance : la fonction Push2Pass libère un potentiel de performance maximal

L'un des points forts de la Mercedes-AMG GT2 PRO est sa nouvelle fonction Push2Pass : une simple pression sur un bouton au volant permet d'augmenter temporairement la pression de suralimentation et de libérer tout le potentiel de puissance du moteur V8 biturbo AMG de 4,0 litres. À court terme, jusqu'à 750 ch (551 kW) sont ainsi disponibles au total. La ligne de base est de 707 ch. La fonction Push2Pass, développée en exclusivité pour la GT2 PRO, permet aux conducteurs d'influer encore plus sur la performance individuelle du Track-Day. La puissance est transmise par une boîte de vitesses séquentielle de course à six rapports avec un étagement modifié des rapports. Comme sur toutes les voitures de course Mercedes-AMG, la boîte de vitesses est montée en transaxle sur l'essieu arrière et reliée au moteur par un tube de torsion en fibre de carbone pour résister à la torsion et au couple. Le châssis est doté d'amortisseurs Motorsport à quatre voies entièrement réglables.

Équipement : peinture spéciale spécifique à la GT2 PRO, embouts d'aile arrière redessinés, intérieur optimisé.

Des éléments de design exclusifs caractérisent l'apparence de la Mercedes-AMG GT2 PRO. Le véhicule est livré d'usine dans une peinture intégrale gris mat avec des bandes décoratives et des logos GT2 PRO peints séparément. Les éléments en carbone de l'extérieur, recouverts d'un vernis transparent, sont en parfaite harmonie avec cette finition. Les jantes en alliage léger AMG 18" sont assorties et peintes en deux couleurs. L'image d'ensemble harmonieuse est complétée par des plaques d'extrémité d'aile arrière au design nouveau et marquant.

L'intérieur de la Mercedes-AMG GT2 PRO combine la convivialité typique des véhicules de sport clients AMG avec une ergonomie cohérente dans l'ensemble du cockpit. Le volant CUBE CONTROLS se caractérise par une excellente prise en main et une utilisation intuitive. Développé à l'origine pour l'e-sport, le volant a vu son design optimisé pour la Mercedes-AMG GT2 PRO et a été encore modifié avec le nouveau bouton de fonction Push2Pass. L'écran de la génération actuelle, situé dans le champ de vision central, convainc par sa représentation graphique haute résolution et permet ainsi une utilisation instinctive. D'autres points forts exclusifs de l'intérieur sont la console centrale peinte spécifique à la GT2 PRO et la broderie sur le siège du conducteur. De plus, la climatisation intégrée est livrée d'usine.

Sécurité : protection et confiance au plus haut niveau

La Mercedes-AMG GT2 PRO possède toutes les caractéristiques de sécurité éprouvées des modèles de sport clients de Mercedes-AMG. Dans le cockpit, cela comprend notamment une cellule de sécurité en carbone solidement fixée au châssis, un harnais à cinq points, des filets de sécurité, un système d'extinction d'incendie, un réservoir de sécurité et une trappe de sauvetage. Le pack de sécurité complet du véhicule comprend également un ABS de course fiable et un contrôle de traction à multiples réglages. Associés au châssis précis et réglé ainsi qu'au retour d'information très direct de la direction, ces éléments permettent aux pilotes de prendre immédiatement confiance dans le véhicule lors de son utilisation sur le circuit.

Kit de livraison : équipement de course complet et priorité à l'AMG Racing Series

La Mercedes-AMG GT2 PRO est livrée avec un package complet. Il comprend notamment une housse de voiture spécialement conçue pour la GT2 PRO. De plus, le partenaire officiel de Mercedes-AMG, PUMA, fournit un équipement de course complet comprenant une combinaison de course personnalisée, des gants, des sous-vêtements de course et des chaussures. Il comprend également un casque BELL de haute qualité et personnalisé dans le design de la Mercedes-AMG GT2 PRO. D'autres caractéristiques telles qu'une cellule de sécurité pour le passager, un système d'hydratation, un système de refroidissement du siège et du casque ainsi qu'un pack de pièces de rechange composé individuellement sont disponibles contre un supplément. De plus, il est possible de rééquiper le véhicule en un clin d'œil sur la version de base GT2 homologuée pour participer à des courses. Ceux qui possèdent une Mercedes-AMG GT2 PRO sont en outre prioritaires lors de l'inscription à l'AMG Racing Series. L'AMG Racing Series est une série de journées de roulage exclusives sur les plus beaux circuits d'Europe. Les participants y trouveront un environnement compétitif dans lequel ils pourront s'adonner ensemble à leur passion pour le sport automobile et tester les limites de leurs modèles Mercedes-AMG. Les propriétaires de la nouvelle Mercedes-AMG GT2 PRO bénéficieront d'une assistance complète de la part du Customer Racing. De l'ingénieur personnel au coaching par un pilote expérimenté du pool de pilotes Mercedes-AMG, en passant par la livraison de pièces de rechange, de nombreuses prestations peuvent être réservées via le Customer Service Portal (CSP). La première de l'AMG Racing Series aura déjà lieu entre le 7 et le 9 novembre sur le circuit Ricardo Tormo, aux portes de Valence.

Christoph Sagemüller, directeur de Mercedes-AMG Motorsport : "Nous sommes très fiers d'avoir réussi à poser un nouveau jalon dans le domaine du sport client avec la Mercedes-AMG GT2 PRO. La demande de véhicules purement track-day a nettement augmenté ces dernières années, c'est pourquoi nous réagissons ainsi simultanément à l'extension de la dérivation dans le segment track-day et sport-club. Avec ses raffinements techniques, dont la nouvelle fonction Push2Pass, la nouvelle voiture est l'outil ultime du track-day et offre ainsi des sensations de conduite uniques. La GT2 PRO est extrêmement agile, ce qui rend la fascination de la course automobile particulièrement palpable pour les amateurs, mais aussi pour les professionnels".