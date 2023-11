Campeonato do Mundo de GT da FIA também com pneus Pirelli em 2023

Os participantes na Taça do Mundo de GT da FIA também irão competir com pneus Pirelli de série em 2023. Os pneus estão equipados com tecnologia RFID pela primeira vez. Um desafio especial para os fabricantes de pneus.

A Pirelli vai fornecer a todos os concorrentes da Taça do Mundo de GT da FIA este ano o seu comprovado pneu P Zero DHF, que é utilizado em vários campeonatos em todo o mundo com carros GT3.

O P Zero DHF é um pneu composto altamente versátil que está bem adaptado à natureza exigente do Circuito da Guia de Macau, que apresenta uma mistura de curvas lentas e rápidas e uma superfície abrasiva combinada no circuito de 6,276 quilómetros. O circuito é também desafiante, com temperaturas de pista frequentemente elevadas e uma evolução significativa da pista de sessão para sessão.

Cinco jogos de pneus para piso seco e três jogos de pneus para piso molhado serão atribuídos a cada carro durante toda a competição. Pela primeira vez numa competição sancionada pela FIA para máquinas de GT3, a tecnologia RFID será utilizada juntamente com a utilização de códigos de barras digitalizáveis nos flancos exteriores, permitindo uma monitorização automática e contínua dos pneus.

O fabricante italiano de pneus continua a sua relação de longa data com a FIA nas corridas de GT3, que remonta à Taça do Mundo FIA GT inaugural em 2015, bem como à Taça das Nações FIA GT de 2018 e às duas edições dos FIA Motorsport Games.

Marek Nawarecki, Diretor Sénior de Desporto de Circuitos da FIA, afirmou: "A Taça do Mundo de GT da FIA tem lugar no âmbito do Grande Prémio de Macau e representa um desafio único entre as competições de carros de GT3. Não é possível efetuar testes antes do evento no Circuito da Guia. Por isso, é importante ter um pneu fiável em que as equipas e os pilotos possam confiar a 100%. A Pirelli traz uma vasta experiência de várias formas de desporto motorizado, tem uma cooperação estabelecida com a FIA em várias disciplinas e séries e tem uma presença muito forte no mercado global de GT3. Esta é uma parceria natural para a Taça do Mundo FIA GT que faz sentido por muitas razões."

Mario Isola, Diretor de Desportos Motorizados da Pirelli, afirmou: "Estamos muito satisfeitos por regressar a Macau como parte de um acordo a longo prazo para fornecer o prestigiado Campeonato do Mundo de GT da FIA, um dos verdadeiros destaques do panorama internacional das corridas de GT. Também estamos a fornecer exclusivamente o Campeonato do Mundo de Fórmula 3 com os nossos pneus P Zero feitos à medida: A corrida que todos os jovens pilotos querem ganhar, como mostra uma rápida olhada na ilustre lista de vencedores anteriores. Do ponto de vista de um fornecedor de pneus, Macau não só tem o glamour que faz deste circuito uma lenda das corridas, como também apresenta um desafio técnico extremamente variado: desde as rectas extremamente largas da secção da cidade até ao sector sinuoso e exigente das colinas, passando pelo hairpin mais lento e apertado da história do desporto automóvel."