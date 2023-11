Darryl O'Young (AMG) vence a corrida de GT3 em Macau

Darryl O'Young, antigo piloto do DTM e do WTCC, vence a corrida de GT3 da Greather Bay Area GT Cup em Macau. Na corrida de GT4, o novíssimo Lotus Emira GT4 domina os desfiladeiros de rua.

Devido à realização da 70ª edição do GP de Macau, o tradicional evento no lendário circuito de rua terá lugar em dois fins-de-semana. Enquanto as séries de corridas nacionais terão lugar no Circuito da Guia este fim de semana, as grandes corridas internacionais terão lugar na pista no próximo fim de semana, como a Taça do Mundo FIA GT, que será disputada com 20 carros e alguns dos melhores pilotos de GT do mundo.

Darryl O'Young, antigo piloto do DTM e do WTCC, acaba por vencer a corrida da Greater Bay Area GT Cup para carros GT3. No Mercedes-AMG GT3 da Craft-Bamboo-Racing, ele saiu na frente após oito voltas.

O'Young venceu à frente de Kang Ling, que é conhecido pelos seus arranques no International GT Open, no Lamborghini Hurácan GT3 da Phantom Pro Racing. Os dois carros estavam separados por 0,910 segundos no final da corrida.

Chlen-Shang Chang completou o pódio com o Mercedes-AMG GT3 da MP Racing.

Resultados (10 primeiros):

1º Darryl O'Young - Craft-Bamboo-Racing - Mercedes-AMG GT3

2º Kang Ling - Phantom Pro Racing - Lamborghini Hurácan GT3

3º Chlen-Shang Chang - MP Racing - Mercedes-AMG GT3

4º Heng Min - Climax Racing - Mercedes-AMG GT3

5º Yang Liao - K-Sport - Porsche 911 GT3 R

6º Ching-Hsin Lee - Team KRC - Porsche 911 GT3 R

7º Andrew Haryanto - B-Quik Absolute Racing - Audi R8 LMS GT3

8º Cunfan Ruan - ZZRT - BMW M4 GT3

9º Hao Lin - Absolute B-Quik Racing - Audi R8 LMS GT3

10º Vincente Floirendo - B-Quik Absolute Racing - Audi R8 LMS GT3

A corrida de GT4 teve de ser cancelada após três voltas. Na aproximação à chicane Melco, a pista ficou bloqueada após uma colisão e teve de ser limpa. A corrida foi cancelada após o incidente porque a pista estava bloqueada.

A vitória foi para o novíssimo Lotus Emira GT4. Kailuo Luo foi o primeiro classificado com o carro da Lotus Team Toro. O segundo lugar foi para o seu companheiro de equipa Adam Christodoulou, que passou toda a corrida no para-choques do seu colega. Jia Tong Liang completou o pódio com o BMW M4 GT4 da Harmony Racing, mas ficou a mais de doze segundos dos dois Lotus Emira GT4 após apenas três voltas.