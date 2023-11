La FIA GT World Cup continuera à utiliser des pneus Pirelli en 2023

Cette année, Pirelli fournira à tous les participants de la FIA GT World Cup son pneu éprouvé P Zero DHF, qui est utilisé dans plusieurs championnats mondiaux avec des voitures GT3.

Le P Zero DHF est un pneu composite très polyvalent, bien adapté à la nature exigeante du circuit de Macao Guia, qui présente un mélange de virages lents et rapides et une surface abrasive combinée sur les 6,276 kilomètres du circuit. De plus, le circuit est exigeant avec des températures de piste souvent élevées et une évolution considérable de la piste d'une session à l'autre.

Pendant toute la durée de la compétition, chaque voiture se verra attribuer cinq jeux de pneus secs et trois jeux de pneus pluie. Pour la première fois dans une compétition approuvée par la FIA pour des machines GT3, la technologie RFID sera utilisée en plus de l'utilisation de codes-barres scannables sur les flancs extérieurs, ce qui permettra un contrôle automatique complet des pneus.

Le manufacturier de pneumatiques italien poursuit sa relation de longue date avec la FIA dans le domaine de la course GT3, qui remonte à la première édition de la FIA GT World Cup en 2015, mais aussi à la FIA GT Nations Cup 2018 et aux deux éditions des FIA Motorsport Games.

Marek Nawarecki, Senior Circuit Sport Director de la FIA, a déclaré : "La FIA GT World Cup se déroule dans le cadre du Grand Prix de Macao et représente un défi unique parmi les compétitions pour les voitures GT3. Sur le circuit de Guia, aucun test n'est possible avant l'événement. Il est donc important de disposer d'un pneu fiable auquel les équipes et les pilotes peuvent faire confiance à 100 %. Pirelli apporte une vaste expérience de différentes formes de sport automobile, une collaboration bien établie avec la FIA dans différentes disciplines et séries et une très forte présence sur le marché mondial du GT3. C'est un partenariat naturel pour la FIA GT World Cup, qui a du sens pour de nombreuses raisons".

Mario Isola, directeur de Pirelli Motorsport, a déclaré : "Nous sommes heureux de revenir à Macao dans le cadre d'un accord à long terme pour fournir la prestigieuse FIA GT World Cup. l'un des véritables points forts de la scène internationale des courses GT. Nous fournissons également en exclusivité nos pneus P Zero sur mesure au championnat du monde de Formule 3 : La course que chaque jeune pilote souhaite gagner, comme le montre un rapide coup d'œil à l'illustre liste des vainqueurs précédents. Du point de vue d'un fournisseur de pneus, Macao n'a pas seulement le glamour qui fait de ce circuit une légende de la course, mais il recèle également un défi technique extrêmement varié : des lignes droites extrêmement larges de la partie urbaine au secteur vallonné sinueux et exigeant, en passant par le virage en épingle à cheveux probablement le plus lent et le plus serré de l'histoire du sport automobile".