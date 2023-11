Deux Ferrari au départ de la FIA GT World Cup à Macao

Lors de la 70e édition du Grand Prix de Macao, qui se déroulera le week-end des 18 et 19 novembre sur le circuit urbain de l'ancien protectorat portugais, deux Ferrari seront en lice dans le cadre de la FIA GT World Cup, la course de la catégorie GT3. Le pilote brésilien sous contrat avec Ferrari, Daniel Serra, sera au volant de la 296 GT3 d'Harmony Racing portant le numéro 51, tandis que le pilote chinois Weian Chen pilotera la 488 GT3 Evo 2020 portant le numéro 52.

Comme d'habitude, le Grand Prix de Macao est un événement de fin de saison avec de nombreuses courses au programme. L'une des plus populaires est la FIA GT World Cup, qui se déroule sur le circuit de Guia, long de 6,2 kilomètres et considéré comme l'un des plus exigeants au monde. Le circuit comporte quelques virages très lents, dont les légendaires virages "Lisboa" et "R", qui alternent avec une section rapide dans le premier secteur.

La voiture de Serra est l'une des 21 voitures inscrites pour la course. "Je suis ravi de me rendre à Macao pour la première fois et de prendre le départ de cet événement unique avec une voiture comme la 296 GT3 pour ses débuts", a déclaré le pilote de 39 ans originaire de São Paulo. "Ce sera un grand défi pour moi et pour l'équipe. Le circuit est étroit et a un tracé très exigeant avec des virages très lents. Nous n'aurons pas beaucoup de temps pour faire des essais avant le départ de la course, mais nous ferons de notre mieux pour obtenir un bon résultat dans cette nouvelle expérience".

Harmony Racing engagera également la 488 GT3 Evo 2020, qui sera pilotée par Weian Chen. "Je suis fier de ramener Ferrari sur les routes légendaires de Macao, non seulement en tant que chef d'équipe, mais aussi en tant que pilote", a-t-il déclaré. "La nouvelle Ferrari 296 GT3 a déjà montré des valeurs techniques incroyables sur de nombreux circuits du monde entier, nous sommes donc ravis d'être l'équipe qui la conduira pour ses débuts sur le circuit Guia de Macao". Weian Chen ajoute : "Je pense que nous avons un casting parfait, qui bénéficie de l'expérience de Daniel et de la mienne, en particulier lors des courses dans les rues de Macao. Ensemble, nous viserons un classement de premier plan".