Com 750 cv - Mercedes-AMG GT2 PRO apresentado

A Mercedes-AMG continua a expandir o seu portefólio de veículos de competição: Com o Mercedes-AMG GT2 PRO, a marca de automóveis desportivos e de performance está a lançar um veículo de competição não homologado para track days. O novo modelo é baseado no Mercedes-AMG GT2 apresentado em 2022 e impressiona com características adicionais e inovadoras de design e desempenho. O GT2 PRO destina-se aos entusiastas dos desportos motorizados que pretendem atingir dimensões de desempenho excecionalmente elevadas na pista de corrida. Ao mesmo tempo, cumpre sempre os elevados padrões de segurança habituais dos modelos desportivos para clientes da Mercedes-AMG. Para além disso, o veículo impressiona pelo seu excelente manuseamento e pela sua operacionalidade intuitiva.

Performance: A função Push2Pass liberta o máximo potencial de performance

Um dos destaques do Mercedes-AMG GT2 PRO é a sua nova função Push2Pass: com o toque de um botão no volante, a pressão de sobrealimentação é temporariamente aumentada e todo o potencial de potência do motor AMG 4.0 litros V8 biturbo é libertado. A curto prazo, isto faz com que esteja disponível um total de até 750 cv (551 kW). A gama de base é de 707 cv. A funcionalidade Push2Pass, desenvolvida exclusivamente para o GT2 PRO, dá aos condutores ainda mais influência sobre o desempenho individual nos dias de pista. A potência é transmitida através de uma caixa de velocidades sequencial de corrida de seis velocidades com relações de transmissão modificadas. Como em todos os carros de competição Mercedes-AMG, a transmissão está montada no eixo traseiro num design de eixo de transmissão e está ligada ao motor através de um tubo de binário feito de fibra de carbono para rigidez de torção e binário. A suspensão possui amortecedores de desporto motorizado de quatro vias totalmente ajustáveis.

Equipamento: pintura especial específica para o GT2 PRO, painéis da extremidade da asa traseira com novo design, interior optimizado.

Elementos de design exclusivos caracterizam a aparência distinta do Mercedes-AMG GT2 PRO. O modelo de fábrica é fornecido com uma pintura integral em cinzento mate com faixas de acabamento pintadas separadamente e logótipos GT2 PRO. Os componentes de carbono do exterior, que são cobertos com um verniz transparente, harmonizam-se com isto. As jantes de liga leve AMG de 18" são pintadas em duas cores a condizer. O aspeto geral harmonioso é completado pelos novos e marcantes painéis das asas traseiras.

O interior do Mercedes-AMG GT2 PRO combina a facilidade de utilização típica dos automóveis desportivos AMG para clientes com uma ergonomia harmoniosa em todo o cockpit. O volante CUBE CONTROLS caracteriza-se por um excelente manuseamento e uma utilização intuitiva. O volante, originalmente desenvolvido para uso em e-sport, foi optimizado para o Mercedes-AMG GT2 PRO e modificado com o novo botão de função Push2Pass. O ecrã da geração atual no campo de visão central impressiona com um visor gráfico de alta resolução e permite assim um manuseamento instintivo. Outros destaques exclusivos do interior incluem a consola central pintada especificamente para o GT2 PRO e o bordado no banco do condutor. Para além disso, o carro é entregue de fábrica com ar condicionado integrado.

Segurança: proteção e confiança ao mais alto nível

O Mercedes-AMG GT2 PRO possui todas as características de segurança testadas e comprovadas dos modelos desportivos para clientes da Mercedes-AMG. No cockpit, estas incluem uma célula de segurança em carbono firmemente fixada ao chassis, um cinto de segurança de cinco pontos, redes de segurança, um sistema de extinção de incêndios, um tanque de segurança e uma escotilha de fuga. O abrangente pacote de segurança do automóvel também inclui um fiável ABS de competição e um controlo de tração multi-ajustável. Juntamente com a suspensão precisa e afinada e o feedback de direção muito direto, estes elementos asseguram que os condutores podem imediatamente ganhar confiança no veículo quando entram na pista.

Pacote de entrega: equipamento de competição completo e prioridade na AMG Racing Series.

O Mercedes-AMG GT2 PRO vem com um pacote de entrega abrangente. Entre outras coisas, inclui uma cobertura de veículo especialmente concebida para o GT2 PRO. Além disso, o Parceiro Oficial da Mercedes-AMG, PUMA, fornece equipamento de corrida completo, incluindo um fato de corrida personalizado, luvas, roupa interior de corrida e sapatos. Também está incluído um capacete de alta qualidade e personalizado da BELL com o design do Mercedes-AMG GT2 PRO. Outras características, como uma célula de segurança para passageiros, um sistema de hidratação, arrefecimento do assento e do capacete, bem como um pacote de peças sobresselentes compiladas individualmente, estão disponíveis por um custo adicional. Além disso, existe a opção de atualizar o veículo para a versão básica GT2 homologada para corridas num instante. Além disso, os proprietários de um Mercedes-AMG GT2 PRO terão prioridade no registo para as AMG Racing Series. O AMG Racing Series é uma série de eventos exclusivos de track-day nas mais belas pistas de corrida da Europa. Aí, os participantes podem esperar um ambiente competitivo no qual podem perseguir a sua paixão pelo desporto automóvel em conjunto e testar os limites dos seus modelos Mercedes-AMG. Ao mesmo tempo, os proprietários do novo Mercedes-AMG GT2 PRO beneficiarão de um apoio abrangente ao cliente. Desde um engenheiro pessoal até ao fornecimento de peças sobressalentes e treino por um piloto experiente da equipa de pilotos da Mercedes-AMG, muitos serviços podem ser reservados através do Portal de Serviço ao Cliente (CSP). A estreia da AMG Racing Series terá lugar entre 7 e 9 de novembro no Circuito Ricardo Tormo, nos arredores de Valência.

Christoph Sagemüller, Diretor da Mercedes-AMG Motorsport: "Estamos muito orgulhosos por termos alcançado o próximo marco nas corridas para clientes com o Mercedes-AMG GT2 PRO. A procura de veículos puros para track day tem aumentado significativamente nos últimos anos, por isso estamos a responder à expansão da derivação no segmento de track day e club sport ao mesmo tempo. Com os seus refinamentos técnicos, que incluem a nova função Push2Pass, o novo veículo é a derradeira ferramenta de track day e oferece, assim, uma experiência de condução única. O GT2 PRO é extremamente ágil, o que torna possível experimentar enormemente o fascínio das corridas, especialmente para os amadores, mas também para os profissionais."