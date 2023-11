Stefan Wendl à propos de la nouvelle Mercedes-AMG GT2 PRO

La semaine dernière, la nouvelle Mercedes-AMG GT2 PRO a été lancée. La base de ce véhicule de sport client est la puissante Mercedes-AMG GT2 homologuée pour la course. La Mercedes-AMG GT2 PRO, la pointe actuelle du portefeuille Customer Racing, dispose entre autres d'une fonction Push2Pass. Une simple pression sur un bouton permet d'augmenter temporairement la pression de suralimentation. Il est ainsi possible d'exploiter brièvement le plein potentiel de puissance de 750 ch. La Mercedes-AMG GT2 PRO a été conçue pour porter l'expérience du track-day à un niveau supérieur. Dans l'interview, Stefan Wendl, directeur de Mercedes-AMG Customer Racing, explique comment est née l'idée de la Mercedes-AMG GT2 PRO et ce qui caractérise la voiture de course.

Trois questions à Stefan Wendl, directeur de Mercedes-AMG Customer Racing

Stefan, avec la Mercedes-AMG GT2 PRO, le portefeuille du sport client AMG s'est enrichi d'un véhicule de course performant. Comment s'est déroulé le processus de création - de l'idée à la sortie en passant par le développement ?

"Nous sommes dans un processus permanent dans lequel nous analysons les besoins actuels des clients à l'aide des chiffres de vente et les définissons plus précisément avec d'autres entretiens. C'est ainsi que nous avons identifié le potentiel auprès des clients "track-day" qui souhaitent un véhicule pour le pur plaisir de conduire et non pour la concurrence directe. En examinant de plus près notre portefeuille de véhicules existant, nous avons trouvé avec la Mercedes-AMG GT2 une base puissante pour la mise à jour vers la nouvelle GT2 PRO".

La Mercedes-AMG GT2 PRO est une voiture dérivée de la GT2, conçue pour les journées de piste. Quelles sont les différences les plus significatives entre les deux voitures de course ?

"À l'extérieur, elle se distingue surtout de la Mercedes-AMG GT2 par sa peinture spéciale, ses jantes en alliage léger de 18'' peintes en deux couleurs et ses plaques d'extrémité d'aileron arrière au design optimisé. Mais cette fois, nous avons accordé une attention particulière aux détails de l'habitacle. Avec l'équipement du pilote inclus, composé entre autres d'un casque BELL et d'une combinaison de course PUMA au design assorti, chaque apparition sur la piste peut être perfectionnée. Pour que l'expérience soit également remplie d'émotions impressionnantes sur le circuit, nous avons ajouté un bouton supplémentaire sur le volant qui, lorsqu'il est activé, porte la puissance de pointe à un niveau souverain de 750 ch".

Comme tu le dis, la GT2 PRO est principalement conçue pour les Track Days et les essais. À qui s'adresse ce véhicule ?

"La Mercedes-AMG GT2 PRO a été développée précisément pour ces individualistes qui maîtrisent une voiture de course propulsée par un V8 développant jusqu'à 750 ch sur le circuit, à la recherche de nouveaux records personnels du tour. Nous leur fournissons ainsi l'outil optimal pour améliorer encore leurs propres performances et repousser les limites de leurs performances personnelles. En outre, notre Mercedes-AMG GT2 PRO fait également très bonne figure en dehors du circuit en tant que véhicule de collection noble et exclusif".