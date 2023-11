Due Ferrari partecipano alla Coppa del Mondo FIA GT a Macao

La 70ª edizione del Gran Premio di Macao, che si terrà sul circuito cittadino dell'ex protettorato portoghese nel fine settimana del 18-19 novembre, vedrà la partecipazione di due Ferrari nella gara della classe GT3 della FIA GT World Cup. Il pilota brasiliano della Ferrari Daniel Serra sarà al volante della Harmony Racing 296 GT3 numero 51, mentre il pilota cinese Weian Chen sarà al volante della 488 GT3 Evo 2020 numero 52.

Come di consueto, il Gran Premio di Macao è un evento di fine stagione con molte gare in programma. Una delle più popolari è la FIA GT World Cup, che si svolge sul circuito di Guia, lungo 6,2 chilometri, considerato uno dei tracciati più impegnativi al mondo. Il circuito presenta alcune curve molto lente, tra cui le leggendarie curve "Lisboa" e "R", che si alternano a un tratto veloce nel primo settore.

L'auto di Serra è una delle 21 vetture iscritte alla gara. "Sono entusiasta di recarmi a Macao per la prima volta per correre con un'auto come la 296 GT3 al suo debutto in questo evento unico", ha dichiarato il 39enne pilota di San Paolo. "Sarà una grande sfida per me e per la squadra. La pista è stretta e ha un tracciato molto impegnativo con curve molto lente. Non avremo molto tempo per testare prima dell'inizio della gara, ma faremo del nostro meglio per ottenere un buon risultato in questa nuova esperienza".

Harmony Racing schiererà anche la 488 GT3 Evo 2020, che sarà guidata da Weian Chen. "Sono orgoglioso di riportare la Ferrari sulle leggendarie strade di Macao, non solo come team principal ma anche come pilota", ha dichiarato. "La nuova Ferrari 296 GT3 ha già dimostrato incredibili valori tecnici su molti circuiti in tutto il mondo, quindi siamo entusiasti di essere il team che guiderà la vettura al suo debutto sul Circuito Guia di Macao". Weian Chen aggiunge: "Credo che abbiamo una formazione perfetta che beneficerà dell'esperienza mia e di Daniel, in particolare nelle corse sulle strade di Macao. Insieme punteremo a un ottimo risultato".