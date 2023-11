Le pilote d'usine Charlie Eastwood quitte Aston Martin

Charlie Eastwood et Aston Martin prennent des chemins différents. Le pilote d'usine irlandais a annoncé via les médias sociaux qu'il allait quitter la marque. Son programme de course complet pour 2024 n'a pas encore été déterminé.

Charlie Eastwood a annoncé via les médias sociaux qu'il quittait Aston Martin. L'Irlandais de 28 ans était dernièrement pilote d'usine pour Aston Martin et a couru cette année pour TF Sport en FIA WEC. Il a également piloté des voitures LMP2 en European Le Mans Series et en Asian Le Mans Series.

Son plus grand succès en tant que pilote d'usine Aston Martin a été la victoire de classe aux 24h du Mans dans la catégorie GTE Am. Avec Salih Yoluc et Jonathan Adam, il a remporté la victoire de classe lors de la légendaire course de la Sarthe.

Il a également été vice-champion de la catégorie GTE Am du championnat du monde d'endurance pour la saison 2019/2020. Outre sa victoire de classe au Mans, il a remporté trois autres victoires de classe au cours de la saison.

En 2019, il a également été sacré champion de la classe Pro-Am de la GT World Challenge Europe Endurance Cup. Avec Ahmad Al Harthy et Salih Yoluc, il a remporté le titre dans cette série de courses SRO de haut niveau au volant de la voiture TF Sport. Le pilote d'usine Nicki Thiim a également rejoint le trio lors des 24 heures de Spa. Les quatre pilotes Aston Martin ont remporté la plus grande course GT3 du monde en dominant leur catégorie.

Eastwood dévoilera ultérieurement les détails de son programme de course complet pour 2024. Mais il est d'ores et déjà certain qu'il participera à nouveau à l'Asian Le Mans Series avec une voiture LMP2. Avec Salih Yoluc et l'Américain Michael Dinan, il partagera une Oreca 07 de l'équipe TF Sport.