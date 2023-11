20 bolides GT3 à la FIA GT World Cup à Macao

Pour la première fois depuis 2019, la FIA GT World Cup se déroulera le week-end prochain. Entre 2020 et 2022, la pandémie mondiale de Covid-19 et les règles strictes de voyage dans la région asiatique ont empêché la tenue de l'événement sur le légendaire circuit urbain de la région administrative spéciale sur la côte sud de la Chine continentale.

Vingt voitures GT3 prendront le départ à Macao. Cette année encore, la FIA GT World Cup est plutôt un championnat allemand ouvert, avec le soutien de Ferrari, car une fois de plus, les constructeurs allemands sont particulièrement bien représentés à Macao.

Porsche s'attaquera au difficile circuit urbain avec pas moins de sept 911 GT3 R. Outre le champion DTM Thomas Preining, Laurens Vanthoor, Earl Bamber et Kevin Estre, entre autres, prendront le départ pour la marque souabe.

L'autre constructeur GT3 du Bade-Wurtemberg n'y va pas de main morte non plus - Mercedes-AMG est représenté par cinq voitures. La deuxième Climax Racing Mercedes-AMG GT3 a entre-temps disparu de l'Entry List, l'équipe n'ayant pas trouvé de pilote correspondant. Jules Gounon, Raffaele Marciello, Maro Engel et Daniel Juncadella, entre autres, représentent la marque à l'étoile.

ROWE Racing et WRT engagent chacun une BMW M4 GT3 qui fera ses débuts sur le difficile circuit urbain. Tandis que le routinier de Macao Augusto Farfus, qui a remporté la FIA GT World Cup en 2018 au volant d'une BMW M6 GT3 Schnitzer, le champion DTM 2022 Sheldon van der Linde fera ses débuts sur le circuit asiatique dans la voiture de WRT.

Audi est également représentée à Macao par sa filiale asiatique de sport automobile. Edoardo Mortara, considéré comme Monsieur Macao avec dix victoires sur ce circuit exigeant - aucun pilote n'a encore gagné plus souvent sur le circuit Guia - et Christopher Haase piloteront les deux voitures engagées par Absolute Racing. De plus, l'équipe FAW Audi Racing engage une voiture pour l'ancien pilote DTM Congfu Cheng. L'équipe Uno Racing, qui a participé aux 24 heures de Spa cet été, engagera une Audi pour l'as asiatique du GT, Adderly Fong.

Ferrari sera la seule marque non allemande présente dans le peloton. Harmony Racing engagera une Ferrari 296 GT3 et une 488 GT3 Evo. Le pilote d'usine Ferrari Daniel Serra, deux fois vainqueur des 24h du Mans et trois fois champion du Stock Car Brasil, pilotera le dernier bolide GT3 de la maison Ferrari.

Liste des participants à la FIA GT World Cup 2023 :

#2 Jules Gounon - Climax Racing - Mercedes-AMG GT3

#11 Augusto Farfus - ROWE Racing - BMW M4 GT3

#13 Congfu Cheng - FAW Audi Racing Team - Audi R8 LMS GT3

#15 Alessio Picariello - Luanzhou International Circuit - Porsche 911 GT3 R

#22 Earl Bamber - D2 Racing Team - Porsche 911 GT3 R

#27 Kevin Estre - HubAuto Racing - Porsche 911 GT3 R

#28 Thomas Preining - HubAuto Racing - Porsche 911 GT3 R

#32 Sheldon van der Linde - Team WRT - BMW M4 GT3

#33 Hongli Ye - R&B Racing - Porsche 911 GT3 R

#40 Edoardo Mortara - Audi Sport Asia Team Absolute - Audi R8 LMS GT3

#41 Christopher Haase - Audi Sport Asia Team Absolute - Audi R8 LMS GT3

#48 Raffaele Marciello - Mercedes-AMG Team Landgraf - Mercedes-AMG GT3

#50 Adderly Fong - Uno Racing Team - Audi R8 LMS GT3

#51 Daniel Serra - Harmony Racing - Ferrari 296 GT3

#52 Weian Chen - Harmony Racing - Ferrari 488 GT3

#70 Marchy Lee - TORO Racing - Mercedes-AMG GT3

#77 Maro Engel - Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing - Mercedes-AMG GT3

#91 Daniel Juncadella - Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing - Mercedes-AMG GT3

#99 Laurens Vanthoor - TORO Racing - Porsche 911 GT3 R

#120 Matteo Cairoli - Absolute Racing - Porsche 911 GT3 R

Le week-end de course de la FIA GT World Cup sur le légendaire circuit de Guia s'étend sur quatre jours. Les deux premières séances d'entraînement d'une demi-heure auront lieu le 16 novembre, suivies d'une séance de qualification d'une demi-heure le vendredi. Le samedi, la course de qualification se déroulera sur une distance de 12 tours. Le dimanche, la course principale se déroulera sur une distance de 16 tours. Toutes les séances peuvent être suivies en livestream.

Sur SPEEDWEEK, vous découvrirez avant la course toutes les heures du spectacle GT dans les canyons de Macao et où vous pourrez suivre la course.