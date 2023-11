Con 750 CV - Presentata la Mercedes-AMG GT2 PRO

La Mercedes-AMG GT2 PRO da 750 CV è stata presentata al pubblico. Si tratta di un veicolo non omologato appositamente per i Track Day. Il modello è basato sulla Mercedes-AMG GT2.

Mercedes-AMG continua ad ampliare la sua gamma di veicoli da corsa: Con la Mercedes-AMG GT2 PRO, il marchio di auto sportive e ad alte prestazioni lancia un veicolo da corsa non omologato per le giornate in pista. Il nuovo modello si basa sulla Mercedes-AMG GT2 presentata nel 2022 e convince per le sue caratteristiche innovative di design e prestazioni. La GT2 PRO si rivolge agli appassionati di motorsport che desiderano raggiungere dimensioni prestazionali eccezionalmente elevate in pista. Allo stesso tempo, soddisfa sempre i consueti elevati standard di sicurezza dei modelli sportivi Mercedes-AMG. Inoltre, il veicolo convince per l'eccezionale maneggevolezza e l'intuitività di utilizzo.

Prestazioni: la funzione Push2Pass sprigiona il massimo potenziale prestazionale

Un punto di forza della Mercedes-AMG GT2 PRO è la nuova funzione Push2Pass: premendo un pulsante sul volante, la pressione di sovralimentazione viene temporaneamente aumentata e si sprigiona tutto il potenziale di potenza del motore V8 biturbo AMG da 4,0 litri. A breve termine, questo rende disponibile un totale di 750 CV (551 kW). La linea di base è di 707 CV. La funzione Push2Pass, sviluppata esclusivamente per la GT2 PRO, consente al guidatore di influire ancora di più sulle prestazioni individuali in pista. La potenza viene trasmessa tramite un cambio sequenziale da corsa a sei velocità con rapporti modificati. Come in tutte le auto da corsa Mercedes-AMG, la trasmissione è montata sull'asse posteriore con un design transaxle ed è collegata al motore tramite un tubo di torsione in fibra di carbonio per garantire la rigidità torsionale e di coppia. Le sospensioni sono dotate di ammortizzatori motorsport a quattro vie completamente regolabili.

Equipaggiamento: vernice speciale specifica GT2 PRO, pannelli terminali dell'alettone posteriore di nuova concezione, interni ottimizzati.

Elementi di design esclusivi caratterizzano l'aspetto distintivo della Mercedes-AMG GT2 PRO. Il modello di fabbrica è disponibile in una verniciatura integrale grigio opaco con strisce di rifinitura e loghi GT2 PRO verniciati separatamente. I componenti in carbonio dell'esterno, ricoperti da una vernice trasparente, si armonizzano con questo aspetto. I cerchi in lega leggera AMG da 18" sono verniciati in due colori in tinta. L'aspetto armonioso dell'insieme è completato da pannelli terminali dell'alettone posteriore di nuova concezione e di grande impatto.

Gli interni della Mercedes-AMG GT2 PRO combinano la tipica facilità d'uso delle auto sportive AMG con un'ergonomia armoniosa in tutto l'abitacolo. Il volante CUBE CONTROLS è caratterizzato da un'eccellente maneggevolezza e da un utilizzo intuitivo. Il volante, originariamente sviluppato per l'uso negli e-sport, è stato ottimizzato per la Mercedes-AMG GT2 PRO e ulteriormente modificato con il nuovo pulsante di funzione Push2Pass. Il display di ultima generazione nel campo visivo centrale convince per la visualizzazione grafica ad alta risoluzione e consente una gestione istintiva. Altri elementi esclusivi degli interni sono la console centrale verniciata in modo specifico per la GT2 PRO e il ricamo sul sedile del conducente. Inoltre, la vettura viene consegnata dalla fabbrica con il climatizzatore integrato.

Sicurezza: protezione e fiducia ai massimi livelli

La Mercedes-AMG GT2 PRO è dotata di tutti i collaudati dispositivi di sicurezza dei modelli sportivi Mercedes-AMG. Nell'abitacolo, queste includono una cellula di sicurezza in carbonio saldamente fissata al telaio, una cintura di sicurezza a cinque punti, reti di sicurezza, un sistema di estinzione, un serbatoio di sicurezza e una botola di fuga. L'ampio pacchetto di sicurezza della vettura comprende anche un affidabile ABS da corsa e un controllo di trazione multi-regolabile. Insieme alle sospensioni precise e tarate e al feedback dello sterzo molto diretto, questi elementi assicurano che i piloti possano acquisire immediatamente fiducia nel veicolo quando scendono in pista.

Pacchetto di fornitura: equipaggiamento da corsa completo e priorità nella AMG Racing Series.

La Mercedes-AMG GT2 PRO viene fornita con un pacchetto di fornitura completo. Tra le altre cose, include una copertura del veicolo appositamente progettata per la GT2 PRO. Inoltre, il partner ufficiale di Mercedes-AMG, PUMA, fornisce l'attrezzatura da corsa completa, che comprende una tuta da corsa personalizzata, guanti, biancheria intima da corsa e scarpe. È incluso anche un casco di alta qualità e personalizzato da BELL nel design della Mercedes-AMG GT2 PRO. Ulteriori caratteristiche come la cellula di sicurezza per il passeggero, il sistema di idratazione, il raffreddamento del sedile e del casco e un pacchetto di pezzi di ricambio compilato individualmente sono disponibili a un costo aggiuntivo. Inoltre, c'è la possibilità di aggiornare la vettura alla versione base GT2 omologata per le gare in pochissimo tempo. Inoltre, chi possiede una Mercedes-AMG GT2 PRO avrà la priorità nell'iscrizione alla AMG Racing Series. L'AMG Racing Series è una serie di eventi esclusivi su pista nei più bei circuiti d'Europa. I partecipanti possono aspettarsi un ambiente competitivo in cui perseguire insieme la loro passione per il motorsport e testare i limiti dei loro modelli Mercedes-AMG. Allo stesso tempo, i proprietari della nuova Mercedes-AMG GT2 PRO potranno beneficiare di un'assistenza completa per le gare dei clienti. Da un ingegnere personale alla fornitura di ricambi e al coaching da parte di un pilota esperto del parco piloti Mercedes-AMG, molti servizi possono essere prenotati tramite il Customer Service Portal (CSP). La prima edizione della AMG Racing Series si svolgerà tra il 7 e il 9 novembre sul Circuito Ricardo Tormo, alle porte di Valencia.

Christoph Sagemüller, responsabile di Mercedes-AMG Motorsport: "Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto la prossima pietra miliare nelle corse per i clienti con la Mercedes-AMG GT2 PRO. Negli ultimi anni la domanda di veicoli per il track day puro è aumentata in modo significativo, quindi stiamo rispondendo all'espansione delle derivate nel segmento del track day e del club sport allo stesso tempo. Grazie ai suoi perfezionamenti tecnici, tra cui la nuova funzione Push2Pass, il nuovo veicolo è lo strumento per eccellenza per i track day e offre quindi un'esperienza di guida unica. La GT2 PRO è estremamente agile, il che consente di vivere enormemente il fascino delle corse, soprattutto per i dilettanti, ma anche per i professionisti."