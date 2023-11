Darryl O'Young (AMG) remporte la course GT3 à Macao

L'ancien pilote de DTM et de WTCC Darryl O'Young remporte la course GT3 de la Greather Bay Area GT3 à Macao. Dans la course GT4, la toute nouvelle Lotus Emira GT4 domine les canyons routiers.

En raison de la 70e édition du GP de Macao, l'événement traditionnel sur le légendaire circuit urbain se déroulera sur deux week-ends. Alors que ce week-end, le circuit Guia accueillera des courses nationales, le week-end suivant, les grandes courses internationales se dérouleront sur le circuit, comme la FIA GT World Cup, qui réunira 20 voitures et une partie des meilleurs pilotes GT du monde.

Dans la course Greater Bay Area GT Cup des véhicules GT3, c'est finalement l'ancien pilote de DTM et de WTCC Darryl O'Young qui s'impose. Au volant de la Mercedes-AMG GT3 de Craft-Bamboo-Racing, il s'impose après huit tours.

O'Young s'impose devant Kang Ling, connu pour avoir pris le départ de l'International GT Open, au volant de la Lamborghini Hurácan GT3 de Phantom Pro Racing. Les deux voitures étaient séparées par 0,910 seconde à la fin de la course.

Chlen-Shang Chang complète le podium au volant de la Mercedes-AMG GT3 de MP Racing.

Résultat (top 10) :

1. Darryl O'Young - Craft-Bamboo-Racing - Mercedes-AMG GT3

2. Kang Ling - Phantom Pro Racing - Lamborghini Hurácan GT3

3. Chlen-Shang Chang - MP Racing - Mercedes-AMG GT3

4. Heng Min - Climax Racing - Mercedes-AMG GT3

5. Yang Liao - K-Sport - Porsche 911 GT3 R

6. Ching-Hsin Lee - Team KRC - Porsche 911 GT3 R

7. Andrew Haryanto - B-Quik Absolute Racing - Audi R8 LMS GT3

8. Cunfan Ruan - ZZRT - BMW M4 GT3

9. Hao Lin - Absolute B-Quik Racing - Audi R8 LMS GT3

10. Vincente Floirendo - B-Quik Absolute Racing - Audi R8 LMS GT3

La course GT4 a dû être interrompue après trois tours. A l'approche de la chicane Melco, la piste a été bloquée après une collision et a dû être dégagée. La course a été interrompue après l'incident, car la piste était bloquée.

La victoire revient à la Lotus Emira GT4 flambant neuve. Kailuo Luo s'impose au volant de la Lotus Team Toro. La deuxième place revient à son coéquipier Adam Christodoulou, qui a passé toute la course sur le pare-chocs de son collègue. Jia Tong Liang complète le podium au volant de la BMW M4 GT4 de l'Harmony Racing, mais il accusait déjà un retard de plus de douze secondes sur les deux Lotus Emira GT4 après trois tours de course.