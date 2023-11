O piloto de fábrica Charlie Eastwood deixa a Aston Martin

Charlie Eastwood anunciou através das redes sociais que vai deixar a Aston Martin. O irlandês de 28 anos foi recentemente piloto de fábrica da Aston Martin e conduziu para a TF Sport no FIA WEC este ano. Também conduziu carros LMP2 nas European Le Mans Series e nas Asian Le Mans Series.

O seu maior sucesso como piloto da Aston Martin foi vencer a sua classe na categoria GTE Am nas 24 Horas de Le Mans. Juntamente com Salih Yoluc e Jonathan Adam, conquistou a vitória da classe na lendária corrida em Sarthe.

Na temporada 2019/2020, também foi vice-campeão da classe GTE Am no Campeonato Mundial de Endurance. Para além da vitória na classe em Le Mans, obteve mais três vitórias na classe durante a época.

Em 2019, também se tornou campeão na classe Pro-Am do GT World Challenge Europe Endurance Cup. Juntamente com Ahmad Al Harthy e Salih Yoluc, conduziu o carro da TF Sport ao título na série de corridas SRO de alto calibre. O piloto de fábrica Nicki Thiim também se juntou ao trio nas 24 Horas de Spa. Os quatro pilotos da Aston Martin conduziram a uma vitória dominante na classe na maior corrida de GT3 do mundo.

Eastwood irá anunciar os pormenores do seu programa completo de corridas para 2024 numa data posterior. No entanto, é já claro que irá participar novamente na Asian Le Mans Series com um carro LMP2. Juntamente com Salih Yoluc e o americano Michael Dinan, partilhará um Oreca 07 da equipa TF Sport.