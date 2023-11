Dois Ferraris competem na Taça do Mundo FIA GT em Macau

A 70ª edição do Grande Prémio de Macau, que terá lugar no circuito de rua do antigo protetorado português no fim de semana de 18-19 de novembro, contará com dois Ferraris na corrida da classe GT3 da Taça do Mundo FIA GT. O piloto brasileiro contratado pela Ferrari, Daniel Serra, estará ao volante do #51 Harmony Racing 296 GT3, enquanto o piloto chinês Weian Chen assumirá o volante do #52 488 GT3 Evo 2020.

Como é habitual, o Grande Prémio de Macau é um evento de fim de época com muitas corridas no programa. Uma das mais populares é a Taça do Mundo FIA GT, que se realiza no Circuito da Guia, com 6,2 quilómetros, que é considerado uma das pistas de corrida mais desafiantes do mundo. A pista tem algumas curvas muito lentas, incluindo as lendárias curvas "Lisboa" e "R", que alternam com uma secção rápida no primeiro sector.

O carro de Serra é um dos 21 carros registados para a corrida. "Estou entusiasmado por viajar para Macau pela primeira vez para correr com um carro como o 296 GT3 na sua estreia neste evento único", disse o piloto paulista de 39 anos. "Vai ser um grande desafio para mim e para a equipa. A pista é estreita e tem um traçado muito exigente, com curvas muito lentas. Não teremos muito tempo para testar antes do início da corrida, mas vamos dar o nosso melhor para conseguir um bom resultado nesta nova experiência."

A Harmony Racing também vai colocar em pista o 488 GT3 Evo 2020, que será conduzido por Weian Chen. "Estou orgulhoso por trazer a Ferrari de volta às lendárias ruas de Macau, não só como chefe de equipa, mas também como piloto", afirmou. "O novo Ferrari 296 GT3 já mostrou valores técnicos incríveis em muitos circuitos em todo o mundo, por isso estamos entusiasmados por ser a equipa que vai conduzir o carro na sua estreia no Circuito da Guia em Macau." Weian Chen acrescentou: "Acredito que temos um alinhamento perfeito que irá beneficiar da experiência do Daniel e da minha, especialmente nas corridas nas ruas de Macau. Juntos vamos tentar chegar ao topo da classificação".