Prototype Cup Germany publie son calendrier 2024

La Prototype Cup Germany entame sa troisième saison en 2024 et s'affronte sur six circuits attrayants en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique. Trois des six événements se dérouleront sur la plateforme à forte audience du DTM. La saison commence d'emblée par un temps fort : la série organisée par l'ADAC et l'agence néerlandaise Creventic se rend à Spa-Francorchamps en Belgique et débute la saison sur le légendaire circuit de Formule 1 du 19 au 21 avril. Une première attend la Prototype Cup Germany en fin de saison : La finale se déroulera du 6 au 8 septembre dans le cadre du DTM sur le Sachsenring. Pour la première fois, des prototypes Le Mans seront donc invités sur l'exigeant circuit de montagne et de vallée près de Chemnitz.

Après le début de la saison à Spa-Francorchamps, où la série LMP3 s'élancera dans le cadre des 24h Series, suivra la première des trois visites dans le cadre du DTM - vous pouvez consulter le calendrier complet du DTM ici. Du 24 au 26 mai, la série LMP3 sera de retour sur le Lausitzring. La Prototype Cup Germany s'est déjà déroulée sur le circuit du Brandebourg en 2022 et a donné lieu à des courses variées. Ensuite, du 12 au 14 juillet, la deuxième étape à l'étranger de la saison 2024 se déroulera sur le circuit de Zandvoort. Le circuit situé dans les dunes néerlandaises de la mer du Nord sera visité dans le cadre du Summer Trophy.

En août, les pilotes se rendront tout d'abord du 9 au 11 août sur le circuit d'Hockenheim dans le Bade-Wurtemberg pour l'ADAC Racing Weekend. Du motodrome badois, on se rendra directement dans l'Eifel, où l'avant-dernier week-end de course de la saison est prévu sur le Nürburgring du 16 au 18 août dans le cadre du DTM.

Les dates de la Prototype Cup Germany évitent tout chevauchement avec la Michelin Le Mans Cup de l'ACO, l'organisateur des 24 heures du Mans. Les équipes et les pilotes ont donc la possibilité de concourir sur les deux plateformes.

Calendrier des courses de la Prototype Cup Germany 2024 :

19.04. - 21.04. - Spa-Francorchamps (24H Series)

24.05. - 26.05. - Lausitzring (DTM)

12.07. - 14.07. - Zandvoort (Zandvoort Summer Trophy)

09.08. - 11.08. - Hockenheimring (ADAC Racing Weekend)

16.08. - 18.08. - Nürburgring (DTM)

06.09. - 08.09. - Sachsenring (DTM)