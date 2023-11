La Prototype Cup Germany pubblica il calendario 2024

La Prototype Cup Germany correrà anche tre volte nel 2024 come parte del DTM. Le spettacolari vetture LMP3 concluderanno la stagione al Sachsenring, dove faranno la loro prima apparizione come ospiti.

La Prototype Cup Germany entrerà nella sua terza stagione nel 2024, gareggiando su sei suggestivi circuiti in Germania, Paesi Bassi e Belgio. Tre dei sei eventi si svolgeranno sulla piattaforma ad alta quota del DTM. La stagione inizia con un evento clou: la serie, organizzata dall'ADAC e dall'agenzia olandese Creventic, si recherà a Spa-Francorchamps in Belgio e darà il via alla stagione sul leggendario circuito di Formula 1 dal 19 al 21 aprile. Alla fine della stagione è prevista una prima della Prototype Cup Germany: La finale si terrà nell'ambito del DTM al Sachsenring dal 6 all'8 settembre, segnando la prima volta che i prototipi di Le Mans saranno ospiti dell'impegnativo circuito di collina e valle vicino a Chemnitz.

L'apertura della stagione a Spa-Francorchamps, dove la serie LMP3 parteciperà alla 24h Series, sarà seguita dalla prima di un totale di tre apparizioni come parte del DTM - è possibile consultare il calendario completo del DTM qui. La serie LMP3 tornerà poi al Lausitzring dal 24 al 26 maggio. La Prototype Cup Germany ha già corso sul circuito di Brandeburgo nel 2022, offrendo un programma di gare molto vario. Seguirà la seconda partecipazione straniera della stagione 2024 al Circuit Zandvoort dal 12 al 14 luglio. Il circuito tra le dune del Mare del Nord olandese si disputerà nell'ambito del Summer Trophy.

In agosto, l'ADAC Racing Weekend si svolgerà all'Hockenheimring Baden-Württemberg dal 9 all'11 agosto. Dal Motodrom di Baden si passa all'Eifel, dove il penultimo weekend di gara della stagione è in programma al Nürburgring dal 16 al 18 agosto nell'ambito del DTM.

Le date della Prototype Cup Germany evitano sovrapposizioni con la Michelin Le Mans Cup organizzata dall'organizzatore della 24h di Le Mans, ACO. Ciò offre a team e piloti l'opportunità di competere su entrambe le piattaforme.

Calendario gare Coppa Prototipi Germania 2024:

19/04 - 21/04 - Spa-Francorchamps (Serie 24H)

24/05 - 26/05 - Lausitzring (DTM)

12/07 - 14/07 - Zandvoort (Trofeo estivo Zandvoort)

09.08. - 11.08. - Hockenheimring (ADAC Racing Weekend)

16.08. - 18.08. - Nürburgring (DTM)

06.09. - 08.09. - Sachsenring (DTM)