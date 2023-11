Stefan Wendl sobre o novo Mercedes-AMG GT2 PRO

O novo Mercedes-AMG GT2 PRO foi lançado na semana passada. Este carro desportivo para clientes é baseado no potente e homologado para corridas Mercedes-AMG GT2. O Mercedes-AMG GT2 PRO, o atual pináculo do portfólio Customer Racing, apresenta, entre outras coisas, uma função Push2Pass. A pressão de sobrealimentação é temporariamente aumentada com o premir de um botão. Isto permite que o potencial de potência total de 750 cv seja ativado durante um curto período de tempo. O Mercedes-AMG GT2 PRO foi desenvolvido para elevar a experiência de track day a um novo nível. Nesta entrevista, Stefan Wendl, Diretor da Mercedes-AMG Customer Racing, explica como surgiu a ideia do Mercedes-AMG GT2 PRO e o que caracteriza o carro de corrida.

Pode saber mais sobre o veículo aqui.

Três perguntas a Stefan Wendl, Diretor da Mercedes-AMG Customer Racing

Stefan, com o Mercedes-AMG GT2 PRO, foi adicionado um carro de corrida de alto desempenho ao portefólio de corridas para clientes da AMG. Como foi o processo de desenvolvimento - desde a ideia ao desenvolvimento e ao lançamento?

"Estamos num processo contínuo em que analisamos os requisitos actuais dos clientes com base nos números de vendas e os definimos mais detalhadamente com mais discussões. Por exemplo, reconhecemos o potencial dos clientes de track day que procuram um veículo para puro prazer de condução e não para competição direta. Após uma análise mais detalhada do nosso portfólio de veículos existente, descobrimos que o Mercedes-AMG GT2 é uma base potente para a atualização do novo GT2 PRO."

O Mercedes-AMG GT2 PRO é um derivado baseado no GT2 e concebido para utilização em dias de pista. Quais são as diferenças mais significativas entre os dois carros de corrida?

"No exterior, difere do Mercedes-AMG GT2 principalmente em termos da pintura especial, das jantes de liga leve de 18'' pintadas em dois tons e das placas finais da asa traseira optimizadas em termos de design. Desta vez, no entanto, colocámos especial ênfase nos detalhes do interior. Juntamente com o equipamento do condutor incluído, incluindo um capacete BELL e um fato de corrida da PUMA com um design a condizer, qualquer aspeto de track day pode ser aperfeiçoado. Para preencher a experiência com emoções impressionantes também na pista de corrida, adicionámos um botão adicional no volante que, quando ativado, aumenta a potência máxima para uns impressionantes 750 cv."

Como diz, o GT2 PRO foi concebido principalmente para dias de pista e testes. Para quem é que o veículo é adequado?

"O Mercedes-AMG GT2 PRO foi desenvolvido precisamente para aqueles individualistas que querem dominar um carro de corrida V8 com até 750 cv na pista, em busca de novos recordes pessoais de voltas. Damos-lhes a ferramenta ideal para aumentarem ainda mais o seu próprio desempenho e levarem os seus limites pessoais de desempenho ainda mais longe. O nosso Mercedes-AMG GT2 PRO também se destaca fora da pista como um carro de coleção exclusivo e de classe."