Prototype Cup Germany publica calendário para 2024

A Taça de Protótipos da Alemanha também fará três corridas em 2024 como parte do DTM. Os espectaculares carros LMP3 terão o seu final de temporada no Sachsenring, onde farão a sua primeira aparição como convidados.

A Prototype Cup Germany entrará na sua terceira temporada em 2024, competindo em seis atractivas pistas de corrida na Alemanha, Países Baixos e Bélgica. Três dos seis eventos terão lugar na plataforma de grande alcance do DTM. A temporada começa com um ponto alto: a série, organizada pela ADAC e pela agência holandesa Creventic, viajará para Spa-Francorchamps, na Bélgica, e iniciará a temporada no lendário circuito de Fórmula 1, de 19 a 21 de abril. Uma estreia aguarda a Prototype Cup Alemanha no final da época: A final será realizada como parte do DTM no Sachsenring de 6 a 8 de setembro, marcando a primeira vez que os protótipos de Le Mans serão convidados no desafiante circuito de colinas e vales perto de Chemnitz.

A abertura da época em Spa-Francorchamps, onde a série LMP3 irá competir nas 24h, será seguida pela primeira de um total de três participações como convidados do DTM - pode ver o calendário completo do DTM aqui. A série de corridas LMP3 regressará então a Lausitzring de 24 a 26 de maio. A Prototype Cup Germany já correu no circuito de Brandenburgo em 2022 e proporcionou um programa variado de corridas. Seguir-se-á a segunda participação estrangeira da época de 2024 no Circuito de Zandvoort, de 12 a 14 de julho. O circuito nas dunas holandesas do Mar do Norte será disputado no âmbito do Troféu de verão.

Em agosto, o ADAC Racing Weekend terá lugar no Hockenheimring Baden-Württemberg, de 9 a 11 de agosto. Do Motódromo de Baden, segue-se diretamente para o Eifel, onde o penúltimo fim de semana de corridas da época está agendado para Nürburgring, de 16 a 18 de agosto, no âmbito do DTM.

As datas da Prototype Cup Germany evitam sobreposições com a Michelin Le Mans Cup organizada pela ACO, organizadora das 24h de Le Mans. Isto dá às equipas e aos pilotos a oportunidade de competir em ambas as plataformas.

Calendário das corridas da Prototype Cup Alemanha 2024:

19/04 - 21/04 - Spa-Francorchamps (Série 24H)

24/05 - 26/05 - Lausitzring (DTM)

12/07 - 14/07 - Zandvoort (Troféu de verão de Zandvoort)

09.08. - 11.08. - Hockenheimring (ADAC Racing Weekend)

16.08. - 18.08. - Nürburgring (DTM)

06.09. - 08.09. - Sachsenring (DTM)