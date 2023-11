20 carros GT3 no Campeonato do Mundo FIA GT em Macau

Nada menos do que 20 carros de GT3 irão para as barreiras de proteção na Taça do Mundo FIA GT em Macau. Alguns dos melhores pilotos de GT do mundo, como o campeão do DTM, Thomas Preining, estarão na grelha.

O Campeonato do Mundo de GT da FIA realiza-se no próximo fim de semana pela primeira vez desde 2019. Entre 2020 e 2022, a pandemia global de Covid-19 e as rigorosas regras de viagem na Ásia impediram a realização do evento no lendário circuito de rua da Região Administrativa Especial na costa sul da China continental.

20 carros GT3 estarão na grelha de partida em Macau. Mais uma vez este ano, a Taça do Mundo FIA GT é mais um campeonato aberto alemão com o apoio da Ferrari, porque mais uma vez os fabricantes alemães estão particularmente bem representados em Macau.

A Porsche vai atacar o desafiante circuito de rua com nada menos do que sete 911 GT3 Rs. Para além do campeão do DTM, Thomas Preining, Laurens Vanthoor, Earl Bamber e Kevin Estre vão correr pela marca da Suábia.

O outro construtor de GT3 de Baden-Württemberg também estará presente - a Mercedes-AMG estará representada com cinco carros. O segundo Mercedes-AMG GT3 da Climax Racing desapareceu da lista de inscritos, uma vez que a equipa não conseguiu encontrar um piloto adequado. Jules Gounon, Raffaele Marciello, Maro Engel e Daniel Juncadella estão entre os que representam a marca da estrela de três pontas.

A ROWE Racing e a WRT vão colocar em pista um BMW M4 GT3, que fará a sua estreia no desafiante circuito de rua. Enquanto o estreante de Macau Augusto Farfus, que venceu a Taça do Mundo FIA GT num Schnitzer BMW M6 GT3 em 2018, fará a sua estreia no circuito na Ásia no carro da WRT conduzido pelo campeão do DTM de 2022, Sheldon van der Linde.

A Audi também está representada em Macau pela sua filial asiática de desportos motorizados. Edoardo Mortara, que com dez vitórias no desafiante circuito - nenhum piloto venceu mais vezes no Circuito da Guia - é considerado o Sr. Macau, e Christopher Haase conduzirá os dois carros da Absolute Racing. Para além disso, a FAW Audi Racing Team irá colocar em pista um carro para o antigo piloto do DTM, Congfu Cheng. A Uno Racing Team, que participou nas 24 Horas de Spa este verão, também vai inscrever um Audi para o astro asiático do GT, Adderly Fong.

A Ferrari será a única marca não alemã representada na competição. A Harmony Racing irá colocar em pista um Ferrari 296 GT3 e um 488 GT3 Evo. O piloto de fábrica da Ferrari, Daniel Serra, duas vezes vencedor das 24 Horas de Le Mans e três vezes campeão da Stock Car Brasil, conduzirá o mais recente carro GT3 da Ferrari.

Participantes da FIA GT World Cup 2023:

#2 Jules Gounon - Climax Racing - Mercedes-AMG GT3

#11 Augusto Farfus - ROWE Racing - BMW M4 GT3

#13 Congfu Cheng - FAW Audi Racing Team - Audi R8 LMS GT3

#15 Alessio Picariello - Circuito Internacional de Luanzhou - Porsche 911 GT3 R

#22 Earl Bamber - D2 Racing Team - Porsche 911 GT3 R

#27 Kevin Estre - HubAuto Racing - Porsche 911 GT3 R

#28 Thomas Preining - HubAuto Racing - Porsche 911 GT3 R

#32 Sheldon van der Linde - Team WRT - BMW M4 GT3

#33 Hongli Ye - R&B Racing - Porsche 911 GT3 R

#40 Edoardo Mortara - Audi Sport Asia Team Absolute - Audi R8 LMS GT3

#41 Christopher Haase - Audi Sport Asia Team Absolute - Audi R8 LMS GT3

#48 Raffaele Marciello - Mercedes-AMG Team Landgraf - Mercedes-AMG GT3

#50 Adderly Fong - Uno Racing Team - Audi R8 LMS GT3

#51 Daniel Serra - Harmony Racing - Ferrari 296 GT3

#52 Weian Chen - Harmony Racing - Ferrari 488 GT3

#70 Marchy Lee - TORO Racing - Mercedes-AMG GT3

#77 Maro Engel - Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing - Mercedes-AMG GT3

#91 Daniel Juncadella - Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing - Mercedes-AMG GT3

#99 Laurens Vanthoor - TORO Racing - Porsche 911 GT3 R

#120 Matteo Cairoli - Absolute Racing - Porsche 911 GT3 R

O fim de semana de corrida da Taça do Mundo FIA GT no lendário Circuito da Guia estende-se por quatro dias. As duas primeiras sessões de treinos de meia hora terão lugar no dia 16 de novembro, seguidas de uma sessão de qualificação de meia hora na sexta-feira. A corrida de qualificação, com uma distância de 12 voltas, terá lugar no sábado. A corrida principal, com uma distância de 16 voltas, realiza-se no domingo. Todas as sessões podem ser seguidas em direto.

Na SPEEDWEEK pode encontrar todos os tempos para o espetáculo GT nos desfiladeiros de rua de Macau antes da corrida e onde pode assistir à corrida.