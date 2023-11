Il pilota d'officina Charlie Eastwood lascia l'Aston Martin



di Jonas Plümer - Traduzione automatica da Tedesco

SRO

Le strade di Charlie Eastwood e Aston Martin si separano. Il pilota irlandese ha annunciato via social media che lascerà il marchio. Il suo programma di gare per il 2024 non è ancora stato definito.

