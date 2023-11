Stefan Wendl sulla nuova Mercedes-AMG GT2 PRO

La scorsa settimana, Mercedes-AMG ha presentato la GT2 PRO da 750 CV, una vettura non omologata appositamente progettata per i track day. Stefan Wendl, responsabile di Mercedes-AMG Customer Racing, spiega la vettura in un'intervista.

La settimana scorsa è stata presentata la nuova Mercedes-AMG GT2 PRO. Questa vettura sportiva per clienti è basata sulla potente Mercedes-AMG GT2 omologata per le corse. La Mercedes-AMG GT2 PRO, l'attuale vertice della gamma Customer Racing, è dotata, tra l'altro, della funzione Push2Pass. La pressione di sovralimentazione viene temporaneamente aumentata premendo un pulsante. In questo modo è possibile richiamare per un breve periodo l'intero potenziale di potenza di 750 CV. La Mercedes-AMG GT2 PRO è stata sviluppata per portare l'esperienza del track day a un nuovo livello. In questa intervista, Stefan Wendl, Responsabile Mercedes-AMG Customer Racing, spiega come è nata l'idea della Mercedes-AMG GT2 PRO e quali sono le caratteristiche dell'auto da corsa.

Tre domande a Stefan Wendl, responsabile di Mercedes-AMG Customer Racing

Stefan, con la Mercedes-AMG GT2 PRO, un'auto da corsa ad alte prestazioni è stata aggiunta alla gamma di vetture da corsa per clienti AMG. Com'è stato il processo di sviluppo, dall'idea allo sviluppo fino al lancio?

"Siamo in un processo continuo in cui analizziamo le attuali esigenze dei clienti sulla base dei dati di vendita e le definiamo in modo più dettagliato con ulteriori discussioni. Per esempio, abbiamo riconosciuto il potenziale dei clienti che praticano i track day e che cercano un veicolo per il puro piacere di guida e non per la competizione diretta. Esaminando più da vicino il nostro portafoglio di veicoli esistenti, abbiamo trovato nella Mercedes-AMG GT2 una base efficace per l'aggiornamento della nuova GT2 PRO."

La Mercedes-AMG GT2 PRO è una derivata della GT2, progettata per l'uso in pista. Quali sono le differenze più significative tra le due auto da corsa?

"All'esterno si differenzia dalla Mercedes-AMG GT2 soprattutto per la verniciatura speciale, i cerchi in lega leggera da 18'' verniciati in due tonalità e le piastre terminali dell'alettone posteriore ottimizzate dal punto di vista del design. Questa volta, però, abbiamo posto particolare attenzione ai dettagli degli interni. Insieme all'equipaggiamento per il pilota in dotazione, che comprende un casco BELL e una tuta da corsa PUMA dal design coordinato, è possibile perfezionare l'aspetto di ogni giornata in pista. Per rendere l'esperienza di guida ancora più emozionante anche in pista, abbiamo aggiunto un pulsante supplementare sul volante che, se attivato, aumenta la potenza di picco a ben 750 CV".

Come dice lei, la GT2 PRO è stata progettata principalmente per le giornate in pista e i test. Per chi è adatto il veicolo?

"La Mercedes-AMG GT2 PRO è stata sviluppata proprio per quegli individualisti che vogliono padroneggiare un'auto da corsa con motore V8 e 750 CV in pista, alla ricerca di nuovi record personali sul giro. Offriamo loro lo strumento ideale per aumentare ulteriormente le proprie prestazioni e spingere ancora più in là i propri limiti personali. La nostra Mercedes-AMG GT2 PRO si distingue anche fuori dalla pista come auto di classe ed esclusiva da collezione".